El motivo por el que Ana Rosa Quintana se ha ausentado de ‘El Programa de Ana Rosa’

Ana Rosa Quintana, en el cierre de la 20ª temporada de 'El programa de Ana Rosa'. (Mediaset España)

¿Dónde está Ana Rosa Quintana? Esta ha sido la pregunta que se han hecho los telespectadores la mañana de este miércoles, 26 de noviembre, cuando a las 9:00 horas han sintonizado la cadena en la que se emite el magacín El programa de Ana Rosa Quintana. Nada más comenzar el programa, los telespectadores han comprobado que la periodista se ha ausentado del espacio que conduce cada día en Telecinco.

Su ausencia ha generado un gran desasosiego, pues son muchos los seguidores que se han alarmado. Pero, ¿cuál sería el motivo que llevó a la presentadora a no estar presente en el formato? Poco antes de que el reloj marcase las 9:00 horas, Ana Terradillos despidió La mirada crítica anunciando que Jano Mecha sustituiría a Ana Rosa Quintana la mañana de este miércoles.

Jano Mecha y Ana Terradillos (Mediaset)

“Nada, nosotros les dejamos con la señal en directo del Congreso de los Diputados. ¡Ah, no! Si tengo a mi Jano. ¡Mucho mejor que el presidente del Gobierno! ¿Dónde va a parar?“, ha dicho la de San Sebastián, dando paso a la nueva emisión del Programa de Ana Rosa. “Mañana volvemos a las 8:00 horas. 7:00 horas en Canarias. Hola, Jano”, ha concluido la conductora. Ha sido entonces, cuando el copresentador del magacín de actualidad ha sustituido a la habitual comunicadora.

El motivo de la ausencia de Ana Rosa Quintana

Desde que el formato volvió a la parrilla televisiva el pasado mes de febrero, momento en el que Ana Rosa Quintana regresó a las mañanas al frente de El programa de Ana Rosa, día tras día, Ana Terradillos había dado paso a la madrileña tras finalizar su espacio. Sin embargo, este miércoles, el rostro ha sido otro. “Hola, Ana. Feliz miércoles. Magnífico programa el que habéis hecho hoy en La mirada crítica. Te mando un besito. Aquí arranca El programa de Ana Rosa“, ha dicho Jano, dando paso a la cabecera del espacio.

Acto seguido, Jano Mecha ha conectado con la reportera que se había desplazado hasta el Congreso para seguir la sesión de control al Gobierno. La productora del espacio, Unicorn Content, han afirmado a Bluper que Ana Rosa Quintana no ha estado presente en la emisión de este miércoles debido a "un tema personal”, sin entrar en más detalles. De esta manera, esta habría sido la causa que llevó a la periodista a ausentarse de su puesto de trabajo.

Ana Rosa Quintana vuelve a las mañanas al frente de 'El programa de Ana Rosa'.

Desde su regreso a las mañanas, Jano Mecha se ha convertido en la mano derecha de la presentadora de televisión. Tanto es así que, juntos, han formado el tándem perfecto para conducir el espacio de Telecinco. Además, ha ejercido en otras ocasiones como sustituto de Ana Rosa Quintana, como, por ejemplo, durante los periodos vacacionales. En esta ocasión, su intervención se produjo con total naturalidad, logrando suavizar la ausencia de la conductora de televisión.

El regreso de El programa de Ana Rosa Quintana a la franja matinal ha sido uno de los movimientos más estratégicos de la cadena privada. Además, se llevó a cabo tras una reestructuración de la franja vespertina. De esta manera, La mirada crítica daba paso a El programa de Ana Rosa Quintana y este, a su vez, a Vamos a ver, que se emite a partir de las 13:30 horas.