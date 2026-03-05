Ana Rosa Quintana impulsa su productora con “Historias de la Peluquería” para Telemadrid y À Punt

Ana Rosa Quintana, en el cierre de la 20ª temporada de 'El programa de Ana Rosa'. (Mediaset España)

El nuevo proyecto de Ana Rosa Quintana vuelve a poner en primer plano la capacidad de su productora, Unicorn Content, para marcar tendencia en la televisión española. Historias de la Peluquería será el próximo formato de la compañía y llegará como coproducción a las pantallas de Telemadrid y À Punt, con la premisa de retratar el día a día de cuatro salones ubicados en Madrid y en la Comunidad Valenciana.

Con esta apuesta, Quintana refuerza su posición como una de las figuras más influyentes del sector audiovisual. El programa, de corte factual, profundiza en la vida cotidiana de profesionales y clientes, mostrando cómo los salones de peluquería se convierten en escenarios de confidencias, apoyo emocional y pequeños grandes cambios personales.

El formato constará de diez entregas grabadas en dos peluquerías de Madrid —la de autor de Leonor Villaverde en Guzmán el Bueno y Sauvage en el barrio de El Pilar— y dos en Valencia —Zaira Luna en Torrent y Disorder en el centro de la capital valenciana—. Cada episodio narrará historias reales, desde la preparación para una boda hasta la simple renovación de un corte de pelo.

Imagen promocional de 'Logo de 'Historias de la peluquería'.

En este nuevo factual, las cámaras acompañarán a los protagonistas en situaciones tan variadas como entrevistas de trabajo, citas a ciegas o momentos de relax tras una jornada estresante. El enfoque está en las emociones y las relaciones humanas que se tejen entre estilistas y clientes.

Consolidación de Unicorn Content

El anuncio de Historias de la Peluquería llega en un momento de consolidación para la productora de Ana Rosa Quintana. Según El Español, Unicorn Content cerró 2025 como la empresa con más horas producidas por cuarto año consecutivo, acaparando el 19,3% de la emisión televisiva nacional. De esta manera, una de cada cinco horas de televisión en España lleva su firma.

La compañía mantiene una fuerte presencia en Telecinco, donde produce espacios como El programa de AR, Vamos a ver, El tiempo justo y Fiesta, además del matinal 120 minutos en Telemadrid, presentado por María Rey. Esta diversificación ha permitido a Unicorn Content ampliar su catálogo y adaptarse a las demandas de diferentes públicos.

Diversificación y nuevos formatos

Además de su producción en programas informativos y de entretenimiento, la empresa de Ana Rosa Quintana ha incursionado en la ficción con títulos como El marqués y prepara la serie Marusía. Vientos de Honor, ambientada en la Escuela Naval Militar, donde la princesa Leonor cursó parte de su formación.

Ana Rosa Quintana vuelve a las mañanas al frente de 'El programa de Ana Rosa'. (Helena Margarit Cortadellas)

La llegada de Historias de la Peluquería marca el salto de la productora al género factual, con un formato que apuesta por la autenticidad, el humor y la sensibilidad. Según su nota de prensa, el objetivo es ofrecer “un retrato coral de nuestra sociedad a través de un escenario reconocible y universal”.

Historias cotidianas frente al espejo

El programa mostrará cómo la rutina de acudir a la peluquería puede transformarse en una oportunidad para compartir inquietudes, celebrar momentos especiales o afrontar retos personales. Los profesionales al frente de estos salones no solo transforman la imagen de sus clientes, sino que también ejercen como confidentes y acompañantes emocionales.

En cada episodio, se podrán ver escenas de preparación para eventos importantes, cambios de estilo tras etapas difíciles o simplemente la búsqueda de un espacio de desconexión. El reflejo de estas historias cotidianas será el hilo conductor de un formato que quiere conectar con el público a través de la cercanía y la verdad.