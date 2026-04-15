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“Si lo llego a saber, no vengo”: el tenso intercambio de Ana Rosa Quintana y Ana Milán, que le retira la invitación a su programa entre la ironía y la verdad

Ana Milán ha intentado invitar a Ana Rosa Quintana a su formato de entrevistas ‘Ex. La vida después", pero no ha conseguido su cometido

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Ana Milán y Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa' (Mediaset España)
Ana Milán y Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa' (Mediaset España)

Ana Milán ha visitado esta mañana El programa de Ana Rosa y ha dejado algunas frases contundentes en su intercambio con Ana Rosa Quintana. Durante una entrevista televisiva en la que la actriz acudía a promocionar su formato Ex. La vida después, ambas comunicadoras han defendido, con estilos opuestos, su visión sobre cómo afrontar una entrevista televisiva.

La negativa de Ana Rosa Quintana a someterse a una entrevista en el formato de su compañera ha marcado el tono de un diálogo tenso y plagado de réplicas directas: “Olvídate, para qué te voy a hacer falsas ilusiones”, ha espetado Quintana ante la propuesta, abriendo un tira y afloja que ha contrastado la confianza y el control, dos formas de entender la televisión en directo.

A raíz de la conversación sobre el episodio de esta semana, centrado en adicciones, Ana Milán ha completado la lista de invitados para precisar que en total se suman “Alejandra Prat, David Seijas, Pablo Ojeda, Rafa Sánchez de La Unión o Andrea Levy”. La actriz ha reconocido ante la audiencia que “para mí ha sido el programa que más ha impactado en mi vida personal”.

Ana Milán y Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa' (Mediaset España)
Ana Milán y Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa' (Mediaset España)

El duelo entre Ana Milán y Ana Rosa Quintana

Lejos de limitarse a la promoción, el cruce dialéctico ha escalado cuando Ana Milán ha lanzado una invitación en tono distendido a su interlocutora manteniendo, que no sabía a que era adicta más que “al trabajo”: “Vente a una entrevista y yo te lo saco”, ha propuesto. La respuesta de Ana Rosa Quintana ha sido inmediata y categórica: “Vamos, no te lo crees ni tú”.

Insistente en el valor de la confianza, Ana Milán ha replicado: “Perdóname, estarías en un sitio seguro, qué más querrías”, defendiendo su enfoque. “Eso es lo peor que te puede pasar”, ha mantenido Ana Rosa Quintana, haciendo hincapié en la necesidad de mantener el control: “Cuando estás en un sitio seguro, te relajas y empiezas a contar cosas... Y es mejor controlar más la situación”.

Ana Milán y Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa' (Mediaset España)
Ana Milán y Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa' (Mediaset España)

El diálogo ha mantenido su tono desafiante y ha culminado cuando Ana Rosa Quintana le ha preguntado por el “personaje” que no ha conseguido entrevistar y Ana Milán ha respondido con su nombre. De nuevo, la negativa ha sido tajante: “Pero de eso olvídate”, ha zanjado Ana Rosa Quintana.

Ana Milán declina la invitación a Ana Rosa Quintana

“Pero, de verdad, ¿cómo que olvídate? ¿Una periodista como tú cómo le puede decir a una periodista como yo ‘olvídate’?“, ha replicado Ana Milán, a lo que Quintana ha subrayado su honestidad ante la oferta: “Es un acto de sinceridad, para qué te voy a hacer falsas ilusiones”. “Si lo llego a saber no vengo”, le ha llegado a responder Ana Milán ante la negativa, añadiendo otro dardo: “Bueno, una invitación que retiro”.

La actriz y presentadora Ana Milán desvela los detalles de su nuevo formato "Ex, la vida después". En la entrevista, explica su enfoque alejado del sensacionalismo, su fascinación por el alma humana y cómo es trabajar con Risto Mejide como jefe.

“A mí me apasiona ver tus entrevistas, pero de repente dices: ‘Esta hace que la gente cuente las cosas que no quiere contar’”, ha continuado Ana Rosa Quintana. Sin embargo, Ana Milán ha defendido su formato: “Es todo lo contrario, creo que la gente cuenta las cosas sabiendo que no se le va a sacar punta ni un clickbait fácil”. “¿Sabes lo que pasa? Que yo ya llevo 40 años en la profesión, no hay nada de mi vida que la gente no conozca. Es un aburrimiento“, ha cerrado la presentadora.

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