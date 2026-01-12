España

Ana Rosa Quintana cumple 70 años: dos matrimonios, tres hijos y un patrimonio millonario de infarto

Unas de las presentadoras más famosas de la televisión española celebra sus 70 años de la mano de décadas de éxitos

Guardar
Ana Rosa Quintana se pronuncia
Ana Rosa Quintana se pronuncia sobre su jubilación tras la retirada sorpresa de Jordi González. (Carlos Luján/Europa Press)

Este lunes 12 de enero, Ana Rosa Quintana alcanza una cifra redonda y simbólica: cumple 70 años. La periodista y empresaria, uno de los rostros más influyentes de la televisión española desde hace más de tres décadas, afronta este cambio de década con serenidad, sin grandes celebraciones y con la misma discreción con la que ha gestionado siempre su vida personal y su notable patrimonio.

“Estoy contenta de llegar a los 70. Pero no tengo pensado hacer ningún tipo de fiesta. Entre otras cosas, porque siempre es en enero, justo después de las Navidades, así que casi nunca lo celebro. De hecho, solo celebré un cumpleaños después del cáncer, porque ya era como celebrar la vida. Pero no, no he pensado nada y no creo que haga nada”, confesó a La Otra Crónica hace unos días.

Nacida en Madrid en 1956, Ana Rosa Quintana se ha consolidado como una figura clave del panorama audiovisual español. Su carrera televisiva, iniciada hace más de 30 años, la convirtió en referente informativo de las mañanas, un liderazgo que mantuvo durante casi dos décadas. Tras un paréntesis obligado por motivos de salud, regresó a la primera línea con nuevos retos profesionales, incluido su desembarco en la franja vespertina de Telecinco. Aunque esta apuesta no obtuvo los resultados esperados, la presentadora volvió hace unos meses a su territorio natural, las mañanas, con el regreso de El programa de Ana Rosa, que acaba de estrenar su vigesimoprimera temporada.

Pese a su enorme proyección pública, Quintana siempre ha marcado una frontera nítida entre lo profesional y lo personal. Casada en segundas nupcias y madre de tres hijos, ha protegido con celo su intimidad familiar. Esa misma reserva se extiende a su historia sentimental, marcada por dos matrimonios y una relación de largo recorrido con una figura clave del cine español.

Ana Rosa Quintana en 'El
Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa'. (Mediaset España)

Marcada por tres relaciones

Su primer matrimonio fue con el periodista Alfonso Rojo a comienzos de los años 80. En aquella etapa, Ana Rosa trabajaba en los informativos nocturnos de TVE, pero decidió dejarlo todo para trasladarse a Nueva York junto a su marido. Allí ejerció como corresponsal para distintos medios españoles. La relación terminó cuatro años después, tras el nacimiento de su primer hijo, Álvaro, y la presentadora regresó a Madrid para retomar su carrera.

Ya instalada de nuevo en España, inició una relación sentimental con el director de cine José Luis Garci, con quien compartió casi una década de su vida. Fue una etapa intensa, pero la pareja nunca pasó por el altar y acabó separándose a finales de los años 90. Poco después, Ana Rosa encontró la estabilidad definitiva junto a Juan Muñoz, empresario inmobiliario y arquitecto, a quien conoció gracias a amigos comunes durante la Feria de Abril de Sevilla. Se casaron en una ceremonia civil muy discreta y, de esa unión, nacieron sus hijos mellizos, Juan y Jaime.

Sus tres hijos son, según ha contado en más de una ocasión, su mayor orgullo. El primogénito, Álvaro, ha optado por una carrera alejada de los focos y ejerce como abogado penalista en Madrid. Los mellizos, que rondan actualmente los 20 años, cursan estudios universitarios vinculados al ámbito empresarial. Ninguno ha seguido los pasos de su madre en el periodismo, algo que ella asume con naturalidad. En casa, insiste, no es una figura televisiva, sino una madre como cualquier otra.

Ana Rosa Quintana cerrará este viernes 4 de julio la vigésima temporada de El programa de Ana Rosa. La periodista nos habla de su vuelta a la franja de la mañana y de la época turbulenta en noticias que estamos viviendo.

Millones de euros en patrimonio

Más allá del ámbito familiar, Ana Rosa Quintana ha construido un sólido imperio empresarial. Su éxito en televisión se ha traducido en una situación financiera muy holgada, sustentada tanto por su salario como presentadora como por su papel al frente de Unicorn Content, la productora responsable de varios de los programas más destacados de Mediaset. La compañía no solo abastece la parrilla del grupo audiovisual, sino que también produce contenidos para otras cadenas y plataformas, consolidándose como una de las más potentes del sector.

Más allá del éxito televisivo, Unicorn Content también demuestra ser un negocio rentable. En 2023, la productora facturó más de 31 millones de euros y obtuvo un beneficio neto de 3,9 millones, según datos revelados por El Confidencial. En cuanto a ingresos, fue la propia Ana Rosa quien despejó dudas hace años al hablar abiertamente de su sueldo televisivo, cifrado entonces en torno a los 130.000 euros mensuales. Desde entonces, diversas estimaciones han situado sus ingresos anuales en cifras millonarias, especialmente al sumar los beneficios derivados de sus sociedades empresariales.

Ana Rosa Quintana en 'El
Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa'. (Mediaset España)

Y es que, a nivel patrimonial, la periodista cuenta con varias propiedades inmobiliarias repartidas por distintos puntos de España. Entre ellas, un chalé en Madrid, una residencia de verano en Sotogrande, una finca en la provincia de Cáceres y una vivienda recientemente adquirida en Sevilla, ciudad con la que mantiene un fuerte vínculo personal. Estas cifras también han afectado directamente en Otelum S.L., la sociedad mayoritaria de Ana Rosa, donde figuró su marido Juan Muñoz como principal administración hasta 2022 y por la que ha percibido 90.000 euros anuales. Esta, aunque no hay datos del pasado año, incrementó sus beneficios en 2022 hasta alcanzar los 1,46 millones de euros, casi un 560% más que en 2021.

Otelum S.L., según las últimas cifras, cuenta con un patrimonio neto de 42,2 millones de euros, incluyendo inversiones financieras valoradas en 31 millones y seis propiedades inmobiliarias, entre ellas un piso en la céntrica calle Fuencarral de Madrid, tasado en casi 1,2 millones de euros. Se trata de una entidad que representa a un grupo de sociedades que invierten en distintos sectores, y donde se encuentran: Casa Grande del Sur, S.L., Actividades Domon, S.L., Casa Grande Entrepuentes, S.L., Gestión Activa del Suelo y Residencial, S.L., Argomaniz Inversiones, S.L., Modernización de Aparcamientos, S.L., Turismo y Progreso, S.L., Slow Suites, S.L., Iberia Suites, S.L., Trius Urbana, S.L., Merlin Suites, S.L. y Genius Suites, S.L.

Temas Relacionados

Ana Rosa QuintanaFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Florencia, reclutadora de personal para yates de lujo: “Este trabajo puede cambiar vidas y ayudar a muchas familias”

Graduada en Turismo, ha pasado de trabajar como administrativa a llevar una vida a bordo, surcando los mares en yates de 95 metros de largo

Florencia, reclutadora de personal para

Tras la huella genética del cáncer de colon: la prueba que Sanidad no cubre y que rastrea los restos del tumor en la sangre para predecir recaídas

La biopsia líquida identifica en una simple muestra de sangre una célula cancerosa entre un millón de sanas

Tras la huella genética del

La financiación autonómica se enfrenta a una suma de vetos que la hacen inviable: el Gobierno intentará salvar un acuerdo que nace políticamente muerto

La propuesta para inyectar 21.000 millones al sistema choca con el PP, Junts y varias comunidades, incluyendo algunas gobernadas por el PSOE

La financiación autonómica se enfrenta

Las dudas que tendrá que resolver el careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, mano derecha de Carlos Mazón, en la causa de la DANA

Ambos tendrán que aclarar las contradicciones que han aparecido entre los mensajes que la investigada aportó a la causa y las declaraciones judiciales del testigo

Las dudas que tendrá que

Los hermanos Escribano vendieron en 2017 a la Armada de Maduro un sistema de tiro para sus blindados en plena represión a la oposición venezolana

La empresa española, que quiere ser absorbida por Indra, firmó por dos millones de euros la venta de 24 sistemas para los tanques Urutú, justo antes del embargo aprobado por la UE. El comandante general de la Armada Venezolana presumía hace semanas en un video del armamento comprado a los Escribano

Los hermanos Escribano vendieron en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La financiación autonómica se enfrenta

La financiación autonómica se enfrenta a una suma de vetos que la hacen inviable: el Gobierno intentará salvar un acuerdo que nace políticamente muerto

Las dudas que tendrá que resolver el careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, mano derecha de Carlos Mazón, en la causa de la DANA

Los hermanos Escribano vendieron en 2017 a la Armada de Maduro un sistema de tiro para sus blindados en plena represión a la oposición venezolana

La baliza V16 coloca a los conductores en el radar de las “grúas pirata”: la Guardia Civil alerta del uso indebido de la geolocalización de este dispositivo

La Policía y la Armada incautan uno de los mayores alijos de cocaína frente a Canarias: 7.000 kilos a 535 kilómetros del archipiélago

ECONOMÍA

El CO₂ del acuerdo entre

El CO₂ del acuerdo entre la UE y Mercosur se queda en Europa: los Veintisiete generan casi el 60% del aumento de emisiones asociado al pacto

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Llegar tarde cuesta caro: la Justicia rechaza una reclamación de una herencia superior a 157.000 euros por presentarse fuera de plazo

Una familia con dos hijos se muda a una casa de un dormitorio para ahorrar: “Por la noche, convertimos la sala de estar en su habitación”

DEPORTES

Xabi Alonso ensalza “el gol

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”