Ana Rosa Quintana cumple 70 años: dos matrimonios, tres hijos y un patrimonio millonario de infarto

Ana Rosa Quintana se pronuncia sobre su jubilación tras la retirada sorpresa de Jordi González. (Carlos Luján/Europa Press)

Este lunes 12 de enero, Ana Rosa Quintana alcanza una cifra redonda y simbólica: cumple 70 años. La periodista y empresaria, uno de los rostros más influyentes de la televisión española desde hace más de tres décadas, afronta este cambio de década con serenidad, sin grandes celebraciones y con la misma discreción con la que ha gestionado siempre su vida personal y su notable patrimonio.

“Estoy contenta de llegar a los 70. Pero no tengo pensado hacer ningún tipo de fiesta. Entre otras cosas, porque siempre es en enero, justo después de las Navidades, así que casi nunca lo celebro. De hecho, solo celebré un cumpleaños después del cáncer, porque ya era como celebrar la vida. Pero no, no he pensado nada y no creo que haga nada”, confesó a La Otra Crónica hace unos días.

Nacida en Madrid en 1956, Ana Rosa Quintana se ha consolidado como una figura clave del panorama audiovisual español. Su carrera televisiva, iniciada hace más de 30 años, la convirtió en referente informativo de las mañanas, un liderazgo que mantuvo durante casi dos décadas. Tras un paréntesis obligado por motivos de salud, regresó a la primera línea con nuevos retos profesionales, incluido su desembarco en la franja vespertina de Telecinco. Aunque esta apuesta no obtuvo los resultados esperados, la presentadora volvió hace unos meses a su territorio natural, las mañanas, con el regreso de El programa de Ana Rosa, que acaba de estrenar su vigesimoprimera temporada.

Pese a su enorme proyección pública, Quintana siempre ha marcado una frontera nítida entre lo profesional y lo personal. Casada en segundas nupcias y madre de tres hijos, ha protegido con celo su intimidad familiar. Esa misma reserva se extiende a su historia sentimental, marcada por dos matrimonios y una relación de largo recorrido con una figura clave del cine español.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa'. (Mediaset España)

Marcada por tres relaciones

Su primer matrimonio fue con el periodista Alfonso Rojo a comienzos de los años 80. En aquella etapa, Ana Rosa trabajaba en los informativos nocturnos de TVE, pero decidió dejarlo todo para trasladarse a Nueva York junto a su marido. Allí ejerció como corresponsal para distintos medios españoles. La relación terminó cuatro años después, tras el nacimiento de su primer hijo, Álvaro, y la presentadora regresó a Madrid para retomar su carrera.

Ya instalada de nuevo en España, inició una relación sentimental con el director de cine José Luis Garci, con quien compartió casi una década de su vida. Fue una etapa intensa, pero la pareja nunca pasó por el altar y acabó separándose a finales de los años 90. Poco después, Ana Rosa encontró la estabilidad definitiva junto a Juan Muñoz, empresario inmobiliario y arquitecto, a quien conoció gracias a amigos comunes durante la Feria de Abril de Sevilla. Se casaron en una ceremonia civil muy discreta y, de esa unión, nacieron sus hijos mellizos, Juan y Jaime.

Sus tres hijos son, según ha contado en más de una ocasión, su mayor orgullo. El primogénito, Álvaro, ha optado por una carrera alejada de los focos y ejerce como abogado penalista en Madrid. Los mellizos, que rondan actualmente los 20 años, cursan estudios universitarios vinculados al ámbito empresarial. Ninguno ha seguido los pasos de su madre en el periodismo, algo que ella asume con naturalidad. En casa, insiste, no es una figura televisiva, sino una madre como cualquier otra.

Ana Rosa Quintana cerrará este viernes 4 de julio la vigésima temporada de El programa de Ana Rosa. La periodista nos habla de su vuelta a la franja de la mañana y de la época turbulenta en noticias que estamos viviendo.

Millones de euros en patrimonio

Más allá del ámbito familiar, Ana Rosa Quintana ha construido un sólido imperio empresarial. Su éxito en televisión se ha traducido en una situación financiera muy holgada, sustentada tanto por su salario como presentadora como por su papel al frente de Unicorn Content, la productora responsable de varios de los programas más destacados de Mediaset. La compañía no solo abastece la parrilla del grupo audiovisual, sino que también produce contenidos para otras cadenas y plataformas, consolidándose como una de las más potentes del sector.

Más allá del éxito televisivo, Unicorn Content también demuestra ser un negocio rentable. En 2023, la productora facturó más de 31 millones de euros y obtuvo un beneficio neto de 3,9 millones, según datos revelados por El Confidencial. En cuanto a ingresos, fue la propia Ana Rosa quien despejó dudas hace años al hablar abiertamente de su sueldo televisivo, cifrado entonces en torno a los 130.000 euros mensuales. Desde entonces, diversas estimaciones han situado sus ingresos anuales en cifras millonarias, especialmente al sumar los beneficios derivados de sus sociedades empresariales.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa'. (Mediaset España)

Y es que, a nivel patrimonial, la periodista cuenta con varias propiedades inmobiliarias repartidas por distintos puntos de España. Entre ellas, un chalé en Madrid, una residencia de verano en Sotogrande, una finca en la provincia de Cáceres y una vivienda recientemente adquirida en Sevilla, ciudad con la que mantiene un fuerte vínculo personal. Estas cifras también han afectado directamente en Otelum S.L., la sociedad mayoritaria de Ana Rosa, donde figuró su marido Juan Muñoz como principal administración hasta 2022 y por la que ha percibido 90.000 euros anuales. Esta, aunque no hay datos del pasado año, incrementó sus beneficios en 2022 hasta alcanzar los 1,46 millones de euros, casi un 560% más que en 2021.

Otelum S.L., según las últimas cifras, cuenta con un patrimonio neto de 42,2 millones de euros, incluyendo inversiones financieras valoradas en 31 millones y seis propiedades inmobiliarias, entre ellas un piso en la céntrica calle Fuencarral de Madrid, tasado en casi 1,2 millones de euros. Se trata de una entidad que representa a un grupo de sociedades que invierten en distintos sectores, y donde se encuentran: Casa Grande del Sur, S.L., Actividades Domon, S.L., Casa Grande Entrepuentes, S.L., Gestión Activa del Suelo y Residencial, S.L., Argomaniz Inversiones, S.L., Modernización de Aparcamientos, S.L., Turismo y Progreso, S.L., Slow Suites, S.L., Iberia Suites, S.L., Trius Urbana, S.L., Merlin Suites, S.L. y Genius Suites, S.L.