Esta es la mejor comida que le puedes dar a tu gato, según la OCU

Un gato disfrutando de un snack (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hace no tanto, lo habitual era ver a un gato alimentándose con restos de comida humana o vísceras compradas en carnicerías de barrio. Esa costumbre ha ido quedando atrás: ahora, lo más común es alimentarlos con productos diseñados específicamente para ellos. Comida para gatos, tal cual. Formulada con nutrientes adaptados a su organismo y comercializada tanto en clínicas veterinarias como en supermercados.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado una selección de alimentos para gatos – piensos secos, latas de comida húmeda y productos específicos para animales esterilizados – con el objetivo de comprobar hasta qué punto cumplen lo que prometen. Y la conclusión general es clara: “Las latas que se venden en las tiendas especializadas y clínicas veterinarias son, en general, adecuadas y cubren todas las necesidades de los gatos”. Eso sí, la diferencia de precios entre unas y otras puede ser considerable. Una de las primeras decisiones tiene que ver con el tipo de comida: ¿seca o húmeda? Ambas tienen sus particularidades y, según el estudio, ventajas y desventajas bien definidas.

Cada tipo de comida tiene sus beneficios y sus desventajas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pienso seco: más barato, más limpio

La comida seca es la opción más económica: ronda los 4,5 euros por kilo en el caso de productos para gatos adultos. Además de su precio, tiene otras características prácticas. Ayuda a que las heces del animal sean más duras y tengan menos olor, que es algo importante cuando el gato hace sus necesidades en un cajón dentro de casa. También tiene cierto efecto en la higiene dental, aunque en los gatos, el sarro suele ser menos problemático que en los perros.

El estudio de la OCU incluye piensos tanto para gatos adultos como para gatos esterilizados. En ambas categorías se han encontrado opciones con buena composición nutricional, e incluso algunas con relación calidad-precio destacable. El ahorro puede notarse a largo plazo: aseguran que el ahorro puede ser de más de 200 euros al año por elegir las marcas más baratas, aunque matizan que esas no serán necesariamente las mejores.

Comida húmeda: más apetecible, pero más cara

La comida húmeda también se ha analizado en el informe. Según la OCU, este tipo de producto es muy sabroso y a los gatos les encanta. Además, suele presentar una calidad superior y recuerda más al alimento silvestre que consumiría un gato en libertad. Es habitual que se combine con pienso seco, ya sea en el mismo plato o en tomas separadas. También puede ser útil en situaciones concretas, como para gatos inapetentes, ya sea por enfermedad u otro motivo, porque la comerán con mayor facilidad.

No obstante, tiene sus inconvenientes. Las heces tienden a ser más blandas y con peor olor, y no contribuye a la limpieza dental. Además, como único alimento, encarece considerablemente el gasto mensual, ya que el kg de comida húmeda de gato cuesta, de media, el doble que el de pienso seco, según el estudio.

Para gatos esterilizados

Con los gatos esterilizados surge una duda recurrente: ¿es necesario cambiar su dieta? Según la OCU, la respuesta depende del caso. Si el gato no engorda, puede seguir tomando un pienso normal; pero si empieza a ganar peso, podemos decantarnos por cambiar a alimentos light o bien darle comida para gatos esterilizados. Este tipo de alimento específico suele tener un precio algo superior: una media de 6,90 euros por kilo. Sin embargo, el análisis muestra que no siempre suponen un gran recorte calórico, aunque hay algunas que destacan y pueden ser una buena opción, pero no siempre son necesarias para gatos esterilizados.