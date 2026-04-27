Las 3 plantas que debes tener en tu casa para que no entren mosquitos, arañas y otros insectos

Mosquito picando un brazo. (Freepik)

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, los insectos comienzan a estar más presentes en nuestro día a día. Esto es algo que se nota especialmente a la hora de dormir, ya que muchas personas aprovechan para descansar con las ventanas abiertas.

En estos casos, usar mosquiteras y repelentes de insectos es una buena opción, pero no siempre es suficiente. Por este motivo, es importante tomar las medidas preventivas necesarias, especialmente si eres alérgico a la picadura de algún insecto.

Uno de los métodos que más puede ayudarte es tener en casa plantas que estos insectos no toleren. Estas no solo ayudan a crear una barrera preventiva, sino que además aportan un olor agradable y un toque decorativo muy interesante.

Plantas que repelen a los insectos

En primer lugar, la lavanda es una de las opciones más eficaces frente a los mosquitos. Su aroma intenso, agradable para las personas, resulta especialmente molesto para estos insectos voladores, lo que ayuda a reducir su presencia, sobre todo en espacios interiores y durante la noche.

Un jardín con lavanda (Canva)

Otra planta muy útil es la menta, que destaca especialmente por su efecto sobre las arañas. Su olor fuerte actúa como un elemento disuasorio, haciendo que estos animales eviten las zonas donde su aroma es más intenso, especialmente en rincones pequeños o zonas poco ventiladas.

Una planta de menta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, la albahaca también es una gran aliada frente a los mosquitos, sobre todo en exteriores como ventanas, terrazas o balcones. Su fragancia actúa como barrera natural y ayuda a mantener alejadas pequeñas plagas domésticas.

Planta de albahaca. (Freepik)

A diferencia de otros métodos que actúan cuando el problema ya ha aparecido, este tipo de plantas funcionan sobre todo como medida preventiva. Su eficacia aumenta cuando se colocan de forma estratégica en puntos de entrada habituales, como ventanas o accesos con ventilación constante.

Además, su efecto no es inmediato, sino progresivo, por lo que requieren constancia para notar resultados reales a lo largo del tiempo. Esto hace que muchas personas las combinen con otros sistemas más tradicionales, creando así una protección más completa dentro del hogar.

Otros factores que ayudan a mantener los insectos a raya

Más allá del uso de plantas repelentes, hay otros hábitos cotidianos que pueden marcar la diferencia a la hora de evitar la presencia de insectos en casa. Mantener una buena higiene del hogar es uno de los factores más importantes, ya que restos de comida, basura acumulada o superficies sin limpiar pueden convertirse en un foco de atracción.

También es clave ventilar de forma adecuada y evitar la acumulación de humedad en estancias como el baño o la cocina, donde muchos insectos encuentran las condiciones ideales para aparecer. A esto se suma el orden general de la vivienda, ya que los espacios desorganizados facilitan que se escondan o se reproduzcan con mayor facilidad.

Por otro lado, es importante prestar atención a los accesos del hogar, ya que pequeñas grietas, marcos deteriorados o huecos mal sellados pueden convertirse en puntos de entrada habituales. Del mismo modo, es recomendable revisar cortinas o alfombras, donde algunos insectos pueden permanecer ocultos sin ser vistos.