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La reina Letizia no se separa de los colores pastel durante la primavera: deslumbra con un vestido cuyo color lleva a la confusión, ¿azul o violeta?

La monarca ha conjuntado la pieza de Carolina Herrera, descrita como violeta por la firma, con un bolso floral

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La reina Letizia conquista el Premio Cervantes con su vestido de Carolina Herrera (Europa Press)
La reina Letizia conquista el Premio Cervantes con su vestido de Carolina Herrera (Europa Press)

El vestido violeta, según la propia firma que lo ha diseñado, que ha lucido la reina Letizia durante la ceremonia de entrega del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2025 en Alcalá de Henares ha destacado como pieza principal de su estilismo para esta cita institucional del 23 de abril de 2026. La monarca ha apostado de nuevo por una creación de Carolina Herrera, reafirmando una tendencia estética que ha marcado sus últimos actos públicos.

Durante su aparición a las 11:30 horas en la Universidad de Alcalá de Henares, los asistentes han podido apreciar el favorecedor vestido violeta que bajo la luz del sol se ha visto más bien azul, aunque con un toque violáceo. La reina Letizia ya lo estrenó el 20 de junio de 2025 en Brujas, Bélgica, durante la clausura del Curso Académico del Colegio de Europa. Esta vez lo ha combinado con accesorios cuidadosamente seleccionados y cargados de simbolismo.

Este estilismo sigue la línea de los tonos pastel en los que la reina ha basado sus elecciones recientes de la primavera de 2026, alternando en días previos entre el rosa claro y el azul suave antes de decantarse hoy por un color más intenso y un bolso floral. El vestido presenta un corte entallado a la figura, de largo midi y cuello a la caja, pero el rasgo más singular lo aportan las mangas, donde unos lazos a la altura del codo rompen la sobriedad clásica e introducen un volumen arquitectónico distintivo.

La reina Letizia conquista el Premio Cervantes con su vestido de Carolina Herrera (Europa Press)
La reina Letizia conquista el Premio Cervantes con su vestido de Carolina Herrera (Europa Press)

El ‘look’ primaveral de la reina Letizia

Esta prenda ya había sido lucida por doña Letizia el pasado mes de junio en un evento académico en Bélgica, reafirmando su tendencia a reutilizar constantemente sus piezas mientras cumple con su agenda institucional. La elección del tono, próxima a la gama violeta, realza tanto el cabello como el rostro de la monarca.

En cuanto a los complementos, doña Letizia ha apostado por su bolso Mini Toni Ballerina de la firma italiana Furla, un accesorio de piel texturizada con estampado floral que la reina ha lucido en siete ocasiones diferentes desde su estreno durante la visita de Estado a Alemania el 18 de octubre de 2022, incluyendo su uso en Dinamarca en noviembre de 2023.

La reina Letizia conquista el Premio Cervantes con su vestido de Carolina Herrera (Europa Press)
La reina Letizia conquista el Premio Cervantes con su vestido de Carolina Herrera (Europa Press)

Para el calzado, ha optado por unos salones camel destalonados de la firma Magrit, repitiendo la estrategia empleada el día anterior durante el almuerzo en el Palacio Real al combinar la comodidad y el efecto estilizado de un tono nude para acompañar el vestido y potenciar la figura.

Los complementos de la reina Letizia

El apartado de joyería ha cobrado especial significado con unos pendientes de oro rosa y blanco de 18 quilates con diamantes y tanzanitas de la casa madrileña Gold & Roses, piezas que inicialmente estrenó la princesa Leonor durante la jura de la Constitución el 31 de octubre de 2023 con motivo de su mayoría de edad. La reina ya había recurrido a estos pendientes el 10 de enero de 2024, subrayando la conexión generacional en el uso del joyero familiar, en particular del armario compartido con sus hijas en el Pabellón del Príncipe. La elección se ha completado con su habitual anillo de Coreterno.

Para la cita, la reina ha seguido el estricto código de vestimenta requerido por el Paraninfo de la Universidad, combinando la solemnidad institucional necesaria en los actos de entrega del Premio Cervantes con una apuesta estudiada por la tendencia. Mientras que en el almuerzo del Palacio Real del día anterior había preferido la discreción de un conjunto azul bebé, en Alcalá de Henares ha elevado el nivel de sofisticación con el vibrante vestido de Carolina Herrera y las joyas de tanzanitas.

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