La nueva ayuda militar de Europa a Ucrania: supone la mayor parte del presupuesto de 2026 para la guerra contra Rusia y da prioridad a empresas de la UE

Zelenski con militares de Ucrania (Europa Press/Contacto/PRESIDENT)

El Parlamento Europeo ha aprobado un nuevo préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania al sortear el hasta ahora habitual veto de Hungría. También se han descongelado las sanciones a Rusia. Unos días antes, Ucrania anunció que terminaba las obras en el oleoducto Druzhba. Por ello, ha vuelto a permitir el paso del crudo de petróleo ruso, con lo que Hungría ha levantado el veto, coincidiendo con la reciente salida del primer Ministro, Viktor Orbán.

Este nuevo aporte millonario supone la mayor parte del presupuesto de 2026 para la guerra contra Rusia. Una parte del acuerdo alcanzado es que en las adquisiciones se dará prioridad a la industria armamentística de la Unión Europea. El paquete está diseñado para cubrir las necesidades financieras más urgentes del país ante la invasión rusa, que entra en su quinto año. Los eurodiputados respaldaron la iniciativa con 458 votos a favor, 140 en contra y 44 abstenciones.

Los gobiernos de 26 de los 27 países miembro de la Unión Europea han suscrito sin Hungría un mensaje en el que respaldan la iniciativa de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero en el que avisan también de que son los ucranianos quienes tiene "el derecho a elegir su propio destino" y reivindican las sanciones contra Rusia. (Fuente: EBS/GOB UCRANIA/KREMLIN/EUROPAPRESS)

Según las proyecciones preliminares del Fondo Monetario Internacional (FMI), las necesidades de financiación que aún restan para Ucrania en el periodo 2026-2027 se estiman en 135.700 millones de euros. Este cálculo parte de la idea de que la guerra de agresión iniciada por Rusia concluirá a lo largo de 2026. De esta manera, la ayuda europea supone dos terceras partes del total necesario.

Además, el préstamo estará sujeto a condiciones estrictas. Ucrania deberá mantener su compromiso con la gobernanza democrática, el estado de derecho y la protección de los derechos humanos, incluidas las minorías. El país tendrá que continuar sus esfuerzos para combatir la corrupción y consolidar sus instituciones democráticas. El desembolso de los fondos dependerá del cumplimiento de estos compromisos y de la aprobación de una estrategia financiera por parte del Consejo de la UE.

Pedro Sánchez confirma su intención de enviar tropas a Ucrania una vez se logre un alto el fuego. La reunión de la Coalición de Voluntarios en París ha terminado este 6 de enero con nuevos compromisos militares. (X)

Reparto del préstamo militar y prioridad europea

El préstamo contempla dos grandes partidas. La primera serán 60.000 millones de euros que se destinarán a reforzar la defensa de Ucrania y, la segunda, tiene un total de 30.000 millones y tendrá como objetivo la asistencia macrofinanciera y apoyo presupuestario. Esta estructura busca garantizar que Ucrania disponga de recursos para la adquisición de material militar y para sostener su economía durante el conflicto.

La normativa establece que la adquisición de armamento deberá realizarse, en primera instancia, a través de empresas de defensa de Ucrania, la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo. La Asociación Europea de Libre Comercio también figura entre los proveedores prioritarios. Solo en caso de que ciertos productos no estén disponibles en estos mercados se autorizarán compras externas.

La financiación se estructurará a través de préstamos comunes de la UE en los mercados de capitales, garantizados por el presupuesto a largo plazo. Los costes del servicio de la deuda serán cubiertos por los presupuestos anuales comunitarios, que según la Comisión Europea ascenderán a unos 1.000 millones de euros en 2027 y a 3.000 millones de euros anuales a partir de 2028. El reembolso del capital del préstamo será responsabilidad de Ucrania una vez que el país reciba reparaciones de guerra de Rusia.