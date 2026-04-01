La peste porcina reduce las exportaciones de cerdo hasta un 18% y eleva las pérdidas de los ganaderos españoles hasta los 25 euros por animal

Cerdos en el corral de una granja, en una imagen de archivo. EFE/ Orlando Barría

La aparición de seis jabalíes muertos en las localidades de Cerdanyola del Vallès y Bellaterra (Barcelona) a finales de noviembre de 2025 reavivó en la comunidad autónoma el miedo a la Peste Porcina Africana (PPA), una enfermedad que no se registraba en territorio nacional desde 1994. Con el pasar de los meses, pese a que las autoridades provinciales han intentado contener el foco de la enfermedad, esta se ha replicado en varias zonas del interior barcelonés, afectando en marzo de 2026 a diez localidades distintas.

A principios de diciembre, los ganaderos cifraron las pérdidas para el sector en 24 millones de euros por semana, debido entre algunos factores al cierre de mercados internacionales y a la devaluación del cerdo en 20 céntimos por kilo, hasta un valor de 1,10 euros, según registró el 9 de diciembre Mercolleida, la lonja considerada de referencia a nivel estatal para el mercado porcino.

Actualmente, los ganaderos colocan entre 25 y 30 euros por animal las pérdidas ocasionadas por la peste porcina en el sector. “Hemos llegado a perder hasta 40 y 50 euros por animal. Ahora estamos en un repunte de precios al alza, recuperándonos, pero aún estamos en pérdidas”, ha señalado Pedro Matarranz, secretario de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Segovia.

Matarranz ha destacado que antes de registrarse el primer caso de peste porcina africana en territorio nacional la tendencia ya era a la baja, pero la enfermedad aceleró de manera abrupta la caída. El ganadero ha señalado también que la estabilización se ha producido gracias al mercado europeo, “que ha hecho que la tensión producida por la peste porcina se relaje”, además de la regionalización, que permitió seguir exportando a China desde otros territorios españoles no afectados.

En la misma línea se ha pronunciado Jaume Bernis, responsable del sector porcino de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), quien ha destacado que las exportaciones tienen puertas cerradas por un valor de 15% o 18%. “Tenemos la gran suerte de que China aceptó la regionalización, ya que supone casi el 20% de nuestras exportaciones y, sacando Barcelona, el resto del territorio puede exportar”, ha señalado Bernis.

El responsable del sector porcino de Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, que también es propietario de una granja de cerdos en Ivars d'Urgell (Lleida), y el presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, han cifrado en 24 millones de euros las pérdidas semanales del sector porcino español por la peste porcina africana (PPA). (Europa Press)

Un caso de PPA distinto al anterior

Sobre la erradicación de la epidemia, ambos ganaderos son poco optimistas. Según ha explicado Matarranz, se trata de un caso no antes visto en España, ya que la última vez que se registró PPA en territorio nacional fue en casos de animales domésticos, mientras que en esta ocasión se ha producido en jabalíes salvajes, con muy poco control sobre la especie.

Además, Bernis ha sumado a las consecuencias económicas que implica para los ganaderos la peste porcina el alza de los precios producido por la guerra en Oriente Medio. “Los costes van a subir un 40% entre transporte, pienso, energía, lo que se va a trasladar al coste de producir un kilo de carne. Es un factor más”.

El responsable de COAG ha destacado que, pese a que los ganaderos porcinos están trabajando a pérdidas, tienen “la suerte” de haber tenido dos años muy buenos -2025 y 2025-, por lo que “aguantan, tirando de pulmón”: “Si no has invertido el dinero, que normalmente pasa esto, que cuando hacemos un duro invertimos dos, puedes aguantar seis meses a pérdidas, pero no mucho más”.

Respecto al futuro cercano del sector, Bernis señala el periodo veraniego como un momento clave para el porcino, ya que la afluencia de turistas durante los meses de junio, julio y agosto hace aumentar el precio del cerdo. “Estamos a dos meses, esperamos que este año también se incrementen los precios, aunque con el incremento de costes que estamos viviendo tiene que subir mucho el precio para compensar lo que se ha perdido. Va a ser un año de pérdidas”.