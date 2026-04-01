España

La peste porcina reduce las exportaciones de cerdo hasta un 18% y eleva las pérdidas de los ganaderos españoles hasta los 25 euros por animal

Pese a que las autoridades provinciales han intentado contener el foco, la enfermedad se ha replicado en varias zonas del interior barcelonés, afectando en marzo de 2026 a diez localidades distintas

Guardar
Cerdos en el corral de una granja, en una imagen de archivo. EFE/ Orlando Barría
Cerdos en el corral de una granja, en una imagen de archivo. EFE/ Orlando Barría

La aparición de seis jabalíes muertos en las localidades de Cerdanyola del Vallès y Bellaterra (Barcelona) a finales de noviembre de 2025 reavivó en la comunidad autónoma el miedo a la Peste Porcina Africana (PPA), una enfermedad que no se registraba en territorio nacional desde 1994. Con el pasar de los meses, pese a que las autoridades provinciales han intentado contener el foco de la enfermedad, esta se ha replicado en varias zonas del interior barcelonés, afectando en marzo de 2026 a diez localidades distintas.

A principios de diciembre, los ganaderos cifraron las pérdidas para el sector en 24 millones de euros por semana, debido entre algunos factores al cierre de mercados internacionales y a la devaluación del cerdo en 20 céntimos por kilo, hasta un valor de 1,10 euros, según registró el 9 de diciembre Mercolleida, la lonja considerada de referencia a nivel estatal para el mercado porcino.

Actualmente, los ganaderos colocan entre 25 y 30 euros por animal las pérdidas ocasionadas por la peste porcina en el sector. “Hemos llegado a perder hasta 40 y 50 euros por animal. Ahora estamos en un repunte de precios al alza, recuperándonos, pero aún estamos en pérdidas”, ha señalado Pedro Matarranz, secretario de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Segovia.

Matarranz ha destacado que antes de registrarse el primer caso de peste porcina africana en territorio nacional la tendencia ya era a la baja, pero la enfermedad aceleró de manera abrupta la caída. El ganadero ha señalado también que la estabilización se ha producido gracias al mercado europeo, “que ha hecho que la tensión producida por la peste porcina se relaje”, además de la regionalización, que permitió seguir exportando a China desde otros territorios españoles no afectados.

En la misma línea se ha pronunciado Jaume Bernis, responsable del sector porcino de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), quien ha destacado que las exportaciones tienen puertas cerradas por un valor de 15% o 18%. “Tenemos la gran suerte de que China aceptó la regionalización, ya que supone casi el 20% de nuestras exportaciones y, sacando Barcelona, el resto del territorio puede exportar”, ha señalado Bernis.

El responsable del sector porcino de Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, que también es propietario de una granja de cerdos en Ivars d'Urgell (Lleida), y el presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, han cifrado en 24 millones de euros las pérdidas semanales del sector porcino español por la peste porcina africana (PPA). (Europa Press)

Un caso de PPA distinto al anterior

Sobre la erradicación de la epidemia, ambos ganaderos son poco optimistas. Según ha explicado Matarranz, se trata de un caso no antes visto en España, ya que la última vez que se registró PPA en territorio nacional fue en casos de animales domésticos, mientras que en esta ocasión se ha producido en jabalíes salvajes, con muy poco control sobre la especie.

Además, Bernis ha sumado a las consecuencias económicas que implica para los ganaderos la peste porcina el alza de los precios producido por la guerra en Oriente Medio. “Los costes van a subir un 40% entre transporte, pienso, energía, lo que se va a trasladar al coste de producir un kilo de carne. Es un factor más”.

El responsable de COAG ha destacado que, pese a que los ganaderos porcinos están trabajando a pérdidas, tienen “la suerte” de haber tenido dos años muy buenos -2025 y 2025-, por lo que “aguantan, tirando de pulmón”: “Si no has invertido el dinero, que normalmente pasa esto, que cuando hacemos un duro invertimos dos, puedes aguantar seis meses a pérdidas, pero no mucho más”.

Respecto al futuro cercano del sector, Bernis señala el periodo veraniego como un momento clave para el porcino, ya que la afluencia de turistas durante los meses de junio, julio y agosto hace aumentar el precio del cerdo. “Estamos a dos meses, esperamos que este año también se incrementen los precios, aunque con el incremento de costes que estamos viviendo tiene que subir mucho el precio para compensar lo que se ha perdido. Va a ser un año de pérdidas”.

Temas Relacionados

GanaderíaBarcelonaChinaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Comunidad de Madrid necesita ayuda legal en Colombia: paga 36.300 euros a un penalista de la Universidad Autónoma para “revisar” la causa que se abrió hace 8 años contra directivos del Canal

El Gobierno regional sigue litigando ochos años después con la Fiscalía colombiana, que le expropió la principal filial del Canal de Isabel II. En otra causa penal hay varios exdirectivos imputados del Canal. Y eso que ya ha pagado 1,4 millones al bufete Uría

La Comunidad de Madrid necesita ayuda legal en Colombia: paga 36.300 euros a un penalista de la Universidad Autónoma para “revisar” la causa que se abrió hace 8 años contra directivos del Canal

De la Macarena al curioso despiste con Felipe VI: la estrecha (y desconocida) relación de la Familia Real con la Semana Santa de Sevilla

Estas fiestas son unas de las más especiales para la reina Sofía, quien tradicionalmente viaja a Palma de Mallorca

De la Macarena al curioso despiste con Felipe VI: la estrecha (y desconocida) relación de la Familia Real con la Semana Santa de Sevilla

La Generalitat fracasa en su intento de comprar sede en Madrid: los 33 millones que ofrece no son suficientes

Busca un inmueble de entre 2.000 y 2.500 metros cuadrados en zonas como Recoletos, Goya, Lista o Castellana, pero la falta de oferta ha frustrado su objetivo

La Generalitat fracasa en su intento de comprar sede en Madrid: los 33 millones que ofrece no son suficientes

¿Y si la Guerra en Oriente Próximo paralizara las resonancias magnéticas en España? Solo funcionan con helio y el que llega a nuestros hospitales se produce en Irán y Catar

Sin helio, las resonancias no funcionan. En España hay 809 equipos, el 59% en centros públicos. Y casi la mitad del total necesita cada poco tiempo 1.500 litros para funcionar

¿Y si la Guerra en Oriente Próximo paralizara las resonancias magnéticas en España? Solo funcionan con helio y el que llega a nuestros hospitales se produce en Irán y Catar

‘Supervivientes 2026′ anuncia su segunda expulsión definitiva y suma dos nuevos concursantes oficiales

La audiencia eligió mediante televoto exprés a los nuevos habitantes de las playas principales y marcó el final de la etapa para una de las concursantes

‘Supervivientes 2026′ anuncia su segunda expulsión definitiva y suma dos nuevos concursantes oficiales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Comunidad de Madrid necesita ayuda legal en Colombia: paga 36.300 euros a un penalista de la Universidad Autónoma para “revisar” la causa que se abrió hace 8 años contra directivos del Canal

La Comunidad de Madrid necesita ayuda legal en Colombia: paga 36.300 euros a un penalista de la Universidad Autónoma para “revisar” la causa que se abrió hace 8 años contra directivos del Canal

¿Y si la Guerra en Oriente Próximo paralizara las resonancias magnéticas en España? Solo funcionan con helio y el que llega a nuestros hospitales se produce en Irán y Catar

Así es la fragata Méndez Núñez, el buque que relevará a la Cristóbal Colón: con radar AEGIS, misiles de largo alcance y defensa aérea avanzada

El nuevo cambio del DNI que entrará en vigor en abril de 2026: la Policía Nacional lo explica

Los migrantes regularizados en España serán devueltos si son detectados en situación irregular en otro país de la UE

ECONOMÍA

La Generalitat fracasa en su intento de comprar sede en Madrid: los 33 millones que ofrece no son suficientes

La Generalitat fracasa en su intento de comprar sede en Madrid: los 33 millones que ofrece no son suficientes

Un cartero se juega 23 euros en una casa de apuestas online y aparecen 380.000 euros en su cuenta por error

Hacienda perdonará el IRPF a los mayores de 65 años que donen su vivienda a un familiar

Virginia López, abogada: “Todas las empresas tienen que tener un protocolo de desconexión digital”

La guerra en Irán impacta en la bolsa española: el Ibex cierra marzo con la mayor caída mensual en cuatro años y pierde 76.000 millones de euros

DEPORTES

Higinio Rivero, el español que compite en los Juegos Paralímpicos de verano e invierno: “Tras el accidente pensé que tenía que vivir y aprovechar todo lo que tengo”

Higinio Rivero, el español que compite en los Juegos Paralímpicos de verano e invierno: “Tras el accidente pensé que tenía que vivir y aprovechar todo lo que tengo”

España empata sin goles ante Egipto en un encuentro marcado por la tensión en la grada

Joan García debuta con la selección española entre pitos y aplausos de la afición en el RCDE Stadium

El día que Arbeloa criticó la decisión de Mbappé de rechazar al Real Madrid: “Se ha equivocado y algún día se dará cuenta”

Así empezó la costumbre de Nadal de pasar el rastrillo tras los entrenamientos que ahora aplica también Carlos Alcaraz