La falta de motivación para hacer ejercicio no es una cuestión de pereza sino de evolución, según un profesor de Harvard

Daniel E. Lieberman, presidente del Departamento de Biología Evolutiva Humana Edwin M. Lerner de la Universidad de Harvard, profesor de Ciencias Biológicas y catedrático de Biología Evolutiva Humana. (Universidad de Harvard)

Los humanos están predispuestos biológicamente a evitar los esfuerzos innecesarios. Es la teoría que ha desarrollado y que defiende Daniel E. Lieberman, director del Departamento de Biología Evolutiva Humana de la Universidad de Harvard, que estudia cómo y por qué el cuerpo humano evolucionó para funcionar como lo hace. En su libro Exercised: Why Something We Never Evolved to Do is Healthy and Rewarding, Lieberman analiza el origen evolutivo del ejercicio y desmitifica varias creencias en torno a esta práctica. Basándose en más de una década de investigación científica, el experto asegura que la biología de los seres humanos está más preparada para el esfuerzo moderado que para prácticas extremas como triatlones o maratones.

En una entrevista para The Harvard Gazette, Lieberman explica que la falta de motivación para hacer ejercicio no es una cuestión de pereza, sino de evolución. “Le pedimos a la gente que haga algo que es inherentemente anormal. Evolucionamos para movernos cuando es necesario, no para realizar actividad física voluntaria con el fin de mejorar nuestra salud”, explica. Para Lieberman, hasta hace poco la idea del ejercicio sería “una locura” en términos evolutivos, ya que gastar energía innecesaria no era ventajoso. “Si eras un cazador-recolector activo o un agricultor de subsistencia, no tendría sentido correr cinco millas por la mañana si no era indispensable”, indica.

Cuál es la fruta que ayuda a perder peso y cuida el corazón.

El desafío de superar instintos naturales

Según Lieberman, los seres humanos están biológicamente predispuestos a evitar el esfuerzo innecesario. Este instinto, que fue crucial para la supervivencia durante miles de años, hoy se convierte en un obstáculo en un mundo donde la actividad física ha dejado de ser indispensable para obtener recursos. “Es importante no juzgar a las personas como ‘perezosas’. No lo son; simplemente están siendo normales”, insiste.

Por ello, para motivar la práctica del ejercicio, propone estrategias basadas en la antropología evolutiva:

“No te enfades contigo mismo”. No te sientas mal por no querer hacer ejercicio, pero aprende a reconocer estos instintos para que puedas superarlos. Cuando me levanto por la mañana para salir a correr, a menudo hace frío y me siento miserable, y no tengo ganas de hacer ejercicio. Mi cerebro a menudo me dice todo tipo de razones por las que debería posponerlo. A veces tengo que forzarme a salir por la puerta. Mi punto aquí es ser compasivo contigo mismo y entender que esas vocecitas en tu cabeza son normales y que todos nosotros, incluso los “adictos al ejercicio”, luchamos con ellas. Una clave para hacer ejercicio es superarlos. “Hazlo divertido, pero también hazlo social”. Lieberman señala que nuestros antepasados fueron físicamente activos principalmente por necesidad o por disfrute social, por lo que recomienda replicar esos enfoques. “La mayoría de nuestros antepasados salían a cazar o recolectar todos los días porque de lo contrario morirían de hambre. Las otras veces que estaban físicamente activos era para actividades divertidas, como bailar o jugar juegos y deportes”, explica y por eso anima formar parte de un grupo a la hora de planificar cualquier tipo de ejercicio. “No preocuparse por el tiempo y la cantidad”. “Existe el mito de que evolucionamos para estar perpetuamente activos, correr maratones y ser tan corpulentos como para que podamos levantar rocas gigantes con facilidad, la verdad está lejos de eso”, recuerda y explica que un poco de ejercio diario es suficiente, sin necesidad de aspirar a hacer maratones ni triatlones.

<br>