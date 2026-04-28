Las primeras hogueras siembran dudas y desatan una ola de reproches entre los participantes de ‘La isla de las tentaciones 10’

Las reacciones de los participantes reflejan la presión emocional vivida en el último programa (@islatentaciones)

Las primeras hogueras celebradas en el último programa de ‘La isla de las tentaciones 10’ han provocado un intenso estallido emocional entre los participantes, que han experimentado crisis marcadas por celos, dudas y decisiones al límite.

La petición de una hoguera de confrontación, solicitada por Julia tras visualizar las imágenes de la actitud de Luis, se ha convertido en el eje central de este episodio, anticipando un posible punto de inflexión en la dinámica del reality. Por primera vez en esta edición, Julia ha reclamado esa hoguera de confrontación tras observar a Luis participando en juegos y manteniendo una cercanía notable con Nieves, una de las solteras VIP.

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Esta decisión, desencadenada entre lágrimas y con signos de desbordamiento emocional, surge tras constatar que Luis expresaba abiertamente que Nieves era su prototipo y se mostraba dispuesto a continuar acercándose a ella. El hecho de que Julia identificara esa actitud como incompatible con los límites previos de su relación ha sido determinante.

Reproches y desconfianza en ambas villas

En el desarrollo de las primeras hogueras, los chicos se han enfrentado en primer lugar a un visionado de imágenes que ha dejado numerosas impresiones. Christian ha recibido críticas por parte de Mar sobre su trato con las solteras, generando inquietud. Lucas ha vivido un desconcierto al observar la activación social de Yuli en la villa.

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Luis ha experimentado un intenso malestar debido a la ausencia de imágenes sobre Julia, lo que, lejos de tranquilizarle, le ha reafirmado en que su pareja se encuentra sufriendo, tal y como él mismo ha manifestado: “Me condiciona no ver nada. Necesito que disfrute de esta experiencia porque así me siento cohibido. Me quedo con mal sabor de boca”.

El visionado de imágenes provoca reproches y pone a prueba los límites de las relaciones en las villas

Por su parte, Atamán se ha visto profundamente afectado al presenciar la evidente complicidad entre Leila y David Vaquero, desencadenando un episodio de llanto y posterior abandono temporal de la hoguera. En palabras del propio Atamán: “Veo una conexión brutal con él, comentarios fuera de lugar, la reconozco conmigo, pero no con una persona que no conoce”.

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Durante la hoguera de las chicas, el impacto emocional ha continuado. Leila se ha mostrado especialmente dolida al ver imágenes de Atamán bailando con una de las solteras, definiéndolo como un “perreo guarro todo el rato”, un comportamiento que nunca había presenciado en su pareja tras once años juntos, según ha explicado a la presentadora Sandra Barneda.

El grupo afronta uno de los momentos más tensos desde el inicio del programa (@islatentaciones)

Además, Leila ha trasladado su malestar por percibir que ella ponía límites a su relación con David Vaquero mientras que su pareja cruzaba líneas: “Nunca he dicho que me guste otro y él se lo dice a dos. Me da vergüenza”, ha declarado.

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La respuesta de Yuli ha sido igualmente contundente. Al reconocer a una de las solteras como antiguamente vinculada sentimentalmente a Lucas, ha reaccionado con furia al comprobar un trato especialmente cómplice entre ellos. Sus palabras: “¡Qué hijo de puta, me prohibió que lo hiciera yo!”, ilustran el clima de reproches en la hoguera.

Confrontaciones y rupturas al límite

En el caso de Julia, las imágenes mostradas de Luis rompiendo sus propios límites y la declaración de que Nieves es su prototipo han llevado a Julia, entre sollozos y respiración agitada, a solicitar la hoguera de confrontación: “Ya no tiene sentido estar aquí, yo no quiero seguir para ver eso”. Esta petición supone la posibilidad de un cara a cara donde ambos deberán decidir si quieren continuar su relación, una novedad en la temporada que, según Sandra Barneda, podría marcar el final de la pareja en el reality.

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La emisión del programa también ha estado marcada por situaciones límites incluso más allá de la confrontación. Mar, tras ver el comportamiento de Christian, ha manifestado abiertamente sentirse superada, aunque sin abandonar la hoguera.

Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

Por su parte, Ainhoa ha protagonizado la escena de mayor tensión al negarse a seguir visionando imágenes de Álex, su pareja. En un momento de angustia, ha declarado: “No quiero ver nada, me quiero ir de verdad”, y ha abandonado la hoguera corriendo hacia la playa. A su regreso, aún alterada, ha necesitado la intervención de Sandra Barneda para calmarla.

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La selección de vídeos realizados por el programa ha jugado un papel decisivo en las reacciones de los participantes. Mientras los chicos han visto únicamente escenas en las que sus parejas parecían disfrutar, ocultando sus momentos de sufrimiento o duda, las chicas tampoco han tenido acceso a imágenes de contención o límites de sus novios ante las tentadoras. Esta estrategia ha intensificado las sospechas y los desencuentros, con consecuencias directas en el estado anímico de quienes atraviesan la experiencia.