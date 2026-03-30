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Marta Sanahuja debuta en el jurado de ‘MasterChef 14′ y marca el relevo generacional del programa

La creadora de Delicious Martha aporta su experiencia en redes sociales y pedagogía gastronómica al formato, tras la salida de Samantha Vallejo-Nágera

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'Masterchef 14' se estrena en televisión buscando nuevos formatos
Los jueces de la edición 'Masterchef 14' (Masterchef)

La emisión del 30 de marzo, primera de la temporada de MasterChef 14, ha supuesto un giro notable en el jurado del conocido talent culinario de TVE, con el debut de Marta Sanahuja, reconocida en redes sociales como Delicious Martha. La presencia de Sanahuja se produce en sustitución de Samantha Vallejo-Nágera, quien pone fin a una etapa de trece años y 38 ediciones como jueza del formato, dando paso a una nueva era que fusiona televisión y redes sociales.

La ausencia de Samantha Vallejo-Nágera en el jurado se ha producido tras la decisión de la chef de centrar su actividad en el negocio del catering y otros proyectos personales fuera de los focos mediáticos, tal y como han recordado sus compañeros Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. El dato que diferencia el relevo es que, hasta este estreno, Vallejo-Nágera había formado parte de todas las ediciones del programa desde 2013, manteniendo una presencia continuada en la televisión pública hasta esta transición.

Las primeras palabras de Marta Sanahuja en el set de MasterChef han estado dirigidas a marcar su propio estilo frente al de los otros miembros del jurado. “Vengo a sacar lo mejor de los aspirantes. Aunque os aviso, mis métodos no tienen nada que ver ni con los de Pepe, ni con los de Jordi”, ha explicado Sanahuja.

La creadora de contenido, que supera los dos millones de seguidores en sus perfiles de Delicious Martha, ha subrayado, además, el papel formador que desarrolla en plataformas digitales y ha resaltado la importancia de la exigencia como motor de evolución: “Tengo muy claro que sin exigencia, no hay evolución”, ha remarcado durante la presentación.

Nueva mirada y figuras invitadas en el estreno

La gala inaugural ha mostrado la voluntad del programa de ajustarse a las tendencias digitales y a la cultura gastronómica contemporánea. Desde el primer momento, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz han reconocido el vacío dejado por Samantha Vallejo-Nágera, dedicándole un mensaje donde han afirmado: “Tenemos clarísimo que Samantha va a seguir dando guerra en el mundo del catering, pero ha llegado el momento de abrirnos a esta nueva mirada”.

La apuesta por Marta Sanahuja viene acompañada de la intención de adaptar el formato a las nuevas formas de comunicación y a las demandas de una audiencia conectada a través de redes sociales. Sanahuja, nacida en Cataluña, cuenta con estudios en Publicidad y Relaciones Públicas, pero su trayectoria ha estado definida por su dedicación al contenido gastronómico, que comenzó hace doce años en Internet.

Delicious Martha sustituirá a Samantha Vallejo-Nágera en Masterchef
Delicious Martha siendo presentada como la nueva integrante del jurado de Masterchef (Masterchef)

“Crecí con este formato, y cuando empecé hace 12 años creando contenido gastronómico en redes nunca pensé que llegaría este momento. Es el mayor reto al que me he enfrentado nunca”, ha declarado la jueza.

El estreno también ha estado marcado por la participación de personalidades destacadas del mundo culinario. La chef Begoña Rodrigo, ganadora de la primera edición de Top Chef en Antena 3 y propietaria del restaurante ‘La Salita’ en Valencia, galardonado con una estrella Michelin, ha participado como invitada especial durante una de las pruebas iniciales.

“En días como hoy, inventos, pocos. Tiene que estar todo muy rico. Tened bien en cuenta que estáis en MasterChef España, que podéis ser los ganadores y que de eso a lo mejor va a depender el resto de vuestra vida”, ha declarado Rodrigo.

Impacto digital y testimonio personal

El debut de Marta Sanahuja en el jurado refuerza la dimensión digital asumida por el programa. La suma de sus cuentas alcanzan la cifra de más de cinco millones de seguidores, consolidando un perfil que fusiona cocina, comunicación y pedagogía gastronómica para una audiencia joven y diversa.

La nueva jueza ha compartido en varias entrevistas y en el mismo programa que su vocación por la cocina estuvo ligada a un proceso personal de superación de la anorexia, y ha subrayado el impacto positivo que la gastronomía tuvo en su vida: “Me salvó la gastronomía, mis padres también en un momento de la anorexia”.

El formato ha destacado, además, el papel central que ocupan las plataformas sociales en la proyección de la cocina actual: “La cocina vive un momento espectacular y se ha vuelto más cercana y vibrante que nunca gracias a las redes sociales”, han detallado los jueces.

El relevo generacional del jurado y la aparición de figuras relevantes de la gastronomía televisiva, como Begoña Rodrigo, muestran la estrategia de MasterChef 14 para combinar tradición y modernidad en su desarrollo.

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