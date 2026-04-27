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La CNMC abre un nuevo expediente “muy grave” contra Iberdrola por reducir su producción nuclear sin autorización el día del apagón

El expediente, registrado el 23 de abril, se suma a la cascada de procedimientos que el regulador lleva semanas acumulando contra las grandes eléctricas del país

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La presidenta de la CNMC, Cani Fernández Vicién, durante su comparecencia en el Senado, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). (Marta Fernández / Europa Press)
La presidenta de la CNMC, Cani Fernández Vicién, durante su comparecencia en el Senado, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). (Marta Fernández / Europa Press)

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un nuevo expediente sancionador contra Iberdrola España e Iberdrola Generación Nuclear por una posible reducción de producción eléctrica sin autorización el día del apagón, el 28 de abril de 2025, con calificación de infracción “muy grave”. El expediente, registrado el 23 de abril, se suma a la cascada de procedimientos que el regulador lleva semanas acumulando contra las grandes eléctricas del país.

La acción se basa en un presunto incumplimiento del artículo 64.37 de la Ley del Sector Eléctrico, que recoge la prohibición de reducir la producción o el suministro sin la correspondiente autorización, así como el incumplimiento reiterado de las obligaciones de disponibilidad. Se trata del tercer expediente “muy grave” que la CNMC, presidida por Cani Fernández, notifica desde que comenzó su investigación sobre el mayor corte de luz registrado en España en décadas.

Las eléctricas, bajo el foco del regulador

El pasado viernes, el organismo ya había anunciado 35 expedientes adicionales, entre ellos otro “muy grave” contra Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (sociedad en la que participan Iberdrola, Endesa y Naturgy), también por la misma causa recogida en el artículo 64.37. El más perjudicado de esa tanda de sanciones fue Iberdrola, con 18 expedientes, seguida de Endesa con 12, además de otros dirigidos a ContourGlobal La Rioja, Engie Cartagena, TotalEnergies y la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II. Todos estos últimos con infracciones calificadas como “graves”.

Varias personas escuchan la radio de un coche en un taller durante el apagón.

El origen de esta cadena de procedimientos se remonta a hace diez días. El 17 de abril la CNMC inició las actuaciones con un primer expediente “muy grave” contra Red Eléctrica de España, junto a instalaciones de generación de Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Bahía de Bizkaia Electricidad.

En el caso de Red Eléctrica, el regulador apuntó a un posible incumplimiento de las obligaciones recogidas en el artículo 30.2 de la misma ley, relativas a la programación del funcionamiento de las instalaciones de producción según los resultados de la casación de ofertas del mercado eléctrico.

Además, la CNMC aclaró la semana pasada que algunos de los expedientes abarcan “prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril de 2025″, aunque igualmente detectadas en el marco de la investigación del incidente. El regulador también subrayó que “los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial”, y que “la incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación”.

Multas de hasta 60 millones

Los procedimientos tienen una duración máxima de entre nueve y 18 meses según la gravedad de la infracción. Las empresas implicadas podrán presentar alegaciones y proponer pruebas. Las sanciones para las infracciones calificadas como “muy graves” pueden alcanzar los 60 millones de euros, mientras que las “graves” tienen un techo de 6 millones de euros.

Noticia elaborada con información de Europa Press.

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