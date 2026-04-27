España

Ofelia Hentschel, la influencer que alentó a no pagar impuestos en España, reaparece en la televisión pública, en ‘Masterchef’

La creadora de contenido instó en sus redes sociales a dejar de pagar impuestos en España porque “no están sirviendo de nada” al no ser rescatada de Dubai durante las primeras horas de los enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos

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Ofelia Hentschel, creadora de contenido
La creadora de contenido afirmó en redes sociales que pagar impuestos "no sirve de nada". Junto a ella, están los chef jurados del programa. / Instagram

La creadora de contenido Ofelia Hentschel (Santiago de Compostela, 34 años), quien se dio a conocer tras pasar por la novena edición de Masterchef, ha reaparecido en la televisión pública durante la primera prueba de esta noche en el programa culinario de Televisión Española. “Siempre es vuelta a casa”, ha afirmado la gallega. Más recientemente, Hentschel copó las redes sociales al desalentar a los ciudadanos y ciudadanas españolas a tributar en el Estado español.

“Dejad de pagar impuestos, porque como veis no están sirviendo de nada y estamos desamparados”, afirmaba hace poco más de un mes en su perfil de Instagram. El contexto subyacente fue que Hentschel, quien había decidido pasar unos días en Dubai, se encontraba en Emiratos Árabes Unidos cuando Estados Unidos empezó la ofensiva en Irán. Tras, según ella, no poder contactar con la embajada española ni recibir información vía correo electrónico ni telefónica, denunció en redes sociales su malestar por no poder salir del país asiático durante las primeras horas de la guerra que ya supera los 30 días.

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De sus polémicas palabras sobre pagar impuestos al plató de ‘Masterchef’: Ofelia Hentschel en TVE

La creadora de contenido ha acudido a Masterchef como invitada sopresa. Su participación ha consistido en repartir los platos que debía cocinar cada uno de los concursantes durante la primera prueba de esta noche. Durante su intervención, Hentschel ha hecho un alegato a su continua búsqueda de marido. Autobautizada como “cristiana”, como su compañera y concursante de la presente edición Paloma, ha recorrido las mesas del resto de aspirantes con un discurso más parecido al que puede verse en las cuentas de trade wifes que en otros programas de Televisión Española.

No obstante, la creadora de contenido y “experta en alimentación antiinflamatoria”, según se lee en su perfil de Instagram, recuerda su paso por el concurso culinario en 2021 como una “vuelta a casa”, catalogada como la “noche más especial”. Durante su aparición televisiva, la influencer ha rememorado su paso por el concurso y se ha alejado de cualquier polémica.

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Ofelia Hentschel, creadora de contenido española
La creadora de contenido, concursante de la novena edición del programa de TVE, es la primera invitada de la noche. / Instagram

Qué situó en el punto de mira a Ofelia Hentschel: su situación de privilegio y la intención de no tributar en España

Las polémicas palabras de Ofelia Hentschel en redes sociales ocuparon momentos televisivos durante la primera semana de guerra en Irán. “Ante todo, soy consciente de que soy una privilegiada a un nivel que ni yo me lo creo”, afirmó la creadora de contenido tras subir en su Instagram un vídeo llorando donde relataba el miedo que sentía al no saber qué ocurría a su alrededor. Estas palabras sucedieron a las que habían desencadenado una vorágine mediática: “Dejad de pagar impuestos, porque como veis no están sirviendo de nada”.

El chef Carlos Maldonado, ganador de Masterchef 3, presenta su concepto de 'raíces evolucionadas', una cocina que parte de la tradición para fusionarse con influencias de todo el mundo.

“Yo estaba en una piscina escuchando bombas sin saber ni de dónde provenían, si iban a nosotros... Yo entiendo que la embajada no puede llamar a todo el mundo”, reocnoció Hentschel lso días posteriores en varios progamas de teelvisión, “pero las embajadas tienen que hacer su trabajo”. Pese a que el Gobierno español evacuó a, aproximadamente, 8.400 españoles de Oriente Próximo, la influencer recurrió a su familia y amigos para abandonar el país asiático: “Sin titubear, me compran los vuelos, mueven contactos, y hacen todo todo lo posible por sacarme de aquí, consigan o no lo consigan”.

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