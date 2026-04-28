España

Una persona es atropellada por un Rodalies en Terrassa al cruzar por un paso no autorizado

El servicio ferroviario de la línea 4 permanece suspendido tras el accidente ocurrido a las 20:25 horas en el municipio barcelonés

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Un hombre espera el servicio catalán de Rodalies en una estación. / Imagen de archivo
Un hombre espera el servicio catalán de Rodalies en una estación. / Imagen de archivo

Una persona ha perdido la vida tras ser atropellada por un tren de la línea R4 de Rodalies en Cataluña cuando cruzaba por un punto de paso no autorizado, según ha informado el servicio de información de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) a través de su cuenta de X, antigua Twitter. El accidente se ha producido a la salida de la estación de Terrassa, provincia de Barcelona, a las 20:25 horas de este lunes, lo que ha generado retrasos.

Según ha informado Protecció Civil de Cataluña a través de la misma red social, la circulación ferroviaria de la línea 4 ha quedado suspendida entre las estaciones de Sabadell Sud y Terrassa. A continuación, se ha gestionado una alternativa por carretera para los pasajeros afectados hasta que se restableciese el servicio de Adif. Además, el accidente ha obligado a Protección Civil ha activar la prealerta del plan de emergencias ferroviarias (FERROCAT), aunque ha sido desactivado una vez que se ha puesto en marcha el transporte alternativo.

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