España

La cifra de españoles repatriados de los países afectados por la guerra en Irán asciende ya a 8.400 personas: “la mayor evacuación” hecha por Exteriores

La estrategia ha involucrado tanto tres vuelos del Ejército como varias rutas terrestres

Guardar
Embarque de los españoles evacuados
Embarque de los españoles evacuados desde Omán en la segunda misión del Ejército del Aire, el 6 de marzo de 2026. (Ministerio de Defensa)

Más de 8.400 españoles han sido evacuados de los países afectados por la guerra en Oriente Próximo, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación este sábado. La cifra se incrementó tras la salida reciente de cerca de 500 personas en vuelos comerciales procedentes de Emiratos Árabes Unidos y Catar, de acuerdo con los datos aportados por el organismo dirigido por José Manuel Albares.

Desde el propio Ministerio se ha subrayado que esta operación constituye “la mayor evacuación de la historia” realizada por España en un contexto de este tipo, ante la situación generada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán hace dos semanas. El cierre indefinido del aeropuerto en Kuwait obligó a diez ciudadanos españoles a salir por carretera hacia Arabia Saudí, desde donde se prevé puedan regresar a territorio español.

Las evacuaciones han involucrado tanto tres vuelos del Ejército como varias rutas terrestres para trasladar a afectados a países considerados seguros, permitiendo su posterior retorno a España, de acuerdo con información oficial remitida por Exteriores.

A contracorriente

El Gobierno de España se mantiene como una de las principales voces críticas en contra del conflicto. Así, el Ejecutivo ha rechazado esta semana la posibilidad de implicarse en cualquier acción militar de apoyo a la guerra en Irán. Albares ha insistido en que cualquier intervención por parte de España se restringirá a misiones centradas en la garantía “de la paz y la seguridad”, sin respaldo alguno a operaciones bélicas en la región.

El posicionamiento de España respondía a la reciente propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, quien ha anunciado el planteamiento de una misión internacional de carácter defensivo para escoltar buques y reabrir el tránsito por el estrecho de Ormuz, cerrado debido al conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. El dispositivo inicial incluye el envío de ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibio y un portaaviones francés, con despliegue previsto en el Mediterráneo Oriental. Francia busca con esta iniciativa “atraer y movilizar” a otros países europeos.

La posición española no tardó en llegar. “No hay ninguna concreción ni ningún planteamiento oficial de la idea de Macron”, comentó Albaresa. Según ha reiterado Albares, solo se consideraría la participación española en operaciones internacionales bajo el estricto criterio de salvaguardar la paz y la seguridad de la Unión Europea.

Mientras tanto, este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a otros países a enviar barcos para asegurar el estrecho de Ormuz. “Muchos países, especialmente aquellos afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, en conjunto con Estados Unidos, para mantener el estrecho abierto y seguro”, comenzó su mensaje en su cuenta en la red social Truth. “Ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán, pero les resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho, por muy derrotados que estén. Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada”, manifestó el mandatario.

Temas Relacionados

Jose Manuel AlbaresIránguerra en Medio OrientePolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un exasesor del Pentágono pide a Donald Trump que declare Ceuta y Melilla “territorios marroquíes ocupados” ante la “hipocresía” de Sánchez

Michael Rubin, funcionario del Pentágono durante la época de George W. Bush y actual investigador en el American Enterprise Institute, considera a Sánchez un “fiel opositor a Israel” y España “de los países más antisemíticos de Europa”

Un exasesor del Pentágono pide

Una mujer pierde su casa y acaba seis meses en la cárcel por un error de la IA

La afectada fue identificada erróneamente por un software de reconocimiento facial

Una mujer pierde su casa

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 14 marzo

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo

Laura Abellán, psicóloga: “Muchas veces confundimos no superar a la persona con no superar la herida que nos ha dejado”

Esta situación se produce sobre todo en duelos emocionales marcados por el abandono, la traición o el sentimiento de ser insuficientes

Laura Abellán, psicóloga: “Muchas veces

Juan José Ebenezer, mecánico: “Hay una sola cosa que debes saber antes de echar el aceite en el coche”

El control del nivel de aceite permite evitar problemas al incorporar productos antifricción en el motor

Juan José Ebenezer, mecánico: “Hay
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un exasesor del Pentágono pide

Un exasesor del Pentágono pide a Donald Trump que declare Ceuta y Melilla “territorios marroquíes ocupados” ante la “hipocresía” de Sánchez

Juan José Ebenezer, mecánico: “Hay una sola cosa que debes saber antes de echar el aceite en el coche”

Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos en Castilla y León, denuncia haber sufrido una agresión mientras estaba con su hijo y lo achaca al “clima de odio”: “Hay líneas rojas”

Se derrumba una torre del castillo de Escalona en Toledo: el proyecto para restaurarla estaba en proceso, pero “no ha dado tiempo”

Milei inicia su actividad oficial en España: se reunió con el líder de Vox y participará del Madrid Economic Forum 2026

ECONOMÍA

Cuánto cuesta vivir en el

Cuánto cuesta vivir en el pueblo más frío de España: “Una auténtica nevera natural”

La subida del 30% en el precio de los huevos y del 15% en la carne de vacuno presionan al alza la inflación

El 45% de las familias tiene problemas para cubrir los gastos del coche y el 40% para comprar carne

España lidera Europa en número de graduados que trabajan fuera de su especialidad

Una empresa despide a un empleado por entrar en otra empresa cuando estaba de baja: es improcedente porque la prueba que presentó es ilegal y deberá pagar 40.000 euros de indemnización

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”