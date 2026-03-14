La cifra de españoles repatriados de los países afectados por la guerra en Irán asciende ya a 8.400 personas: “la mayor evacuación” hecha por Exteriores

Embarque de los españoles evacuados desde Omán en la segunda misión del Ejército del Aire, el 6 de marzo de 2026. (Ministerio de Defensa)

Más de 8.400 españoles han sido evacuados de los países afectados por la guerra en Oriente Próximo, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación este sábado. La cifra se incrementó tras la salida reciente de cerca de 500 personas en vuelos comerciales procedentes de Emiratos Árabes Unidos y Catar, de acuerdo con los datos aportados por el organismo dirigido por José Manuel Albares.

Desde el propio Ministerio se ha subrayado que esta operación constituye “la mayor evacuación de la historia” realizada por España en un contexto de este tipo, ante la situación generada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán hace dos semanas. El cierre indefinido del aeropuerto en Kuwait obligó a diez ciudadanos españoles a salir por carretera hacia Arabia Saudí, desde donde se prevé puedan regresar a territorio español.

Las evacuaciones han involucrado tanto tres vuelos del Ejército como varias rutas terrestres para trasladar a afectados a países considerados seguros, permitiendo su posterior retorno a España, de acuerdo con información oficial remitida por Exteriores.

A contracorriente

El Gobierno de España se mantiene como una de las principales voces críticas en contra del conflicto. Así, el Ejecutivo ha rechazado esta semana la posibilidad de implicarse en cualquier acción militar de apoyo a la guerra en Irán. Albares ha insistido en que cualquier intervención por parte de España se restringirá a misiones centradas en la garantía “de la paz y la seguridad”, sin respaldo alguno a operaciones bélicas en la región.

El posicionamiento de España respondía a la reciente propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, quien ha anunciado el planteamiento de una misión internacional de carácter defensivo para escoltar buques y reabrir el tránsito por el estrecho de Ormuz, cerrado debido al conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. El dispositivo inicial incluye el envío de ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibio y un portaaviones francés, con despliegue previsto en el Mediterráneo Oriental. Francia busca con esta iniciativa “atraer y movilizar” a otros países europeos.

La posición española no tardó en llegar. “No hay ninguna concreción ni ningún planteamiento oficial de la idea de Macron”, comentó Albaresa. Según ha reiterado Albares, solo se consideraría la participación española en operaciones internacionales bajo el estricto criterio de salvaguardar la paz y la seguridad de la Unión Europea.

Mientras tanto, este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a otros países a enviar barcos para asegurar el estrecho de Ormuz. “Muchos países, especialmente aquellos afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, en conjunto con Estados Unidos, para mantener el estrecho abierto y seguro”, comenzó su mensaje en su cuenta en la red social Truth. “Ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán, pero les resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho, por muy derrotados que estén. Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada”, manifestó el mandatario.