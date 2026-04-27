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Tercera semana de huelga médica: los sindicatos exigen la intervención de Pedro Sánchez tras las nuevas “prioridades políticas” de Mónica García

Los sindicatos consideran que la ministra “ha dejado de ser una interlocutora válida”

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Los médicos se concentran este lunes, convocados por Amyts, ante el Hospital de La Paz de Madrid en la tercera semana de huelga contra la reforma del Estatuto Marco.
Los médicos se concentran este lunes, convocados por Amyts, ante el Hospital de La Paz de Madrid en la tercera semana de huelga contra la reforma del Estatuto Marco. (EFE/ Maria Aguilella Pardo)

Los médicos españoles han comenzado este lunes su tercera semana de huelga de 2026. Los paros, convocados por los cinco sindicatos del Comité de Huelga, se alargarán hasta el próximo jueves 30 de abril, para exigir la creación de un estatuto propio y mejoras en las condiciones laborales de los facultativos.

Desde la última convocatoria a finales de marzo, el equipo de Mónica García ha mantenido cuatro encuentros con las organizaciones médicas. En la última semana, el ministerio propuso a los sindicatos reducir la jornada de los sanitarios a 40 horas en un plazo de cinco años, frente a las 48 actualmente vigentes; así como la creación de ámbitos específicos de negociación a nivel autonómico, avances considerados “insuficientes” para desconvocar la huelga.

Con el conflicto encallado, García anunció el pasado domingo que será la candidata de Más Madrid en las próximas elecciones autonómicas de 2027 para intentar “que se vaya Ayuso y sus políticas dañinas”. El paso político, unido a la “ausencia total de avances en la negociación”, ha hecho que los sindicatos pidan “la intervención directa del presidente del Gobierno”.

Una huelga que supera al ministerio

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una comparecencia ante la Comisión de Sanidad en el Senado, a 23 de abril de 2026, en Madrid (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)
La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una comparecencia ante la Comisión de Sanidad en el Senado, a 23 de abril de 2026, en Madrid (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

Para los cinco sindicatos del Comité de Huelga (la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Sindicato Médico de Euskadi (SME) y Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)), el conflicto “ha alcanzado un punto decisivo”. Las organizaciones aseguran que los paros y manifestaciones no pararán hasta que se alcance una solución efectiva, que pasa por mejoras en las condiciones laborales de los facultativos.

En este escenario, consideran que “la ministra de Sanidad ha dejado de ser una interlocutora válida” para desbloquear la huelga. “La ausencia total de avances en la negociación, su evidente desgaste político, la decisión de orientar su futuro hacia otros escenarios políticos y la falta de capacidad efectiva de decisión demuestran que este conflicto ha superado ya el ámbito de su ministerio“, afirman en un comunicado.

El Comité de Huelga acusa de “falta de voluntad” al Ministerio de Sanidad, que no ha propuesto “ninguna rectificación sustancial” del Estatuto Marco desde que se alcanzase un acuerdo en la Mesa de Negociación en enero. La propuesta del ministerio pasa por una reducción de las guardias de 24 a 17 horas, salvo excepciones; una nueva clasificación profesional y una reducción de 48 a 45 horas semanales de jornada para los médicos.

El acuerdo ignoraría las cuatro reclamaciones principales de los sindicatos médicos: un estatuto y ámbito de negociación propios, una jornada laboral de 35 horas, una clasificación profesional que les ubique por encima del resto de trabajadores del sector y una reducción de la edad de jubilación, para la que deberían contar las horas de guardia trabajadas durante la vida laboral.

Estas peticiones exceden las competencias ministeriales, tal y como admitieron los sindicatos el pasado 23 de abril. “Cualquier solución efectiva al conflicto requiere necesariamente una reforma de la legislación básica del Estado, que permita la creación de una mesa de negociación propia, así como el establecimiento de un estatuto específico para médicos y facultativos", expresaron.

Pendientes del salto de García a la política madrileña, el Comité de Huelga ha pasado de pedir la dimisión de la ministra a solicitar la intervención de Pedro Sánchez, para “garantizar una negociación real, seria y con capacidad efectiva de decisión, que permita desbloquear una crisis que afecta a profesionales, pacientes y comunidades autónomas”. “España merece una sanidad pública fuerte, pero no habrá sanidad pública sin médicos, y no habrá médicos si se sigue legislando contra ellos”, concluyen.

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