Una combinación de tres fármacos logra eliminar al completo los tumores pancreáticos

La investigación de Cris Contra el Cáncer y el doctor Mariano Barbacid ha logrado destruir los tumores en modelos animales

Cristina Domínguez, paciente; doctor
Cristina Domínguez, paciente; doctor Mariano Barbacid y Lola Manterola, presidenta de CRIS Contra el Cáncer. (Cris Contra el Cáncer)

La Fundación Cris Contra el Cáncer, referente de la investigación oncológica en España, ha presentado este martes en Madrid los resultados de su último estudio sobre el cáncer de páncreas. Liderado por el doctor Mariano Barbacid, la investigación ha mostrado que la combinación de tres fármacos es capaz de eliminar por completo los tumores de páncreas en modelos animales. El tratamiento funciona con éxito sin efectos secundarios notables y con una durabilidad de más de 200 días.

El cáncer de páncreas es el tumor más agresivo y de los que registra una mayor mortalidad: solo un 8-10% de los pacientes sobrevive a los cinco años del diagnóstico. En España, se diagnostican más de 10.300 casos nuevos cada año, una cifra que no ha parado de crecer en la última década. El adenocarcinoma ductal de páncreas es el más común de estos cánceres, unos tumores que comienzan en las células que recubren los ductos que llevan las enzimas digestivas fuera del páncreas, y es contra el que se ha dirigido esta investigación.

El estudio, publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, utiliza una estrategia terapéutica basada en tres compuestos dirigidos contra mecanismos fundamentales para el crecimiento de las células tumorales: uno selectivo contra el oncogén KRAS, el motor principal del cáncer de páncreas, y otros dos frente al EGFR y el STAT3, dos proteínas clave implicadas en este tipo de tumores.

Estas tres proteínas actúan como motores del crecimiento y la resistencia de las células tumorales. Al inhibir los tres mecanismos de forma simultánea, los tumores desaparecen al completo en distintos modelos de ratón, incluidos modelos PDX (con tejidos tumorales procedentes de pacientes). Más de 200 días después de recibir el tratamiento, los animales continuaban libres de cáncer y sin presentar toxicidad asociada a la terapia.

“Por primera vez hemos conseguido una respuesta completa, duradera y con baja toxicidad frente al cáncer de páncreas en modelos experimentales. Estos resultados indican que una estrategia racional de terapias combinadas puede cambiar el rumbo de este tumor”, ha señalado el doctor Mariano Barbacid.

Un tratamiento para humanos en 2027

La investigación de Cris Contra
La investigación de Cris Contra el Cáncer y el doctor Mariano Barbacid ha logrado destruir los tumores en modelos animales. (Pexels)

Los próximos pasos tras la publicación de estos resultados deben enfocarse en iniciar un ensayo clínico, lo que requerirá asegurar la financiación necesaria y avanzar en los trámites regulatorios pertinentes. Este avance abre la posibilidad de fortalecer una estrategia terapéutica innovadora basada en la combinación de los tres inhibidores.

Se prevé que el inhibidor de KRAS, RMC-6236, obtenga aprobación para ciertas indicaciones en 2027 a más tardar, si bien podría estar disponible el próximo año. En cuanto a los degradadores de STAT3, hasta ahora no existe ninguno aprobado, aunque ya se están probando en leucemia mieloide aguda. La autorización en otros tipos de tumores podría facilitar su uso en combinaciones terapéuticas como la presentada en este estudio.

El doctor Barbacid señala que la principal dificultad para iniciar ensayos clínicos está en el inhibidor de EGFR, Afatinib. Aunque la FDA lo ha aprobado para el adenocarcinoma de pulmón con mutaciones en EGFR, no cuenta con aprobación para tumores con mutaciones en KRAS, habituales en el cáncer de páncreas.

En el aspecto regulatorio, la presidenta de Cris Contra el Cáncer, Lola Manterola ha instado a las instituciones a que el Gobierno siga colaborando con las agencias regulatorias para acelerar la aprobación de medicamentos, poniendo especial atención en los PRIME.

