Mariano Barbacid, el padre del CNIO al que Margarita Salas rechazó como becario y puso a España en el mapa de la investigación oncológica

Imagen de archivo del doctor Mariano Barbacid, fundador del CNIO y eminencia mundial en investigación oncológica. (Europa Press)

Era el año de la Revolución de los Claveles en Portugal, Richard Nixon dimitía tras el escándalo del Watergate y el Waterloo de ABBA colonizaba las emisoras de radio (aunque en España rivalizaría con Las Grecas y su Te estoy amando locamente). Ese mismo 1974, Mariano Barbacid, a quien todavía no se le podía llamar doctor, aterrizaba en Estados Unidos.

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI) recibía así un nuevo becario postdoctoral que acababa de graduarse en Ciencias Químicas en la Universidad Complutense de Madrid. Solo cuatro años después de cruzar el Atlántico, Barbacid no solo había mejorado exponencialmente su dicción del inglés, sino también sus dotes como investigador.

Formó entonces su propio grupo de investigación en el NCI y en él trabajó durante una década. Y llegó el gran descubrimiento de su carrera y el que le encumbró como un nombre a tener en cuenta en la literatura científica: el aislamiento del primer oncogén humano, es decir, un gen que ha mutado en una persona y es capaz de provocar la aparición del cáncer.

Los hallazgos de Barbacid y su equipo sentaron las bases moleculares de los tumores en personas. Asimismo, el aislamiento del oncogén TRK de un carcinoma de colon llevaría 30 años después al desarrollo de nuevos tratamientos contra uno de los tumores más frecuentes del mundo.

El doctor Mariano Barbacid comenzaba así a abrirse su propio hueco en el plano de la oncología, hasta ser actualmente considerado como uno de los mejores investigadores de todo el mundo. Años después, divertido, le recordaría a Margarita Salas, la científica más importante de la historia de España y discípula del Premio Nobel de Medicina Severo Ochoa, que ella le rechazó como becario doctoral.

Foto de archivo de la bioquímica Margarita Salas. (Europa Press)

La llamada de Aznar a Barbacid

Cuando Barbacid había cumplido una década como vicepresidente de Oncología Preclínica de la farmacéutica Bristol-Myers Squibb, recibió una llamada desde Madrid. El entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, le pidió que regresara a España con la misión de fundar y dirigir el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Una mañana de marzo de 1998, Barbacid presentaba junto a Aznar y el entonces ministro de Sanidad y Consumo, José Manuel Romay Beccaría, el proyecto de creación del CNIO, el primer centro de investigación del cáncer a nivel nacional. En aquellos tiempos, España era el único país de la Unión Europea que no contaba todavía con un centro de estas características.

Como él mismo había avisado desde un principio, abandonó la dirección del centro en cuanto este culminara su puesta en marcha, algo que ocurrió en 2011. Barbacid cambió el papeleo del despacho para volver a jugar con las probetas y pipetas del laboratorio. Gracias a esa decisión, se ha podido anunciar la erradicación del cáncer de páncreas en ratones mediante la combinación de tres fármacos.

Cristina Domínguez, paciente; doctor Mariano Barbacid y Lola Manterola, presidenta de CRIS Contra el Cáncer. (Cris Contra el Cáncer)

El CNIO, la marca España de la investigación nacional

Bajo la dirección de Barbacid y la estela de gerentes posteriores a él, el CNIO se ha consagrado como uno de los centros de referencia en investigación oncológica en todo el mundo, con científicos de la talla de Marisol Soengas, eminencia mundial en el estudio del melanoma, o Manuel Valiente, cuyo trabajo se centra en la lucha contra la metástasis. Entre los rostros más carismáticos (y mediáticos) sobresale, sin duda, el de Sara García Alonso. La primera mujer española en ser seleccionada por la Agencia Espacial Europea (ESA) en la reserva de astronautas también forma parte del equipo del doctor Barbacid.

Blasco descarta dimitir como directora del CNIO y acusa al gerente de la gestión.

No obstante, el CNIO también ha mostrado sus sombras en una crisis que se inició tanto en la llegada como en la salida de su sucesora, María Blasco. Blasco era vicedirectora del centro y asumió el máximo cargo en junio de 2011 en medio de un enfrentamiento a tres entre ella, Barbacid y la ministra de Ciencia, Cristina Garmendia. El fin de la historia llegó en enero de 2025 con la destitución de Blasco por parte del Patronato: “Ni la llegada a la dirección científica fue fácil ni la salida lo ha sido”, aseguró en una carta de despedida.