España

España reconoce el “dolor e injusticia” causados a los pueblos mexicanos: “Es parte de nuestra historia compartida. No podemos negarla ni olvidarla”

El ministro de Exteriores José Manuel Albares ha reconocido lo ocurrido. La presidenta de México ha respondido a sus palabras: ““El perdón engrandece”

Guardar
El ministro de Asuntos Exteriores,
El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, durante la presentación del Anuario del Instituto Cervantes 'El español en el mundo 2025’, en el Instituto Cervantes, a 28 de octubre de 2025, en Madrid (España). El Anua - Alberto Ortega

La relación entre España y México lleva unos años marcada por la tensión que genera el pasado colonial. Este viernes, el líder de la cartera de Exteriores, José Manuel Albares, ha reconocido que hubo “dolor e injusticia hacia los pueblos originarios” mexicanos. “Como toda historia humana, tiene claroscuros. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo”, ha afirmado, para reconocer que esto es parte de la “historia compartida” entre ambos países. “No podemos negarla ni olvidarla”, ha apuntado.

Albares ha reconocido así el pasado que ejerció España sobre el país con motivo de la inauguración de la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, que tiene lugar en cuatro sedes de Madrid: el Museo Arqueológico Nacional, el Thyssen-Bornemisza, Casa México y el Instituto Cervantes. En el acto también se encontraba Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz.

book img

Carta a los Reyes Católicos

Gratis

Descargar
book img

Nada por lo que pedir perdón

$7,99 USD

Comprar
book img

Cristóbal Colón

$5,99 USD

Comprar
book img

Diario de a bordo

$3,99 USD

Comprar
book img

Cristóbal Colón

$5,99 USD

Comprar
book img

El Secreto de Cristóbal Colón

$8,99 USD

Comprar
book img

La leyenda de El Dorado y otros mitos del Descubrimiento de América

$9,99 USD

Comprar
book img

El descubrimiento de Europa

$8,99 USD

Comprar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respondido a Albares tras conocer sus palabras: “El perdón engrandece”, ha añadido la líder del país en su conferencia La Mañanera del Pueblo, que ha tenido lugar en el Palacio Nacional.

Las palabras de Alambres responden a las declaraciones que Sheinbaum dio este lunes, asegurando que la relación con nuestro país se mantiene sólida, y que "no se ha roto”, después de que en 2019 Felipe VI no respondiera a una enviada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que solicitaba una disculpa por los agravios cometidos contra los pueblos originarios durante la colonización más de 500 años después. “Nunca estuvimos de acuerdo con la manera en la que respondieron, y seguimos esperando una respuesta”, sostuvo, puesto que ahora, más allá de las palabras de Albares, no ha habido disculpa oficial. Fue en septiembre de 2024 cuando arrancó el rifirrafe entre ambos países, después de que México justificara la exclusión del rey en la toma de posesión de la actual presidenta por la no respuesta a la carta. Al no presentarse el monarca, tampoco lo hizo ningún miembro del Gobierno. “Si se excluye al jefe del Estado, España no va a estar representada”, dijo la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La muestra

La Fundación Casa de México en España, en colaboración con el Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), acoge del 4 de octubre al 15 de febrero de 2026 la muestra de arte prehispánico más importante organizada en España hasta la fecha. La exposición forma parte de un circuito de proyectos en Madrid dedicados al principio femenino en el México indígena.

Margarita Robles no "acepta" la exclusión de Felipe VI en la toma de posesión en México.

El recorrido expositivo se completa con tres sedes adicionales: el Museo Arqueológico Nacional, con El ámbito humano (hasta el 22 de marzo); el Instituto Cervantes, con Historias tejidas (hasta el 8 de marzo); y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, con La Reina Roja de Palenque (hasta el 22 de marzo). Esta iniciativa se enmarca en la declaración de 2025 como Año de la Mujer Indígena, un reconocimiento a su papel como guardianas de la memoria, las tradiciones y los saberes ancestrales.

La exposición presenta 98 piezas procedentes de culturas como la mexica, maya, zapoteca, mixteca, olmeca, huasteca y teotihuacana, entre otras. El público podrá ver esculturas en piedra y cerámica de distintas dimensiones —desde pequeñas figuras hasta piezas monumentales de 2,5 metros—, además de textiles, cestería y óleos.

En conjunto, las obras permiten recorrer un arco temporal que abarca desde el periodo preclásico hasta el siglo XXI, ofreciendo una mirada plural a las representaciones femeninas dentro de la cosmovisión indígena.

Temas Relacionados

Claudia HeinbaumMéxicoJose Manuel AlbaresEspaña-NacionalEspaña NoticiasMinisterio de Exteriores

Últimas Noticias

Este es el mejor wéstern de todos los tiempos, según 480 directores: “Uno de los espectáculos cinematográficos más puros jamás llevados al cine”

El British Film Institute elabora cada diez años la lista ‘Sight and Sound’, por la que cientos de directores hacen un ranking de las 100 mejores películas

Este es el mejor wéstern

Lorena, dueña de una cafetería de especialidad, habla del tiempo que invierte: “Me gustaría algún día poder delegar y tener alguna tarde libre”

Hace poco más de un año y medio, Lorena apostó por abrir el primer café de especialidad en su localidad, Viladecans, tras quedar cautivada por la cultura del café en Bristol, Inglaterra

Lorena, dueña de una cafetería

Jordi Martix, arquitecto, sobre las casas en forma de cúpula: “Esta estructura distribuye las cargas de manera muy eficiente”

Este diseño arquitectónico se lleva haciendo desde la prehistoria de la humanidad, pero en los últimos años se ha retomado, inspirándose en las formas que se encuentran en la naturaleza

Jordi Martix, arquitecto, sobre las

Una comunidad de vecinos consigue que una propietaria retire unos toldos y un armario con candado que había colocado en una terraza de uso privativo: la Justicia le obliga

La visión de una tela gris sujeta con alambres, llamativa desde la vía pública, cubría parte de este espacio comunitario de uso privativo vinculada a su vivienda

Una comunidad de vecinos consigue

El presidente de RTVE estalla contra ‘El programa de Ana Rosa’ por conspirar sobre la manipulación de audiencias: “Es grave”

El espacio de Ana Rosa Quintana ha acusado al Gobierno de controlar los datos que recopila la multinacional Kantar Media

El presidente de RTVE estalla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una comunidad de vecinos consigue

Una comunidad de vecinos consigue que una propietaria retire unos toldos y un armario con candado que había colocado en una terraza de uso privativo: la Justicia le obliga

La Justicia condena a Mapfre a pagar 5.475 euros por negar sin pruebas un robo de coche a uno de sus clientes

El rey Felipe VI afirma que Iberoamérica “tiene mucho que aportar” en los desafíos del futuro: “Nuestra comunidad tiene una fuerza singular y una historia compartida”

El Gobierno aconseja a los casi 1.000 españoles que viven en Malí que “valoren salir temporalmente” ante los “ataques terroristas”

Muere un militar por la explosión de una granada en el campo de maniobras de la Legión en Almería

ECONOMÍA

Lorena, dueña de una cafetería

Lorena, dueña de una cafetería de especialidad, habla del tiempo que invierte: “Me gustaría algún día poder delegar y tener alguna tarde libre”

El Cádiz CF se convierte en el primer equipo español en cotizar en la Bolsa de Wall Street

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Unicaja descarta llevar a cabo fusiones y adquisiciones: “No están en nuestro mapa”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

DEPORTES

El ciclista Oier Lazkano, suspendido

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo