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¿Beber cerveza tiene algún beneficio para la salud? Esto es lo que dice un estudio

La presencia de vitamina B6 en esta bebida no es comparable a la ingesta de alimentos de una dieta equilibrada

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cerveza
La cerveza contiene una pequeña cantidad de vitamina B6. (Infobae)

Con la llegada del calor, las terrazas se llenan de gente y, entre las bebidas más habituales, se encuentra la cerveza, una de las bebidas alcohólicas más consumidas en el mundo. Un estudio, publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry, analizó el contenido de vitamina B6 en cervezas con alcohol y sin alcohol. Este análisis se centró en cuantificar la presencia de este micronutriente en diferentes tipos de cerveza y en estimar su posible contribución a la ingesta diaria.

Esta vitamina interviene en múltiples procesos del cuerpo humano. Entre sus funciones está la participación en el metabolismo de proteínas, el apoyo al sistema inmunitario y su papel en la formación de glóbulos rojos. También está implicada en la síntesis de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y el GABA, sustancias relacionadas con la comunicación entre neuronas y el funcionamiento normal del sistema nervioso.

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Sin embargo, el trabajo no evaluó efectos en la salud derivados del consumo de cerveza. No se analizaron variables como la memoria, el estado de ánimo o la función cognitiva. La investigación se limita a medir la cantidad de vitamina B6 presente en la bebida y su contribución nutricional potencial dentro de una dieta.

Unos amigos brindan con cerveza (AdobeStock)
La vitamina B6 se puede obtener con una dieta sana y equilibrada. (AdobeStock)

El resultado del análisis aporta la cantidad de vitamina B6 presente en la cerveza. Por ejemplo, en una pinta, lo que sería medio litro, podría llegar a aportar entre un 13% y un 16% de la ingesta diaria recomendada. Sin embargo, la misma cantidad, o incluso más, se puede obtener fácilmente con una dieta sana y equilibrada.

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La vitamina B6 está presente en numerosos alimentos de consumo habitual. Entre ellos se encuentran las legumbres como los garbanzos y las lentejas, los cereales integrales, las patatas, las verduras de hoja verde, los frutos secos como las nueces y los cacahuetes, así como carnes, pescado y huevos. Estos alimentos permiten alcanzar los niveles recomendados sin necesidad de recurrir a bebidas alcohólicas.

Riesgos asociados al consumo de alcohol

Más allá del contenido nutricional, la cerveza contiene alcohol etílico, una sustancia cuyo consumo está asociado a diversos efectos en el organismo. La evidencia científica relaciona el consumo de alcohol con enfermedades del hígado como la cirrosis, alteraciones del sistema nervioso, problemas cardiovasculares y un aumento del riesgo de distintos tipos de cáncer, entre ellos el de hígado, mama o colon.

Cerveza en vaso
Los efectos negativos del alcohol dependen de la cantidad total ingerida. (AP)

Organismos como la Organización Mundial de la Salud han señalado que no existe un nivel de consumo de alcohol completamente exento de riesgo. Esto se debe a que los efectos del alcohol dependen de la cantidad total ingerida y de la frecuencia de consumo.

Asimismo, en algunos estudios sobre bebidas alcohólicas también se han analizado otros compuestos presentes en productos como el vino, entre ellos polifenoles y antioxidantes. Sin embargo, la investigación actual señala que estos compuestos pueden obtenerse de forma más segura a través de alimentos como frutas, verduras, legumbres, aceite de oliva o frutos secos.

La cerveza contiene pequeñas cantidades de nutrientes como la vitamina B6, pero estos aportes pueden alcanzarse fácilmente mediante una dieta variada. El estudio se centra en la composición de la bebida, sin evaluar efectos sobre la salud derivados de su consumo.

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