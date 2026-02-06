Zapatero confía en la transición de Delcy Rodríguez: “En un plazo récord se está produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela”

Imagen de archivo de Delcy Rodríguez junto a José Luis Rodríguez Zapatero. (EFE)

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero confía en la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para recuperar el país tras la captura del dictador Nicolás Maduro a comienzos de enero por parte de Estados Unidos. El exdirigente socialista ha llegado a la capital de Caracas este mismo viernes, como ha adelantado El Mundo, para asistir al Programa para la Paz y Convivencia Democrática, unas jornadas creadas por la que hasta hace unas semanas era la número 2 de Maduro.

Ambos se han reunido este mediodía en el Palacio de Miraflores y en declaraciones previas a los medios de comunicación, Zapatero ha confirmado que mantiene una relación “de largo alcance, casi diaria” con la presidenta interna, en quien tiene “una gran confianza” para el proyecto de futuro del país. “En un plazo récord se está produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela”, ha dicho el exmandatario.

“Lo dice alguien que ha vivido todo este proceso, que conoce muy bien a la presidenta y que ve cómo, en un tiempo relativamente corto, se están dando pasos que están produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela: una sociedad, un horizonte, una esperanza. Creo que eso es muy importante”, ha añadido.

“Yo tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez”

De la misma manera, Zapatero ha defendido la necesidad de un proceso político amplio y gradual. “Tenemos por delante el horizonte de reencontrar al país, de reconciliar, de impulsar reformas institucionales y de consolidar el diálogo político. Y debe ser la propia sociedad la que marque el ritmo y el camino de los pasos que nos lleven a una situación ideal”, ha afirmado.

Además, como ha asegurado EFE, durante su estancia en Caracas mantendrá reuniones con distintos actores políticos y sociales. Su visita coincide con estas jornadas creadas por Rodríguez, cuyo objetivo es “contribuir a los acuerdos necesarios que garanticen la consecución” de la paz y convivencia democrática, como lleva por título el foro. Zapatero ha sido invitado para que exponga sus “opiniones y experiencias en la promoción del diálogo”.

El Gobierno ha confirmado este jueves la liberación en Venezuela de cinco ciudadanos españoles, entre ellos una con doble nacionalidad, y ha calificado de "paso positivo" el dado por el Ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez de iniciar la excarcelación de presos venezolanos y extranjeros. (Fuente: Europa Press / LUSA / Asamblea Nacional / Moncloa)

La visita del exjefe del Ejecutivo se enmarca en el proceso de excarcelaciones masivas que prepara el chavismo. En este último mes se han libertado decenas de personas y este jueves la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó de manera unánime el primer paso para establecer un perdón jurídico masivo para delitos políticos cometidos durante más de dos décadas del régimen.

Este miércoles Zapatero reivindicó su papel como mediador entre el Gobierno y la oposición venezolana durante casi una década. En sus primeras declaraciones públicas desde la captura de Maduro, el expresidente señaló que sus “sensaciones, y hablo con muchísima gente todos los días, con venezolanos en la oposición al Gobierno, es que hay un nuevo momento y una gran esperanza para Venezuela y creo que lo vamos a confirmar en los próximos días, en las próximas semanas“.

En tanto, desde el pasado 4 de enero Maduro se encuentra en una prisión de Nueva York a la espera de afrontar un proceso penal por delitos de narcoterrorismo y posesión de armas.

*Con información de EFE y Europa Press