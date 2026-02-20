España

España pedirá a la Unión Europea que levante sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía a presos políticos en Venezuela

Lo ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno, José Manuel Albares

José Manuel Albares (Europa Press)
José Manuel Albares (Europa Press)

España vuelve a dar un paso para consolidarse en el proceso de transición en Venezuela. Según recoge Europa Press, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que solicitará a la Unión Europea (UE) el levantamiento de las sanciones impuestas a Delcy Rodríguez, presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro. La petición se produce después de la aprobación unánime en Venezuela de una amnistía para presos políticos.

En Barcelona, donde se encontraba por el acto de presentación de la Estrategia Asia-Pacífico, Albares ha afirmado que la UE debe dar “un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa” en Venezuela. El ministro ha añadido que “las sanciones nunca son un fin, son un medio para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático”.

Delcy Rodríguez ha firmado este jueves una ley que permitirá revisar de inmediato los casos de personas detenidas por motivos políticos desde 1999. La medida contempla la liberación de activistas, abogados, periodistas y otros ciudadanos encarcelados por causas políticas. “Esta amnistía marca el inicio de una nueva etapa en el país”, ha afirmado Rodríguez tras ratificar la norma.

Noticia en ampliación.

