Kaja Kallas pedirá a la UE levantar las sanciones a Delcy Rodríguez tras la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela

La jefa de Exteriores de a Unión Europea, Kaja Kallas, habla durante la Conferencia de Seguridad de Múnich en Alemania (AP Foto/Michael Probst)

La alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, anunció este lunes que propondrá a los Estados miembros levantar las sanciones impuestas a Delcy Rodríguez, sucesora del narcodictador venezolano Nicolás Maduro, como gesto tras la aprobación de la ley de amnistía.

La diplomática europea detalló en conferencia de prensa que la propuesta, impulsada por España, será presentada ante los Veintisiete, aunque su aplicación dependerá del consenso entre los gobiernos europeos.

Kallas explicó que la Comisión Europea aún no ha elaborado una propuesta formal, pero adelantó que el expediente de Rodríguez será evaluado en el contexto de un replanteamiento más amplio del enfoque europeo hacia Venezuela.

“Voy a proponer que levantemos las sanciones de Delcy Rodríguez, la actual presidenta de Venezuela”, declaró.

Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y vicepresidenta de Política de Seguridad (REUTERS/Liesa Johannssen)

La responsable de la diplomacia europea señaló que el régimen provisional de Caracas ha tomado “algunos pasos” de acercamiento, como la liberación de presos políticos europeos, lo que Bruselas interpreta como una señal favorable para avanzar hacia una nueva etapa en la relación bilateral.

La iniciativa de levantar las sanciones responde a la solicitud del gobierno español, que busca reconocer los avances realizados por el régimen chavista.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió la importancia de “mandar una señal clara” y afirmó que mantener restricciones sobre la funcionaria chavista resulta incoherente con la voluntad de diálogo de la Unión Europea.

“Es un poco chocante que la actual presidenta mantenga unas sanciones que vienen arrastradas del momento en que era vicepresidenta”, argumentó Albares ante la prensa antes de la reunión ministerial. También instó a que la ley de amnistía se aplique plenamente y genere condiciones para el retorno de exiliados venezolanos.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ofrece una rueda de prensa en la Comisión Europea en Bruselas

Actualmente, la Unión Europea mantiene sanciones sobre más de 69 personas vinculadas al régimen venezolano, incluyendo congelación de activos y prohibiciones de entrada y tránsito en territorio europeo, así como restricciones en la provisión de fondos o recursos.

Estas medidas fueron adoptadas por la falta de avances en la transición democrática y, especialmente, por el papel de la dictadura de Nicolás Maduro en las fraudulentas elecciones de julio de 2024.

Kallas insistió en que el levantamiento de las medidas restrictivas requiere la unanimidad de los Veintisiete, por lo que la propuesta será sometida a deliberación y dependerá de la evolución política en Venezuela.

“Tendremos que verlo todavía concretamente, pero eso es lo que se va a proponer. Y en un segundo momento tendríamos que hablar en un sentido amplio sobre nuestra relación y el enfoque hacia las autoridades venezolanas”, afirmó la diplomática europea.

La jefa de la diplomacia europea valoró la liberación de presos políticos y aseguró que estos avances permiten reconsiderar el vínculo con el régimen chavista (REUTERS)

El anuncio llega después de la aprobación, la semana pasada, de una ley de amnistía limitada en Venezuela, que permitió la liberación de algunos presos políticos, incluidos ciudadanos europeos.

Kallas subrayó que estas acciones abren la puerta a una “discusión más amplia” sobre el trato europeo hacia el régimen venezolano y a la posibilidad de establecer criterios para futuras medidas.

“En el futuro tendremos que hablar de cómo abordamos la situación de ese país”, puntualizó.

El proceso para retirar las sanciones individuales a Delcy Rodríguez se presenta, así, como un gesto condicionado a la continuidad de avances en la apertura política y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.

La Unión Europea evalúa establecer nuevos mecanismos de interlocución con el régimen interino, en línea con la estrategia diplomática seguida por Estados Unidos.

El debate sobre las sanciones será clave en los próximos encuentros de los Veintisiete y marcará la hoja de ruta del bloque frente a Venezuela, mientras se observa con atención el desarrollo del proceso de amnistía y el cumplimiento de compromisos por parte de las autoridades de Caracas.

(Con información de AFP y Europa Press)