Galicia se prepara para recibir a millones de turistas atraídos por el eclipse total del 12 de agosto

El Gobierno y la Xunta ya trabajan en un plan conjunto para garantizar la seguridad ante la espera de una llegada masiva de visitantes

Un grupo de personas con gafas especiales observa un eclipse solar parcial desde Ciudad del Cabo (Sudáfrica), a 17 de febrero de 2026. (REUTERS/Esa Alexander)

Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. En España, el evento astronómico del año se verá en sus últimas fases, pues el fenómeno termina en Baleares, casi en la puesta de sol. De hecho, nuestro país será el mejor lugar del mundo para ver el eclipse, “por lo que cabe esperar que hasta nuestro territorio se desplacen numerosos cazadores de eclipses y turistas en general”, conforme apunta el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Pero es Galicia la región en la que se esperan más visitantes.

Según el IGN, el mejor enclave para verlo será Lugo, la provincia gallega con mayor presencia de la franja de totalidad del eclipse. La mayor parte del territorio estará en totalidad, incluida la capital. En A Coruña estará en totalidad, tanto en la capital como en muchos municipios del área metropolitana y del norte de la región, mientras que en el sudoeste y en algunas zonas costeras el eclipse podría quedar en parcial. En Ourense, mayoritariamente será parcial, con totalidad en algunos municipios del este y sureste de la región, mientras que en el entorno de Ourense ciudad y buena parte del resto predomina el eclipse parcial. Por su parte, en Pontevedra será solo parcial, con totalidad solo en municipios concretos del interior.

El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 en España. La banda más oscura es la franja de totalidad, donde el Sol llegará a ocultarse completamente. Los contornos en esa banda indican la duración de la totalidad. (ING)

Galicia se prepara para acoger a diez millones de turistas

El Gobierno ha estimado que se producirán 10 millones de desplazamientos hacia los lugares de mayor visibilidad en todo el país, pero Galicia será el destino central de todos aquellos que quieran ver el eclipse por ser un enclave privilegiado ya no solo a nivel nacional, sino internacional. Por ello, el Ejecutivo, junto a la Xunta de Galicia, ya trabaja en un dispositivo de respuesta. El miércoles, se produjo una reunión de coordinación con responsables de los principales organismos estatales implicados en el operativo del eclipse.

En el encuentro, participaron representantes en Galicia de los departamentos vinculados al operativo: AEMET, CSIC, Instituto Geográfico Nacional, Tráfico, Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil, Telecomunicaciones, Renfe y Adif, Marina Mercante y Demarcación de Carreteras. Pues los principales ámbitos en los que se actuará serán la movilidad y el tráfico; la seguridad y la protección civil y del medio natural; la salud pública; la sensibilización e información y la coordinación.

En la siguiente animación se puede ver el recorrido completo del eclipse. Los tiempos corresponden a la hora oficial peninsular. (Instituto Geográfico Nacional)

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que presidió la aseguraba que el Ejecutivo “está trabajando a través de una comisión interministerial y se trabaja en todos los frentes” y que también se hará una labor de “explicación y concienciación” sobre cómo verlo, puesto que hay que tomar medidas de seguridad para no dañar los ojos.

¿En qué otras regiones se podrá ver el eclipse de agosto?

El eclipse se verá como total en gran parte de la mitad norte peninsular y en Baleares, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial. En concreto, se podrá ver desde Lugo, Oviedo, León, Zamora, Valladolid, Palencia, Segovia, Burgos, Soria, Santander, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Logroño, Guadalajara, Cuenca, Zaragoza, Teruel, Lleida, Tarragona, València y Castelló de la Plana.

