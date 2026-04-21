Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 21 de abril de 2026: el inesperado acercamiento entre Manuel y Julieta y la difícil decisión de Pía

Julieta, personaje de 'La Promesa'. (RTVE)

La semana avanza con fuerza en La Promesa, que continúa desplegando una narrativa cargada de giros, revelaciones y conflictos personales. Los capítulos emitidos el lunes 20 y el martes 21 de abril han dejado un escenario especialmente convulso, en el que las emociones están a flor de piel y las relaciones atraviesan momentos críticos.

En primer lugar, la confesión de Pía sobre su implicación en la muerte del barón de Linaja ha supuesto un auténtico punto de inflexión. Curro, profundamente afectado, no ha podido ocultar su dolor y su enfado al conocer la verdad, generando una fractura emocional difícil de reparar. A esta situación se suma el delicado momento de Ricardo, cuya propia confesión ha tensado aún más el ambiente en el servicio, dejando en el aire la posibilidad de consecuencias legales.

La Promesa: Ángela pregunta a Pía por el barón de Linaja. (RTVE)

En paralelo, las relaciones sentimentales tampoco atraviesan su mejor momento. La ruptura entre Curro y Ángela sigue marcando el devenir de ambos personajes, incapaces de encontrar un punto de entendimiento. Mientras tanto, Manuel comienza a mostrar una creciente complicidad con Julieta, con quien comparte confidencias cada vez más personales, abriendo así una nueva línea argumental que no deja de ganar peso.

La llegada de Estefanía ha sido otro de los elementos que ha alterado el equilibrio en el servicio, despertando recelos y tensiones, especialmente entre quienes ven amenazada su posición. Por otro lado, Vera continúa ocultándose para evitar el encuentro con su padre, el duque de Carril, en una trama que mantiene una constante sensación de inquietud.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Con este contexto, el capítulo del miércoles 22 de abril se presenta especialmente relevante. Pía toma una decisión clave al optar por no denunciar a Ricardo, influida por la carga de culpa que arrastra. Esta determinación, lejos de cerrar el conflicto, añade una nueva capa de complejidad a su situación personal y a su relación con el entorno.

Uno de los momentos más destacados del episodio llega con el acercamiento entre Manuel y Julieta. Tras compartir experiencias del pasado, ambos protagonizan una escena de gran intensidad emocional que culmina en un instante cargado de tensión, quedándose a las puertas de un beso. Este gesto marca un antes y un después en su vínculo, abriendo interrogantes sobre el rumbo que tomará su relación.

Al mismo tiempo, otras tramas continúan desarrollándose con fuerza. Ciro da un paso significativo al contactar con el duque, lo que podría tener consecuencias directas para Vera, que sigue refugiada en su habitación. En el servicio, las tensiones derivadas de la presencia de Estefanía no hacen más que aumentar, mientras que en el refugio se intensifican los esfuerzos por lograr el favor de doña Pilarcita, con Martina y Adriano como figuras clave en este objetivo.

La Promesa: Manuel y Ciro, a punto de llegar a las manos. (RTVE)

De cara al viernes 24 de abril, la serie anticipa nuevos acontecimientos de gran impacto. El esperado reencuentro entre Vera y el duque de Carril promete convertirse en uno de los momentos más tensos de la semana, con una carga emocional evidente tras el prolongado distanciamiento entre ambos. Además, la evolución de Manuel y Julieta seguirá siendo uno de los focos principales, mientras que Ricardo, cada vez más superado por la culpa, se planteará dar un paso definitivo y confesar ante la Guardia Civil.

La Promesa: Pía decide no denunciar a Ricardo. (RTVE)

A todo ello se suma un descubrimiento inesperado que podría alterar varias dinámicas dentro del palacio, consolidando una semana en la que La Promesa demuestra, una vez más, su capacidad para entrelazar drama, emoción y giros argumentales con gran eficacia.