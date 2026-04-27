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Cómo hacer mantequilla casera: la receta más fácil para que nunca tengas que comprarla en el súper

Con esta receta no solo evitamos comprar mantequillas con aditivos o conservantes, sino que además podemos aromatizar el resultado a nuestro gusto

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Receta de mantequilla casera (Freepik)
Receta de mantequilla casera (Freepik)

¿Quién diría que en pleno siglo XXI, en la era del fast food, de la comida precocinada y de las recetas creadas por IA, nos daría por aprender a hacer mantequilla casera? Las redes viven hoy una vuelta a la tradición gastronómica, una reivindicación que nos acerca a las técnicas de siempre para volver a conectar con lo que comemos. La mantequilla está siendo una de las grandes protagonistas de este movimiento, un procesado que nuestros antepasados prepararon durante siglos y que hoy se reduce a un producto más en los lineales.

Conseguir hacer nuestra propia mantequilla en casa es una de las técnicas más sencillas y reconfortantes de la cocina tradicional, una elaboración muy fácil que solo requiere de algo de paciencia y un único ingrediente principal. Para hacer nuestra propia mantequilla, vamos a necesitar nata del 35%, un lácteo que batiremos con energía hasta conseguir que se corte, haciendo que la grasa se condense y se separe del suero. Ya solo quedará compactar el resultado y dejarlo enfriar, disfrutando así de una mantequilla más fresca, natural y con un sabor intenso y delicioso, muy alejado del producto industrial.

Una vez tengamos lista nuestra mantequilla, podemos aromatizarla con hierbas o especias, añadirle sal al gusto o encurtidos como alcaparras, aceitunas, pepinillos o cebolletas. Para mantequillas dulces, podemos sumar desde ralladuras de cítricos hasta canela, miel, chocolates rallados, esencia de vainilla o agua de azahar. La combinación de ingredientes es infinita; depende de nuestro gusto e imaginación.

Receta de mantequilla casera

La mantequilla casera es un producto lácteo obtenido al batir nata fresca hasta separar la grasa del suero. El resultado es una pasta untuosa y amarilla, lista para consumir o aromatizar con hierbas, ajo o limón. La técnica es sencilla: solo requiere paciencia para el batido y un buen enjuague en frío.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Lavado y formado: 5 minutos

Ingredientes

  • 500 ml de nata para montar (mínimo 35 % de materia grasa, bien fría)
  • 1 pizca de sal (opcional, para mantequilla salada)
  • Agua fría con hielo (para lavar la mantequilla)

Cómo hacer mantequilla casera, paso a paso

  1. Vierte la nata fría en un bol grande o en la batidora eléctrica.
  2. Bate a velocidad media-alta hasta que la nata se monte y, después, sigue batiendo hasta que se corte y se separe el suero. Verás grumos amarillos rodeados de líquido blanquecino.
  3. Separa el suero: Cuando se hayan formado bolas de grasa, utiliza un colador fino para escurrir la parte líquida y quédate solo con la grasa.
  4. Lava la mantequilla: Añade agua fría con hielo a un bol y añade la mantequilla, amásala con las manos limpias, cambiando el agua varias veces hasta que salga clara. Esto ayuda a eliminar restos de suero y mejora la conservación.
  5. Escurre muy bien la mantequilla y, si quieres, añade una pizca de sal.
  6. Da forma: Compacta con una espátula o papel de horno, formando un bloque.
  7. Guarda en la nevera en un recipiente hermético hasta el momento de usar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 200 g de mantequilla, suficiente para 8-10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 90 kcal
  • Grasas: 10 g
  • Proteínas: 0,5 g
  • Hidratos de carbono: <1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La mantequilla casera se conserva en la nevera hasta 10 días en un recipiente hermético. Para alargar su vida, puedes congelarla en porciones durante 2 meses.

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