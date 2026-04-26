Soja texturizada a la boloñesa: una alternatia vegana con un gran sabor y fácil de preparar

Es una preparación con una textura muy característica

La boloñesa es una de las salsas más emblemáticas de la gastronomía italiana. La receta original se elabora a fuego lento con carne picada de ternera, sin embargo, esta variante moderna, apta para veganos, se prepara con soja texturizada y tiene un sabor muy característico.

Esta preparación es una salsa densa, con base de verduras sofritas y soja texturizada que se cocina con tomate triturado y especias. Se suele usar como acompañamiento de la pasta, aunque también combina con arroz o relleno de lasaña y canelones.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos
  • Tiempo total: 45 minutos

Ingredientes

  1. 250 g de soja texturizada fina
  2. 1 cebolla grande
  3. 2 zanahorias medianas
  4. 1 rama de apio pequeña (opcional)
  5. 2 dientes de ajo
  6. 400 g de tomate triturado
  7. 1 litro de caldo de verduras (o agua)
  8. 60 ml de aceite de oliva virgen extra
  9. 1 cucharadita de orégano seco
  10. 1/2 cucharadita de tomillo seco
  11. 1 hoja de laurel
  12. Sal y pimienta negra al gusto
  13. (Opcional) 1 vaso pequeño de vino tinto
Cómo hacer soja texturizada a la boloñesa, paso a paso

  1. Hidrata la soja texturizada: colócala en un bol grande, cúbrela con agua caliente o caldo y deja reposar 10 minutos. Escurre muy bien, presionando para eliminar el exceso de líquido.
  2. Prepara el sofrito: pica la cebolla, la zanahoria, el apio y los dientes de ajo en dados pequeños.
  3. Sofríe las verduras: calienta el aceite en una sartén grande. Añade la cebolla, zanahoria, apio y ajo. Sofríe a fuego medio hasta que estén doradas y blandas (unos 8 minutos).
  4. Incorpora la soja texturizada: añade la soja escurrida y rehoga 2-3 minutos. Así toma sabor y textura.
  5. Agrega el vino tinto (opcional): sube el fuego, añade el vino y deja que evapore el alcohol 1-2 minutos.
  6. Añade el tomate y especias: incorpora el tomate triturado, laurel, orégano, tomillo, sal y pimienta. Remueve bien.
  7. Cocina a fuego lento: vierte el caldo de verduras. Deja cocer destapado a fuego bajo 15-20 minutos, removiendo de vez en cuando. La salsa debe espesar y concentrar el sabor. Si se seca demasiado, añade más caldo.
  8. Rectifica la sazón: quita la hoja de laurel y ajusta de sal, pimienta y especias al gusto.
  9. Sirve: utiliza la boloñesa para acompañar espaguetis, lasaña, arroz o como relleno de berenjenas asadas.

Consejos técnicos:

  • Escurre bien la soja tras hidratarla para evitar una salsa aguada.
  • Sofríe la soja antes de añadir el tomate para potenciar el sabor.
  • Usa caldo de verduras casero para una salsa más sabrosa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 300 kcal
  • Proteínas: 24 g
  • Grasas: 10 g
  • Hidratos de carbono: 30 g
  • Fibra: 10 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La boloñesa de soja texturizada puede conservarse en la nevera hasta 4 días en un recipiente hermético. También puede congelarse durante 3 meses. Para recalentar, añade un poco de agua o caldo si la salsa queda muy espesa.

Las mejores ideas de desayunos con proteínas para mejorar la salud arterial

