Soja texturizada a la boloñesa: una alternatia vegana con un gran sabor y fácil de preparar

La boloñesa es una de las salsas más emblemáticas de la gastronomía italiana. La receta original se elabora a fuego lento con carne picada de ternera, sin embargo, esta variante moderna, apta para veganos, se prepara con soja texturizada y tiene un sabor muy característico.
Esta preparación es una salsa densa, con base de verduras sofritas y soja texturizada que se cocina con tomate triturado y especias. Se suele usar como acompañamiento de la pasta, aunque también combina con arroz o relleno de lasaña y canelones.
Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 30 minutos
- Tiempo total: 45 minutos
Ingredientes
- 250 g de soja texturizada fina
- 1 cebolla grande
- 2 zanahorias medianas
- 1 rama de apio pequeña (opcional)
- 2 dientes de ajo
- 400 g de tomate triturado
- 1 litro de caldo de verduras (o agua)
- 60 ml de aceite de oliva virgen extra
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1/2 cucharadita de tomillo seco
- 1 hoja de laurel
- Sal y pimienta negra al gusto
- (Opcional) 1 vaso pequeño de vino tinto
Cómo hacer soja texturizada a la boloñesa, paso a paso
- Hidrata la soja texturizada: colócala en un bol grande, cúbrela con agua caliente o caldo y deja reposar 10 minutos. Escurre muy bien, presionando para eliminar el exceso de líquido.
- Prepara el sofrito: pica la cebolla, la zanahoria, el apio y los dientes de ajo en dados pequeños.
- Sofríe las verduras: calienta el aceite en una sartén grande. Añade la cebolla, zanahoria, apio y ajo. Sofríe a fuego medio hasta que estén doradas y blandas (unos 8 minutos).
- Incorpora la soja texturizada: añade la soja escurrida y rehoga 2-3 minutos. Así toma sabor y textura.
- Agrega el vino tinto (opcional): sube el fuego, añade el vino y deja que evapore el alcohol 1-2 minutos.
- Añade el tomate y especias: incorpora el tomate triturado, laurel, orégano, tomillo, sal y pimienta. Remueve bien.
- Cocina a fuego lento: vierte el caldo de verduras. Deja cocer destapado a fuego bajo 15-20 minutos, removiendo de vez en cuando. La salsa debe espesar y concentrar el sabor. Si se seca demasiado, añade más caldo.
- Rectifica la sazón: quita la hoja de laurel y ajusta de sal, pimienta y especias al gusto.
- Sirve: utiliza la boloñesa para acompañar espaguetis, lasaña, arroz o como relleno de berenjenas asadas.
Consejos técnicos:
- Escurre bien la soja tras hidratarla para evitar una salsa aguada.
- Sofríe la soja antes de añadir el tomate para potenciar el sabor.
- Usa caldo de verduras casero para una salsa más sabrosa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 300 kcal
- Proteínas: 24 g
- Grasas: 10 g
- Hidratos de carbono: 30 g
- Fibra: 10 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La boloñesa de soja texturizada puede conservarse en la nevera hasta 4 días en un recipiente hermético. También puede congelarse durante 3 meses. Para recalentar, añade un poco de agua o caldo si la salsa queda muy espesa.