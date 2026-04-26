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Cómo hacer arroz con leche en la freidora de aire: una receta que se prepara en tan solo 30 minutos

Es fácil de hacer y permite disfrutar de un postre casero, cremoso y lleno de sabor con pocos ingredientes

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Una receta hecha con freidora de aire
Arroz con leche. (Freepik)

El arroz con leche es uno de los postres caseros españoles más tradicionales y reconfortantes, presente en muchos bares y restaurantes. Su textura cremosa y su sabor suave lo convierten en una receta muy popular, siendo una de las mejores opciones para cerrar una comida familiar.

Esta receta en freidora de aire es perfecta para quienes buscan rapidez y sabor clásico. Con la cocción envolvente de la freidora, obtendrás un arroz suave, bañado por el aroma del limón y la canela. Ideal para un antojo dulce.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 25 minutos
  • Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

  1. 100 g de arroz redondo
  2. 750 ml de leche entera
  3. 80 g de azúcar
  4. 1 cáscara de limón (solo la parte amarilla)
  5. 1 palo de canela
  6. 1 pizca de sal
  7. Canela en polvo al gusto (para servir)

Cómo hacer arroz con leche en freidora de aire, paso a paso

  1. Coloca el arroz, la leche, el azúcar, la cáscara de limón, el palo de canela y la sal en un bol resistente al calor, apto para freidora de aire.
  2. Remueve para integrar todos los ingredientes.
  3. Introduce el bol en la freidora de aire y programa 25 minutos a 170°C.
  4. A mitad de cocción (12-13 minutos), abre y remueve bien con cuchara de madera para evitar que el arroz se apelmace.
  5. Si lo quieres más cremoso, añade 50-100 ml extra de leche y mezcla.
  6. Finalizada la cocción, retira el palo de canela y la cáscara de limón.
  7. Sirve templado o frío, espolvoreando canela en polvo al gusto.

Consejos técnicos:

  • Usa recipientes de cerámica o vidrio resistentes al calor.
  • Remueve a mitad de cocción para lograr un resultado cremoso.
  • No llenes el bol al máximo; el arroz aumenta de volumen.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones, pensadas como raciones individuales de tamaño medio. No obstante, la cantidad puede ajustarse fácilmente según el número de comensales, ya que todos los ingredientes se pueden aumentar de forma proporcional sin modificar el resultado final.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 190 kcal
  • Proteínas: 5 g
  • Grasas: 4 g
  • Hidratos de carbono: 35 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos pueden variar en función de los ingredientes concretos utilizados en cada caso. Factores como la marca, el tipo de producto, su composición nutricional o incluso las cantidades exactas empleadas durante la preparación pueden influir en el resultado final.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El arroz con leche se conserva en la nevera hasta 3 días si se guarda correctamente en un recipiente hermético, lo que ayuda a mantener su textura y a evitar que absorba olores de otros alimentos. Con el paso del tiempo es normal que espese ligeramente, ya que el arroz sigue absorbiendo parte del líquido.

En ese caso, al servirlo puedes añadir un pequeño chorrito de leche y remover bien para devolverle su cremosidad original. Es importante mantenerlo siempre refrigerado y no dejarlo a temperatura ambiente durante largos periodos para garantizar su correcta conservación y seguridad alimentaria.

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