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Ni Iglesia ni fines sociales: los contribuyentes marcan cada vez menos las casillas solidarias en la Declaración de la Renta

En la declaración de la renta de 2024, el 39,5% de los contribuyentes optó por no marcar ninguna de las dos casillas, aunque se destinaron 968 millones de recaudación a estos fines

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Llega abril y con él la obligación de presentar la Declaración de la Renta. Te explicamos las fechas importantes, cómo puedes presentarla (por internet, teléfono o presencialmente) y los límites de ingresos que te obligan a declarar.

Cada vez menos contribuyentes marcan las casillas que permiten asignar un 0,7% de la recaudación de su IRPF a la Iglesia Católica, a actividades de interés social, o a ambas opciones. La proporción, aunque todavía mayoritaria, ha caído de forma progresiva en los últimos años. La Agencia Tributaria señala que la preferencia por dejar ambas casillas sin marcar alcanzó el 39,5% en la renta de 2024, el último ejercicio analizado. Este comportamiento contrasta con el 31,5% registrado en 2007, el primer año en el que existía esta posibilidad.

Esta tendencia a la baja no impidió que en la última campaña se destinaran 968 millones de euros a la Iglesia y las actividades sociales, aunque desde 2016 se puede observar un descenso especialmente pronunciado en el número de declaraciones en las que el contribuyente escoge alguna de estas opciones.

La casilla destinada únicamente a la Iglesia Católica, por su lado, ha experimentado un descenso pronunciado desde 2007. En ese año, el 21,7% de los declarantes la seleccionó, mientras que en 2024 solo lo hizo el 10,1%. El informe de la Agencia Tributaria destaca que, en este caso, la caída ha sido más acusada a partir de 2012.

La opción de destinar el porcentaje únicamente a fines sociales también ha disminuido, aunque de manera más moderada. Pasó del 34,1% en 2007 al 29,9% en la campaña de 2024. Por otro lado, la alternativa de marcar ambas casillas inició en el 12,7% y creció hasta superar el 20% en 2015. Desde entonces, se ha mantenido en ese umbral, con un 20,5% de los declarantes en el último ejercicio.

¿Quién elige cada opción?

La relación entre nivel de ingresos y preferencias destaca en el análisis de la Agencia Tributaria: las personas con rentas bajas son las que menos marcan las casillas de la Iglesia y fines sociales. Entre quienes declaran menos de 21.000 euros anuales, más del 40% opta por no marcar ninguna opción. En contraste, solo el 21,9% de los declarantes con ingresos superiores a 150.000 euros deja ambas casillas en blanco.

Foto de archivo de declaración de la renta. (Europa Press)
Foto de archivo de declaración de la renta. (Europa Press)

De hecho, la alternativa de seleccionar ambas casillas es la más frecuente en los tramos altos de renta. El 30,3% de quienes declaran más de 150.000 euros se inclina por esta elección, mientras que en los tramos bajos la proporción es inferior a uno de cada cinco.

La casilla exclusiva de la Iglesia se escoge más a medida que aumenta la renta. Representa menos del 10% para los declarantes de menos de 30.000 euros, pero alcanza el 22,7% entre quienes superan los 150.000 euros. En cuanto a la opción de fines sociales, logra su mayor aceptación entre quienes declaran de 21.000 a 150.000 euros, donde más del 30% se inclina por este destino.

Reparto de fondos: cuánto va a la Iglesia y cuánto a fines sociales

La campaña de la renta de 2024 canalizó 401 millones de euros a la Iglesia Católica (149 millones de quienes marcaron solo su casilla y 252 millones de quienes marcaron ambas). Si se suman las aportaciones de País Vasco y Navarra, el monto asciende a 423 millones. Las actividades de interés social, por su parte recibieron 567 millones de euros: 315 millones provinieron de los contribuyentes que marcaron únicamente esa casilla, y 252 millones de quienes optaron por ambas.

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