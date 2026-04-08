Arranca la campaña de la declaración de la Renta: cómo saber si saldrá a pagar o a devolver, paso a paso

La Campaña de la Renta comienza el 8 de abril y la fecha límite será el próximo 30 de junio. (Impulso 06)

Más de 21 millones de contribuyentes tendrán que presentar la declaración de la Renta entre el 8 de abril y el 30 de junio, un proceso en el que muchos buscan averiguar si el resultado les será favorable o si, por el contrario, deberán abonar una cantidad adicional a Hacienda. Para facilitar esta consulta anticipada, la Agencia Tributaria ha puesto a disposición de los usuarios una herramienta específica en su web: el simulador Renta Web Open.

La herramienta permite a cualquier ciudadano calcular de forma orientativa si su declaración generará un saldo a devolver o a ingresar. El simulador, cuyo acceso no requiere sistemas de identificación electrónica, se caracteriza porque “replica las validaciones y cálculos de Renta Web, pero no permite entregar la declaración ni incluye tus datos fiscales”, conforme a la información proporcionada por la Agencia Tributaria.

El resultado del cálculo aparece reflejado mediante una cifra —en negativo, si corresponde una devolución, o en positivo, si se prevé un pago—, y esta cantidades únicamente adquieren carácter informativo, tal como han insistido ambas fuentes.

Cómo acceder y usar el simulador

Para hacer uso del Renta Web Open Simulador, el contribuyente debe acceder a la web de la Agencia Tributaria, ya sea a través del apartado ‘Gestiones’ (en la opción ‘IRPF’) o desde el acceso principal a la Campaña de Renta.

Primera pantalla del simulador de la declaración de la Renta

En ambos casos, la ruta concluye en el enlace designado ‘Renta Web Open Simulador’. Nada más comenzar, aparecen dos opciones: iniciar una nueva declaración desde cero o cargar una previamente guardada —en cuyo caso será necesario adjuntar el archivo .SES descargado anteriormente.

Apartados del simulador de la declaración de la Renta que hay que rellenar para obtener los resultados

A la hora de rellenar el simulador, resulta imprescindible introducir manualmente todos los datos personales y económicos, ya que la aplicación no incorpora la información fiscal previa registrada en Hacienda.

Apartado sobre rendimientos del trabajo para rellenar con los datos correspondientes en el simulador

La precisión del cálculo dependerá, por tanto, de que se incluyan correctamente todos los ingresos (nóminas, facturación de autónomos, rendimientos de capital), así como los datos de bienes inmuebles —referencia catastral, naturaleza y uso de la vivienda, gastos deducibles—, contratos de alquiler o compraventa, e incluso emplear justificantes acerca de operaciones con acciones y criptomonedas, detallando los valores de adquisición y transmisión en cada caso.

Al trabajar en la plataforma, el usuario tiene la posibilidad de consultar y modificar los datos desde la barra de herramientas del menú, navegar entre las distintas páginas del borrador, localizar casillas específicas y guardar el estado de la simulación.

Resumen de declaraciones: Una vez introducidos los datos correspondientes a cada apartado aparecerán en esta pantalla los resultados de la declaración

Tras rellenar las deducciones estatales y autonómicas —por ejemplo, por inversiones en vivienda habitual, donativos, maternidad o compra de vehículos eléctricos, se debe acudir al menú ‘Resumen de declaraciones’ para comprobar cómo afectan estas variables al resultado final. El servicio es gratuito y está disponible para cualquier persona, retomando la declaración tantas veces como sea necesario hasta obtener una estimación ajustada.

Resultado orientativo, no vinculante

Conviene subrayar que el simulador no sustituye al borrador oficial de la declaración, que estará disponible a partir del 8 de abril y sí permite tramitar la presentación telemática. El simulador, por contra, no tiene efectos legales ni conlleva la presentación formal de la declaración, independientemente del resultado reflejado en pantalla o en el archivo PDF descargable.

Imagen en PDF de los resultados de la declaración de la Renta en el simulador

Esta limitación implica que cualquier cifra resultante en el simulador —sea a devolver o a ingresar— es meramente orientativa. El contribuyente debe tener presente que la declaración formal puede variar al integrarse finalmente los datos fiscales reales que obran en poder de la Agencia Tributaria. Por este motivo, resulta recomendable consultar los datos fiscales oficiales antes de la presentación final y corroborar que todos los justificantes y cuantías sean correctos y actualizados.

La Agencia Tributaria, además, ha difundido un vídeo informativo en su canal de YouTube para facilitar el uso del simulador a los ciudadanos, pero insiste en que sus resultados nunca son vinculantes, ni obligan al usuario a presentar la declaración.

Llega abril y con él la obligación de presentar la Declaración de la Renta. Te explicamos las fechas importantes, cómo puedes presentarla (por internet, teléfono o presencialmente) y los límites de ingresos que te obligan a declarar.

Respecto a la descarga del resultado, una vez finalizada la simulación el usuario puede optar por guardar la declaración simulada en un documento PDF para su revisión posterior o como referencia previa a la presentación oficial, tal como explican ambos medios.

El proceso, disponible sin identificación previa y al margen del canal habitual de tramitación, busca ofrecer una aproximación fiable pero no definitiva del resultado de la campaña de la Renta para el periodo 2025-2026, así como orientar al contribuyente con antelación sobre la gestión fiscal que le espera.