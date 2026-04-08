Hacienda devolverá menos este año: hasta 7,7 millones de españoles les saldrá a pagar la declaración de la renta

Llega abril y con él la obligación de presentar la Declaración de la Renta. Te explicamos las fechas importantes, cómo puedes presentarla (por internet, teléfono o presencialmente) y los límites de ingresos que te obligan a declarar.

Este miércoles arranca la campaña de la Renta 2025/2026 y la Agencia Tributaria espera mejorar sus cifras respecto al año anterior. Las previsiones de Hacienda contemplan ingresar 24.628 millones de euros este año, un 18,4% más que en 2025, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes descenderá un 3,2%, hasta los 13.271 millones de euros. Según las estimaciones del organismo, hasta 7,7 millones de españoles tendrán que pagar en su declaración, un incremento del 10,3% respecto al ejercicio pasado.

El plazo para presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a 2025 comienza este 8 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio de 2026 para todas las modalidades. Durante las primeras horas de la campaña ya se han presentado 640.000 declaraciones, un 5,7% más que en el mismo periodo del año anterior. De ellas, 256.000 se han realizado a través de la aplicación oficial y 120.000 mediante el sistema ‘Renta directa’.

Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria. (MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS)

El mayor volumen de presentaciones se ha registrado poco después de la medianoche, con un ritmo de unas 2.000 declaraciones por minuto. La Agencia Tributaria prevé que en total se presenten 25.251.000 declaraciones, lo que supone un aumento del 2,1% respecto a la campaña anterior, impulsado por la creación de empleo registrada en 2025.

Casi 16 millones de declaraciones a devolver

De ese total, se espera que 15.706.000 declaraciones resulten a devolver, un 2,8% menos que el año pasado, por un importe global de 13.271 millones de euros, cifra que supone una caída del 3,2% en el total que Hacienda pagará a los contribuyentes. Por el contrario, 7.709.000 declaraciones saldrán a ingresar, lo que implica un incremento del 10,3%, sumando un total de 24.628 millones de euros a la recaudación de la Agencia Tributaria, un 18,4% más que el año anterior. Este aumento se atribuye principalmente al incremento de las ganancias patrimoniales derivadas de ventas de inmuebles, según explica el organismo público.

La campaña de la declaración de la Renta para el ejercicio de 2025 arranca el próximo 8 de abril.

En cuanto al Impuesto de Patrimonio, la previsión es de 2.473 millones de euros en ingresos, un 15,4% más que en la campaña anterior, pese a que el número de declaraciones bajará un 2,5%, hasta 220.797.

Plazos y fechas clave de la Renta

El calendario de la campaña de la Renta de este año establece que, por regla general, el plazo ordinario para presentar la declaración finaliza el 30 de junio. No obstante, quienes opten por domiciliar el pago de la declaración a ingresar deberán presentar el formulario antes del 25 de junio.

Más allá de la presentación online, el sistema de atención telefónica, conocido como “Le Llamamos”, así como la asistencia especial en pequeños municipios, comenzará el 6 de mayo, permitiendo la solicitud de cita previa desde el 29 de abril. Por su parte, la atención presencial en oficinas de la Agencia Tributaria estará disponible a partir del 1 de junio, con posibilidad de pedir cita desde el 29 de mayo. Los contribuyentes pueden gestionar estas citas y trámites tanto desde la sede electrónica como desde la aplicación móvil, que ahora incorpora herramientas para filtrar oficinas por código postal y visualizar de manera sencilla la primera fecha disponible para ser atendido.