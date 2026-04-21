España

La mitad de los hogares españoles recibe más dinero del Estado del que paga en impuestos

Los tres grupos con menos ingresos son, de media, beneficiarios netos del sistema, según un informe de Fedea

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Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta. (Carlos Luján / Europa Press)
Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta. (Carlos Luján / Europa Press)

En España, el sistema de impuestos y prestaciones públicas —es decir, lo que los ciudadanos pagan al Estado y lo que reciben a cambio— tiene un efecto claro: redistribuir la renta. Dicho de forma sencilla, el dinero fluye desde unos hogares hacia otros a través de impuestos, pensiones, ayudas o servicios públicos. Y según el último informe de Fedea, esa redistribución es tan significativa que la mitad de los hogares españoles recibe más dinero del Estado del que aporta.

Los hogares no solo pagan impuestos como el IRPF, el IVA o las cotizaciones sociales. También reciben ingresos del sector público en forma de pensiones, prestaciones por desempleo, ayudas sociales o servicios como la sanidad y la educación. Cuando se compara todo lo que un hogar paga con todo lo que recibe, si el resultado es positivo, ese hogar es beneficiario neto. Y, si es negativo, es contribuyente neto: paga más de lo que recibe.

El informe del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles, elaborado por Fedea, estudia dos grandes ámbitos de la intervención pública: por un lado, las prestaciones públicas, que incluyen tanto transferencias monetarias (como pensiones de jubilación y supervivencia, subsidios por desempleo, invalidez, enfermedad, asistencia social, ayudas al estudio, familiares y a la vivienda) como prestaciones en especie (sanidad y educación); y, por otro, el sistema fiscal, que abarca impuestos directos (IRPF, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el Patrimonio, cotizaciones sociales de trabajadores, autónomos y empresarios) e impuestos indirectos (IVA, ITPAJD, impuestos especiales sobre alcohol, hidrocarburos, tabaco y electricidad, así como el impuesto sobre primas de seguros y, de forma limitada, el IBI).

Llega abril y con él la obligación de presentar la Declaración de la Renta. Te explicamos las fechas importantes, cómo puedes presentarla (por internet, teléfono o presencialmente) y los límites de ingresos que te obligan a declarar.

El documento divide a los hogares españoles en cinco grandes grupos según su nivel de renta (los llamados quintiles). Y el resultado es claro: los tres grupos con menos ingresos son, de media, beneficiarios netos del sistema. En cambio, los dos grupos con más renta son contribuyentes netos. Esto significa, en términos prácticos, que la redistribución afecta a una parte muy amplia de la sociedad. No se trata solo de los hogares más vulnerables: también muchas familias de renta media reciben más de lo que aportan.

Hogares con saldo neto de prestaciones e impuestos positivo y negativo, 2022 y 2023. (Fedea)
Hogares con saldo neto de prestaciones e impuestos positivo y negativo, 2022 y 2023. (Fedea)

“Como cabía esperar, la mayoría de beneficiarios netos se concentra en los tres primeros quintiles, y la mayoría de contribuyentes netos, en los dos últimos. Aunque también hay hogares en los primeros tramos de renta bruta que son contribuyentes netos, y hogares en los dos tramos superiores que son beneficiarios netos”, apunta el informe.

La diferencia, eso sí, es muy grande según el nivel de ingresos. En el grupo con menos renta, el saldo positivo —lo que reciben menos lo que pagan— equivale a más del 80% de su renta. Es decir, las prestaciones públicas tienen un peso enorme en sus ingresos. En el tercer grupo, ya de renta media, ese saldo positivo baja a alrededor del 15%.

A partir de ahí, la situación se invierte. En el cuarto grupo, los hogares ya pagan más de lo que reciben, aunque de forma moderada. Y en el tramo más alto de renta, el saldo negativo es mucho mayor: estos hogares aportan claramente más al sistema de lo que obtienen.

Este mecanismo no es casual. Forma parte del diseño del Estado del bienestar, cuyo objetivo es reducir las desigualdades. El informe lo confirma: la intervención pública —sumando impuestos y prestaciones— reduce la desigualdad de renta en España en cerca de un 32%.

Las pensiones de jubilación, la mayor prestación

¿De dónde viene principalmente ese efecto redistributivo? Sobre todo, de las prestaciones públicas. Las pensiones, por ejemplo, son el elemento más importante. Representan más de tres cuartas partes de todas las ayudas monetarias que reciben los hogares y son clave para reducir las diferencias de ingresos.

Según el informe, en 2023, las prestaciones monetarias públicas incrementaron su peso en la economía doméstica de los españoles. Este conjunto de transferencias —integrado por pensiones de jubilación y supervivencia, prestaciones y subsidios por desempleo, invalidez, enfermedad, asistencia social y diversas ayudas específicas— creció un 6,4% respecto al año anterior. El impulso más notable vino de las pensiones de jubilación, que aumentaron un 8,2% de media, mientras que las de invalidez y supervivencia lo hicieron en un 6,9% y 6,6% respectivamente.

El grueso de las prestaciones recae sobre las pensiones, que en 2023 representaron el 77,4% del total percibido por los hogares, frente al 76,3% del año anterior. Este incremento se inscribe en una tendencia continuada, reforzada por la revalorización del 8,5% aplicada a las pensiones contributivas conforme al IPC medio de 2022. Por otro lado, las prestaciones asociadas al desempleo representaron el 10%, cifra que descendió ligeramente, favorecida por la mejoría en el empleo.

Impuestos directos e indirectos y su capacidad redistributiva

El sistema fiscal español —que incluye impuestos directos como el IRPF o las cotizaciones sociales, e indirectos como el IVA— también influye de forma clave en los ingresos finales de los hogares. En 2023, la recaudación creció un 6,7%, aunque menos que la renta de los hogares (8,2%), lo que redujo ligeramente el peso de los impuestos hasta el 35,5% de la renta bruta. Además, mientras los impuestos directos aumentaron, los indirectos descendieron.

El IRPF sigue siendo la principal herramienta redistributiva desde el lado de los impuestos, aunque su impacto se redujo ligeramente en 2023. Otros tributos, como el Impuesto sobre Sociedades, son progresivos pero tienen un efecto limitado por su menor peso. En cambio, las cotizaciones sociales tienen un comportamiento desigual: suponen una carga relativamente alta para los hogares con menos ingresos y menor para los más ricos, en parte por los límites máximos de cotización.

En 2023, los impuestos recortaron la desigualdad en un 1,55%, frente al 2,65% de 2022

En conjunto, el sistema fiscal reduce la desigualdad, pero lo hace de forma moderada y menos intensa que en años anteriores. En 2023, los impuestos recortaron la desigualdad en un 1,55%, frente al 2,65% de 2022. Además, la progresividad del sistema se ve limitada por algunos impuestos indirectos y por el hecho de que los hogares con mayores ingresos soportan, en proporción, una menor carga en ciertos tributos.

Sanidad y educación

El gasto público en sanidad y educación es una de las principales herramientas de redistribución, aunque no se perciba directamente como dinero. Estas prestaciones en especie crecieron en 2023 un 5,2% de media —un 4,9% en sanidad y un 5,6% en educación— y, al sumarse a los ingresos de los hogares, dan lugar a la llamada renta disponible extendida, que aumentó un 8,4%. En términos de peso, la sanidad equivale al 8,7% de la renta bruta de los hogares y la educación al 5,2%.

El impacto de estos servicios públicos sobre la desigualdad es significativo. En conjunto, sanidad y educación redujeron la desigualdad de la renta disponible en un 10% en 2023, aunque algo menos que el año anterior.

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