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Estas son las personas que no tienen que hacer la declaración de la Renta 2026

La Agencia Tributaria recoge múltiples supuestos en los que determinados ingresos están exentos o no generan obligación de declarar

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Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria (Marta Fernández / Europa Press)
Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria (Marta Fernández / Europa Press)

La campaña de la Renta 2025-2026 llega con dudas habituales entre los contribuyentes, especialmente sobre quiénes están obligados a presentar la declaración y quiénes no. Aunque muchas personas creen que deben rendir cuentas con Hacienda en todos los casos, lo cierto es que existen múltiples supuestos en los que determinados ingresos están exentos o no generan obligación de declarar. Conocer estos escenarios puede evitar errores y trámites innecesarios.

Uno de los casos más relevantes es el de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador. Estas están exentas siempre que no superen la cuantía obligatoria fijada en el Estatuto de los Trabajadores y con un límite general de 180.000 euros. Eso sí, hay una condición clave: debe existir una desvinculación real con la empresa. Si el trabajador vuelve a prestar servicios para la misma compañía o una vinculada en un plazo de tres años, la exención podría perderse y habría que tributar por esas cantidades.

En este tipo de rentas exentas, no es necesario consignar ninguna casilla específica en la declaración, ya que no deben incluirse como rendimientos del trabajo. Sin embargo, si se supera el límite o no se cumplen los requisitos, el exceso sí deberá reflejarse en las casillas correspondientes a rendimientos del trabajo, como la casilla [0001] y siguientes, dependiendo del caso concreto.

La campaña de la declaración de la Renta para el ejercicio de 2025 arranca el próximo 8 de abril.

Prestaciones por incapacidad absoluta y maternidad

Otro supuesto importante es el de las prestaciones por incapacidad absoluta o gran invalidez. Estas ayudas, percibidas de la Seguridad Social o entidades equivalentes, están completamente exentas del IRPF. Esto significa que quienes reciben este tipo de pensión no tienen que incluirla en su declaración, siempre que se trate de los grados reconocidos como absolutos o de gran invalidez.

En estos casos, al igual que ocurre con las indemnizaciones dentro de los límites legales, no existe una casilla concreta que marcar. Simplemente, estas rentas no se declaran. No obstante, si se perciben prestaciones de entidades privadas o importes que superen los límites establecidos, sí deberán incluirse en el apartado correspondiente como rendimientos del trabajo.

Las prestaciones por maternidad o paternidad también forman parte de las rentas exentas. Desde la modificación normativa tras la sentencia del Tribunal Supremo, estas ayudas no tributan en el IRPF. Esto incluye tanto las prestaciones de la Seguridad Social como determinadas retribuciones de empleados públicos durante permisos por nacimiento, adopción o guarda.

De nuevo, estas cantidades no deben reflejarse en ninguna casilla de la declaración, siempre que se mantengan dentro de los límites legales. En cambio, otros conceptos relacionados, como el permiso de lactancia retribuido, sí tributan y deben incluirse en las casillas habituales de rendimientos del trabajo.

Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la Renta (Carlos Luján / Europa Press)
Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la Renta (Carlos Luján / Europa Press)

Premios literarios e IMV

También están exentos los premios literarios, artísticos o científicos que cumplan ciertos requisitos y hayan sido reconocidos expresamente por la Administración tributaria. Entre ellos destacan los conocidos galardones de gran prestigio. En estos casos, el contribuyente no tendrá que declarar el importe recibido, siempre que el premio cumpla con las condiciones exigidas.

En cuanto a ayudas sociales, el ingreso mínimo vital y otras prestaciones similares, como rentas mínimas de inserción o ayudas a víctimas de violencia, también están exentas hasta determinados límites. En conjunto, estas ayudas no deben superar 1,5 veces el IPREM anual para mantener la exención completa.

En la práctica, esto implica que muchas personas que perciben únicamente este tipo de ingresos no están obligadas a presentar la declaración de la Renta 2026. Y si deciden hacerlo, no tendrán que incluir estas cantidades en ninguna casilla específica, salvo que superen los límites establecidos o se combinen con otros ingresos sujetos a tributación.

Más allá de los aspectos técnicos, lo importante es entender que no todas las rentas tienen el mismo tratamiento fiscal. Revisar cada caso concreto, identificar si los ingresos están exentos y comprobar los límites aplicables puede marcar la diferencia entre tener que presentar la declaración o no.

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