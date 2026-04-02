Malvinas, oportunidad histórica

Foto de archivo que muestra el cartel de bienvenida a las Islas Malvinas en el muelle de Stanley. EFE/Felipe Trueba

Frente a las actuales circunstancias internacionales, la disputa entre las grandes potencias por la hegemonía mundial, los conflictos armados existentes y el balance apreciado de poder, desde la fundación Argentina Azul consideramos que es el momento oportuno para que se concrete la descolonización de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y que Argentina recupere la posesión y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dichas islas al tiempo que coopera con la estabilidad global.

Sin descartar cierta información pública que difunde algún distanciamiento entre las partes, la larga y profunda asociación estratégica y la cooperación existentes entre Estados Unidos y la Corona Británica con el Reino Unido y sus demás Estados de la mancomunidad, se mantienen consolidadas para enfrentar su creciente disputa global con la República Popular China asociada a la Federación Rusa.

El Atlántico Sur, y en particular el Sudoccidental, incrementan su relevancia para las potencias mundiales conforme escala el conflicto global, debido a las necesidades de asegurar sus intereses, controlar los espacios y negarlos a su oponente.

En particular, la estabilidad y el control ordenado de la región marítima argentina es importante para proteger y desarrollar los valiosos intereses estadounidenses y británicos en Argentina continental, las Islas del Atlántico Sur, los espacios marítimos, la Antártida, la comunicación Norte-Sur con la Antártida y la Este-Oeste con el Pacífico.

Hoy día, con el conflicto de Medio Oriente, el riesgo en las líneas de comunicaciones marítimas y el desabastecimiento generalizado de petróleo mundial catapultó la relevancia de preservar la seguridad para la próxima explotación petrolera en la plataforma continental argentina del yacimiento de León Marino por parte del Reino Unido con su socio Israel, que puede ser brindada por Argentina permitiendo su asociación.

Como declara la Constitución Nacional, Argentina ha ratificado en la Disposición Transitoria Primera su legítima e imprescriptible soberanía sobre sus Islas, y la recuperación de la posesión y el ejercicio pleno de la soberanía constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

En consecuencia, desde la Fundación Argentina Azul advertimos que hay una coincidencia de intereses entre Estados Unidos y Argentina en torno a la soberanía y posesión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, la Antártida Argentina y jurisdicciones marítimas correspondientes y el control de dichos espacios e intereses estadounidenses en la región que, de llegarse a una cooperación, hasta pueden preservar los intereses económicos británicos existentes, que son la razón de la usurpación de las islas y su entorno.

Ante la creciente y compleja disputa de Estados Unidos y la Corona Británica con China, se incentiva la asociación con Argentina una vez recuperada la posesión y el ejercicio pleno de la soberanía. Esta vinculación puede motivar a Estados Unidos a inducir a la Corona a reintegrar cuanto antes los 2.600.000 km2 de jurisdicciones insulares y marítimas invadidas a la Argentina, así como a establecer una presencia militar estadounidense que, sumada al desarrollo de la defensa argentina, permitan controlar la región continental, marítima y antártica.

En este sentido, proponemos una alianza estratégica bilateral que profundice la actual declaración unilateral estadounidense de Aliado extra-OTAN de Argentina, con la creación de una base militar mixta argentino-estadounidense en las Islas Malvinas por un plazo de 20 años, hasta que Argentina esté en condiciones de garantizar por sí misma el control, la administración, la prevención y la proyección en toda la zona jurisdiccional nacional y espacios adyacentes de interés.

A pesar de las agresiones estadounidenses a Argentina de 1831 y del apoyo directo a la Corona Británica en 1982 en contra de nuestro país, esta futura alianza estratégica propuesta demostraría con claridad meridiana la determinación de Estados Unidos y Argentina de ser socios estratégicos confiables y duraderos, y garantizaría a Argentina la posesión, el ejercicio de la soberanía plena, el control y el cuidado absoluto de nuestros intereses marítimos. Asimismo, permitiría la solución del importante y largo conflicto con la Corona Británica, favoreciendo el equilibrio regional y la seguridad de paz del Atlántico sur, dejando como contrapartida de negociación un reconocimiento de los intereses estadounidenses y británicos en la región.

La creación de esta base militar combinada implicaría: la consolidación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur con su mar correspondiente; el efectivo ejercicio de la doctrina Monroe (América para los americanos); y la preeminencia del poder estadounidense en la región, al tiempo que se contribuye a la preservación de sus intereses y constituye un ejemplo de cooperación internacional en el mundo.

Objetivos argentinos

Recuperar la posesión y el ejercicio de la soberanía plena de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Establecer una alianza estratégica con Estados Unidos de conveniencia y confianza mutua .

Garantizar el control y cuidado absoluto de los recursos naturales e intereses marítimos de Argentina, Estados Unidos y la Corona Británica en la región .

Promover la cooperación internacional en la región.

Plazos

La intervención estadounidense y el acuerdo para la devolución a Argentina de las jurisdicciones invadidas por la Corona Británica y su Reino Unido debería iniciarse de inmediato para su cumplimiento con la entrega de la posesión definitiva en el año 2027.

La base militar mixta, a partir de la posesión argentina de las Islas se establecería por un plazo de 20 años, hasta que Argentina esté en condiciones de garantizar por sí misma la defensa, el control, la administración y la proyección de poder en toda la zona jurisdiccional nacional continental, insular, marítima y antártica.