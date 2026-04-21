Última hora de Morante de la Puebla: sigue con pronóstico “muy grave” tras sufrir una cornada

Morante de la Puebla en una imagen de archivo. (Europa Press)

La Feria de Abril de Sevilla ha quedado marcada por uno de esos momentos que hielan la sangre incluso a los aficionados más curtidos. Morante de la Puebla atraviesa horas decisivas tras la gravísima cornada que sufrió este lunes en la plaza de toros de La Maestranza, en una tarde que había comenzado con brillo y terminó en tragedia.

El diestro, de 46 años, fue embestido de forma brutal por el cuarto toro de la tarde durante la décima corrida del ciclo sevillano. La cogida, tan rápida como estremecedora, dejó sin aliento a los presentes. En cuestión de segundos, el ambiente festivo se tornó en silencio y preocupación mientras el torero era trasladado de urgencia a la enfermería del coso.

En la misma plaza comenzó una intervención quirúrgica de urgencia que se prolongó durante más de dos horas y que ya anticipaba la gravedad del percance. El responsable de la operación, el cirujano Octavio Mulet Zayas, ha explicado que no se trata tanto de una herida letal inmediata como de una lesión extremadamente compleja por la zona afectada. La cornada alcanzó el área anal y rectal, obligando a una delicada reconstrucción del aparato esfinteriano, lo que complica notablemente tanto la cirugía como la posterior recuperación.

Morante de la Puebla en la décima corrida de la Feria de Sevilla. A 20 de abril del 2026 en Sevilla (Andalucía, España) (Joaquín Corchero / Europa Press)

Tras la intervención, Morante fue trasladado al Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, donde permanece ingresado bajo estrecha vigilancia médica. Según las primeras valoraciones, habrá que esperar al menos diez días para comprobar la evolución de las heridas y empezar a intuir plazos de recuperación. Por ahora, el pronóstico sigue siendo “muy grave”.

El parte médico inicial no deja lugar a dudas: “Herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 centímetros. Lavado de herida, y reparación de pared rectal y aparato esfinteriano. Drenaje aspirativo en espacio postanal y retro rectal. Pronóstico: muy grave, le impide continuar la lidia, siendo hospitalizado”.

Lo más impactante de todo es que nada hacía presagiar este desenlace. Minutos antes de la cogida, Morante de la Puebla había cortado una oreja a su primer toro y se mostraba cómodo, incluso bromista, en el callejón. La tarde fluía con normalidad.

Parte médico de Morante de la Puebla. (Instagram @tauromaquiasoficial)

Pero todo cambió en un instante. La violenta voltereta y la posterior cornada obligaron a suspender su actuación. Fue entonces cuando su compañero Borja Jiménez tomó el relevo en el ruedo, en un gesto marcado por la tensión y el respeto. El sevillano, visiblemente afectado, dejó su montera junto a la enfermería como muestra de apoyo.

A la salida de la plaza, tras una primera cirugía de emergencia, la imagen era sobrecogedora. Decenas de aficionados aguardaban noticias mientras la ambulancia abandonaba el recinto. Entre aplausos y gritos de ánimo, Morante, visiblemente dolorido, tuvo fuerzas para responder con un leve gesto, consciente del cariño que despierta.

Denuncian que Canal Sur emitió la cornada en horario infantil

La cogida de Morante de la Puebla no solo ha generado impacto en el ámbito taurino, sino también fuera de él. La Fundación Franz Weber ha denunciado públicamente que las imágenes de la cornada fueron emitidas en directo por Canal Sur dentro de la franja de especial protección infantil.

Según la organización, la retransmisión podría vulnerar la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022, que establece límites claros sobre la emisión de contenidos violentos en horario protegido, comprendido entre las 6:00 y las 22:00 horas en días laborables.

Morante de la Puebla en la décima corrida de la Feria de Sevilla, antes de ser corneado por el cuarto astado de la tarde. (JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS)

Desde la fundación señalan que tanto la secuencia de la cornada como los primeros planos y la posterior evacuación del torero muestran escenas de sufrimiento explícito que deberían haberse evitado en ese horario. Por ello, han solicitado la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para analizar lo ocurrido.