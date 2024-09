¡Tenemos las fotos! Este fue el vestido que eligió Victoria López-Quesada para el 'sí, quiero'

Tan solo unas horas después de protagonizar una de las bodas de la temporada, podemos conocer uno de los secretos merjor guardados del enlace entre Victoria López-Quesada y Enrique Moreno de la Cova. En esta ocasión ha sido la propia familia la encargada de distribuir imágenes del gran enlace de la hija de Pedro López-Quesada y Cristina de Borbón Dos Sicilias al que acudió el rey Felipe VI. Demostrando la maravillosa unión que mantiene con la familia y haciendo honor a su papel de padrino de la novia, el monarca no quiso pererse la cita en la que contó con la compañía de parte de su familia. Con la reina Letizia como gran ausente en esta ocasión, el Monarca estuvo muy bien acompañado por sus hermanas, las infantas Elena y Cristina y su madre, la reina Sofía. Como se puede ver en las imágenes, la Familia Real no perdió la oportunidad de posar para algunas de las fotografías personales de los novios que pasarán a ala historia en su álbum familiar y es que entre ellos existe una maravillosa relación de amistade de la que hacen gala siempre que pueden. Junto a las fotografías de familia, también podemos ver algunas de los recién casados en las que se revela el secreto mejor guardado, el diseño que Lorenzo Caprile le ha creado a Victoria para la ocasión igual que ya hizo con su madre hace 30 años. Para el día más importante de su vida, la ahijada del rey Felipe eligió un diseño minimalista con bordado en la parte de la cintura y sobre falda con una larga y elegante cola. Con el cabello recogido, llamativa tiara y pendientes de perla, la joven destacó por su elegancia y sobriedad. En cuanto a la elección de sus respectivos looks, doña Elena lucía un vestido midi en blanco y negro, de manga corta y cuello solapa mientras que su hermana, la infanta Cristina se decantaba por un conjunto con falda estampada en tonos azules y camisa blanca.

