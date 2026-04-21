América Latina

Chile y Estados Unidos firmaron un acuerdo para impulsar la industria de minerales críticos y tierras raras

El documento no crea obligaciones al momento de exportar los materiales extraídos, destacaron desde el ministerio de Minería

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Cinco funcionarios sonríen mientras dos hombres al centro sostienen documentos. Detrás, banderas de Chile y una azul con estrellas blancas
La firma del acuerdo estuvo encabezada por el Canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, y el embajador norteamericano, Brandon Judd.

Chile y Estados Unidos firmaron este lunes un Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) para impulsar el desarrollo en exploración, explotación y procesamientos de minerales críticos y tierras raras, esenciales en la fabricación de artículos tecnológicos y la transición energética global.

“Es un paso más en la consolidación de una Política de Estado de Chile en minerales críticos, orientada a fortalecer cadenas de suministro resilientes y seguras, avanzar hacia una mayor generación de valor agregado”, señaló el Canciller, Francisco Pérez Mackenna, tras la firma del documento.

En la ceremonia, celebrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Santiago con la presencia del embajador norteamericano, Brandon Judd, y otras autoridades de ambos países, Pérez Mackenna subrayó que el país busca “generar los entornos propicios para la atracción y desarrollo de inversiones”.

“Estos acuerdos, que se suman a otros ya firmados, permitirán proyectar a Chile como un actor clave en la transición energética global, no solo como proveedor de recursos, sino como un país capaz de desarrollar capacidades tecnológicas, capital humano y etapas más avanzadas de procesamiento de los mismos”, recalcó el secretario de Estado.

“Durante los últimos años, Chile ha suscrito este tipo de acuerdos con diversos países, entre ellos Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Japón, Perú, Sudáfrica y la Unión Europea, lo que refleja una política exterior abierta, diversificada y no excluyente en materia de minerales críticos”, cerró el Canciller.

Primer plano de diversos minerales: una pila de polvo y rocas azules, una roca grande marrón anaranjado, una roca gris con tonos óxido y una pila de material granular oscuro
Los minerales críticos (litio, cobre, cobalto, níquel) y las tierras raras son esenciales para la fabricación de baterías para autos eléctricos, turbinas eólicas, pantallas e imanes de alta potencia.

Acuerdo no vinculante

Estados Unidos, por su parte, suscribió en febrero pasado acuerdos de la misma índole con once países, entre ellos Argentina, Paraguay y Ecuador.

La firma del MOU se alinea con la declaración conjunta emitida por Chile y EE.UU el pasado 12 de marzo en Santiago, un día después de que asumiera la Presidencia José Antonio Kast, y donde se comprometieron a buscar “mecanismos de financiamiento” para proyectos de inversión en minerales críticos.

El documento, destacaron desde la cartera de Minería, no es vinculante ni crea obligaciones al momento de exportar los materiales extraídos.

Cabe recordar que los minerales críticos (litio, cobre, cobalto, níquel) y las tierras raras son esenciales para la fabricación de baterías para autos eléctricos, turbinas eólicas, pantallas e imanes de alta potencia.

Chile es el primer productor mundial de cobre y el segundo de litio, metales claves para la transición energética y la electromovilidad que son considerados “críticos” por EE.UU y China, su principal comprador. Sin embargo, su participación en el mercado de tierras raras es marginal.

Además, Chile es uno de los tres países de América Latina -junto a Perú y Costa Rica- que tienen Tratados de Libre Comercio (TLC) tanto con China como con Estados Unidos. Mantener los equilibrios entre ambas potencias es uno de los principales retos diplomáticos y económicos del gobierno de Kast.

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