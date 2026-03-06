España

El subsuelo español, la clave para que Europa deje de depender de los minerales críticos chinos

En 2024 el sector minero alcanzó en España un valor de 3.628 millones de euros y emplea a 30.234 personas repartidas en 2.592 explotaciones

Vistas de la mina de
Vistas de la mina de Cobre Las Cruces, en Genera, Sevilla, España, a 28 de noviembre del 2022. (Eduardo Briones / Europa Press)

La carrera por la transición energética se ha visto acelerada tras los últimos acontecimientos internacionales. La guerra abierta entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz, un corredor marítimo estratégico para los mercados energéticos globales. Alentada por la especulación, los precios de la energía han aumentado, lo que muestra la dependencia europea de combustibles fósiles y de otros Estados para completar la transición a la energía limpia.

Para impulsar esta transición son indispensables los minerales críticos, donde China destaca como principal suministrador. Aquí es donde España parece jugar un papel clave para conseguir la independencia energética. Según la Estadística Minera 2024 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el sector minero español alcanzó un valor de 3.628 millones de euros y emplea a 30.234 personas repartidas en 2.592 explotaciones.

Entre estas explotaciones España destaca a nivel de la Unión Europea con una ventaja geológica, siendo el único productor del bloque de sepiolita y estroncio; el primero productor de espato-fluor y yeso; el segundo productor de cobre, mármol, magnesita y sales potásicas; el tercer productor de wolframio; y el cuarto de granito. Además, a escala mundial, España es líder en producción de pizarra para cubiertas.

Su importancia para la transición energética

Entre las 34 materias primar críticas destacadas por Bruselas para la industria verde y digital existen cuatro, que se encuentran en el suelo español, que resultan clave y por las que el país alcanzó 830 millones de euros. El primero es el cobre, indispensable para la electrificación por su excelente conductividad.

Los motores eléctricos, los transformadores y las redes de transporte energético requieren grandes cantidades de este mineral. Además, los coches eléctricos pueden llegar a utilizar hasta cuatro veces más cobre que uno de combustión.

El segundo es el Wolframio, utilizado tradicionalmente para la industria militar y para fabricar blindaje y proyectiles perforantes. A día de hoy este mineral es fundamental para la fabricación de herramientas industriales de alta resistencia y algunos componentes electrónicos y tecnologías energéticas avanzadas.

Por otro lado destaca el Espato-flúor, esencial para la industria química y metalúrgica, sobre todo en la producción de fluoropolímeros y aluminio, ambos presentes en tecnologías energéticas. El cuarto mineral destacado es el estroncio, utilizado en cerámicas electrónicas, imanes y algunos componentes tecnológicos.

Las comunidades que concentran más minería

Porcentaje en valor de producción
Porcentaje en valor de producción de cada CCAA respecto al total nacional y principales recursos extraídos (Miteco)

Gracias a la riqueza del subsuelo español, España se ha convertido en una pieza fundamental para el rompecabezas europeo, que comenzó con las estrategias de Bruselas para reducir la dependencia de importaciones, tanto en la extracción como en el procesamiento de los minerales críticos. Para ello, la Comisión Europea ha identificado siete proyectos estratégicos en España, que van desde la exploración minera hasta el refinado, reciclaje y desarrollo tecnológica.

En este sentido, el Gobierno español está encaminado a preparar el Primer Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030, con tres grandes desafíos, reducir la dependencia del exterior, impulsar la descarbonización de la economía y fortalecer la competitividad industrial europea.

El encendido de maquinaria minera no será igual en todas las regiones del país, donde algunas comunidades autónomas presentan una mayor concentración de minerales. Andalucía, con el 33,9% del valor de la producción, lidera el ranking, impulsada en gran parte por los minerales metálicos de la Faja Pirítica Ibérica, una de las mayores provincias metalogénicas de Europa.

Las siguientes son castilla y León, con el 12%, Cataluña (11,1%) y Galicia (8,7%). Entre estas cuatro regiones concentran más de la mitad del empleo y de la producción minera del país. En cuanto al reparto de materiales que existe en el subsuelo español se encuentran productos de cantera (36%), principalmente orientados a la construcción; minerales metálicos (27%), con recursos clave para la transición energética; minerales industriales (25%), usados en química, cerámica o tecnología; y rocas ornamentales (12%), como granito o mármol.

