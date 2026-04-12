Viajes

El pueblo de Valladolid donde vivieron los Reyes Católicos: perfecto para una escapada con castillos del siglo XV y monumentos renacentistas

La localidad de Castilla y León a menos de dos horas de Madrid en la que puede verse el paso romano y musulmán por la provincia castellana

Guardar
Castillo de la Mota, Medina del Campo, España.
El castillo de la Mota, en el municipio de Castilla y León Medina del Campo. / Imagen de archivo - Wikimedia Commons

¿Alguna vez te has remontado al siglo XV y cómo sería la vida en él? ¿Has fantaseado con ser una más de los Reyes Católicos? Si es así, hay una escapada perfecta para ti a menos de dos horas de Madrid, donde podrás encontrar multitud de vestigios del pasado medieval de Castilla y León. El municipio es Medina del Campo, en la provincia de Valladolid, el cual se ha consolidado como una de las principales referencias patrimoniales y culturales de la campiña castellana, según detalla ElPeriódico.com. Su relevancia histórica está marcada por su conexión, precisamente, con Isabel la Católica y por la presencia de notables monumentos renacentistas, encabezados por el Castillo de la Mota.

Quienes se preguntan por qué Medina del Campo es considerada una localidad singular en la historia de la región encuentran la respuesta en su evolución: con una población superior a 20.000 habitantes, la villa fue repoblada por orden de Alfonso VI en el siglo XI y destacan en su patrimonio hallazgos arqueológicos de la Edad de Hierro, así como un castillo del siglo XV que también tuvo funciones de archivo y cárcel, con presos ilustres como César Borgia o Hernando Pizarro.

Situado a unos 45 minutos al sur de la capital vallisoletana, Medina del Campo reúne vestigios de asentamientos que se remontan a la Edad de Hierro y atravesó etapas de dominación romana y musulmana; de este último periodo apenas permanece el nombre. ElPeriódico.com ha indicado que en una loma conocida como “las peñas” se han hallado restos romanos, y subraya que la villa experimentó su expansión decisiva a partir de la repoblación medieval, coincidiendo con el reinado de Alfonso VI.

Basílica de San Antolín, Medina del Campo, España (Wikimedia).
La basílica de San Antolín, en Medina del Campo, localidad de Castilla y León. / Imagen de archivo - Wikimedia Commons

Qué monumentos históricos se conservan: castillos y palacios por doquier

Según el mismo medio, el Castillo de la Mota ejerce de emblema arquitectónico y defensivo de Medina del Campo desde el siglo XV, cuando los reyes Juan II y Enrique IV de Castilla impulsaron la construcción de la fortaleza, cuya barrera artillera fue finalizada en 1483 tras encargo de los Reyes Católicos. Más allá de su función militar, la fortaleza albergó archivos y funcionó como prisión, acogiendo a figuras históricas de relevancia en distintas estancias de su historia.

En el municipio destacan monumentos como el Palacio Real Testamentario, cuya arquitectura mudéjar acoge en la actualidad el Centro de Interpretación sobre la Reina Isabel la Católica. Otro referente es el Palacio de los Dueñas, levantado a inicios del siglo XVI y considerado uno de los mayores ejemplos renacentistas de la localidad. La singularidad histórica de Medina del Campo queda reflejada en hechos trascendentes como la redacción del testamento y el fallecimiento de Isabel la Católica en este municipio, señala ElPeriódico.com.

El castillo de Peñafile, ubicado en Valladolid, es conocido por el museo del vino que alberga en su interior y por ser uno de los más bonitos del país

Además de emblemas arquitectónicos, desde 1987, la localidad celebra de manera anual la Semana del Cine, un festival ideado para fomentar el trabajo de jóvenes realizadores, varios de los cuales han dado el salto al panorama nacional. En 2024, el evento se desarrollará del 17 al 25 de abril. Por otra parte, cada verano, concretamente a mediados de agosto, Medina del Campo organiza la Semana Renacentista: más de un centenar de actividades congregan a miles de personas en una recreación histórica de los siglos XV y XVI, con mercados ambientados y actores que representan a personajes ilustres de la villa como Los Reyes Católicos, Doña Leonor Urraca de Alburquerque o Teresa de Jesús.

Temas Relacionados

Viajes y TurismoTurismo Rural EspañaTurismoTurismo EspañaCastillosCastillos EspañaCastillo MedievalCastilla y LeónViajesDestinos EspañaEspaña-ViajesEspaña Noticias

Últimas Noticias

La joya de la naturaleza en el corazón de Teruel: rodeada de pueblos medievales a 200 metros de altura

La huella de antiguos mares y el modelado natural han dado lugar a este enclave que asombra por su biodiversidad y su valor cultural

La joya de la naturaleza en el corazón de Teruel: rodeada de pueblos medievales a 200 metros de altura

Uno de los secretos mejor guardados de París: un bosque de 600 hectáreas donde hacer senderismo a 30 minutos de la capital

La experiencia destaca por su accesibilidad, tranquilidad y versatilidad, ya que ofrece planes para toda la familia

Uno de los secretos mejor guardados de París: un bosque de 600 hectáreas donde hacer senderismo a 30 minutos de la capital

Iba a ser uno de los mayores balnearios de Europa y ahora es una ruina en mitad de un paraje natural en Alicante: el Parque de la Relajación

Impulsado por el Ayuntamiento de Torrevieja y concebido por el famoso arquitecto japonés Toyo Ito, hoy es un ejemplo de los fracasos urbanísticos de la época de la ‘fiebre del ladrillo’

Iba a ser uno de los mayores balnearios de Europa y ahora es una ruina en mitad de un paraje natural en Alicante: el Parque de la Relajación

Todo sobre el EES: el nuevo sistema biométrico que sustituye al pasaporte tradicional y cambiará cómo se entra y sale de la Unión Europea

Los viajeros de fuera de la UE deberán registrar datos biométricos en cada paso de frontera, acelerando futuros viajes, pero exigiendo más tiempo en el primer acceso

Todo sobre el EES: el nuevo sistema biométrico que sustituye al pasaporte tradicional y cambiará cómo se entra y sale de la Unión Europea

El pueblo medieval de Mallorca que hay que visitar en primavera: en medio de una sierra declarada Patrimonio de la Humanidad y con arquitectura tradicional

Una villa rodeada de casas palaciegas y un rico pasado cultural de origen medieval, que la convierte en un lugar con encanto

El pueblo medieval de Mallorca que hay que visitar en primavera: en medio de una sierra declarada Patrimonio de la Humanidad y con arquitectura tradicional
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE de Extremadura tiene nuevo secretario general: Sánchez Cotrina se impone a Vega

El PSOE de Extremadura tiene nuevo secretario general: Sánchez Cotrina se impone a Vega

Muere un hombre de 60 años tras precipitarse por las escaleras de un mirador de Corduente (Guadalajara)

La Justicia ataca a los narcos a través de la gasolina: el petaqueo puede conllevar cinco años de cárcel sin tener que demostrar relación con drogas

Israel sanciona a la representante española en Tel Aviv por la quema de un muñeco de Netanyahu en Málaga

La mujer que aún permanece hospitalizada en la UCI por el accidente de Adamuz da a luz a un niño

ECONOMÍA

Inflación, exportaciones y financiamiento: las grietas que deja en España la dilatación de la guerra en Oriente Medio

Inflación, exportaciones y financiamiento: las grietas que deja en España la dilatación de la guerra en Oriente Medio

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

¿Pueden las aerolíneas cambiar el precio de los billetes una vez comprados por el aumento del combustible?

Ayuso acusa al Gobierno de convertir España en “un infierno fiscal” para trabajadores y autónomos

Retrasar la compra de vivienda en Madrid sale caro: un piso de 90 m² vale 42.000 euros más de media que hace un año

DEPORTES

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”