El pueblo de Valladolid donde vivieron los Reyes Católicos: perfecto para una escapada con castillos del siglo XV y monumentos renacentistas

El castillo de la Mota, en el municipio de Castilla y León Medina del Campo. / Imagen de archivo - Wikimedia Commons

¿Alguna vez te has remontado al siglo XV y cómo sería la vida en él? ¿Has fantaseado con ser una más de los Reyes Católicos? Si es así, hay una escapada perfecta para ti a menos de dos horas de Madrid, donde podrás encontrar multitud de vestigios del pasado medieval de Castilla y León. El municipio es Medina del Campo, en la provincia de Valladolid, el cual se ha consolidado como una de las principales referencias patrimoniales y culturales de la campiña castellana, según detalla ElPeriódico.com. Su relevancia histórica está marcada por su conexión, precisamente, con Isabel la Católica y por la presencia de notables monumentos renacentistas, encabezados por el Castillo de la Mota.

Quienes se preguntan por qué Medina del Campo es considerada una localidad singular en la historia de la región encuentran la respuesta en su evolución: con una población superior a 20.000 habitantes, la villa fue repoblada por orden de Alfonso VI en el siglo XI y destacan en su patrimonio hallazgos arqueológicos de la Edad de Hierro, así como un castillo del siglo XV que también tuvo funciones de archivo y cárcel, con presos ilustres como César Borgia o Hernando Pizarro.

Situado a unos 45 minutos al sur de la capital vallisoletana, Medina del Campo reúne vestigios de asentamientos que se remontan a la Edad de Hierro y atravesó etapas de dominación romana y musulmana; de este último periodo apenas permanece el nombre. ElPeriódico.com ha indicado que en una loma conocida como “las peñas” se han hallado restos romanos, y subraya que la villa experimentó su expansión decisiva a partir de la repoblación medieval, coincidiendo con el reinado de Alfonso VI.

La basílica de San Antolín, en Medina del Campo, localidad de Castilla y León. / Imagen de archivo - Wikimedia Commons

Qué monumentos históricos se conservan: castillos y palacios por doquier

Según el mismo medio, el Castillo de la Mota ejerce de emblema arquitectónico y defensivo de Medina del Campo desde el siglo XV, cuando los reyes Juan II y Enrique IV de Castilla impulsaron la construcción de la fortaleza, cuya barrera artillera fue finalizada en 1483 tras encargo de los Reyes Católicos. Más allá de su función militar, la fortaleza albergó archivos y funcionó como prisión, acogiendo a figuras históricas de relevancia en distintas estancias de su historia.

En el municipio destacan monumentos como el Palacio Real Testamentario, cuya arquitectura mudéjar acoge en la actualidad el Centro de Interpretación sobre la Reina Isabel la Católica. Otro referente es el Palacio de los Dueñas, levantado a inicios del siglo XVI y considerado uno de los mayores ejemplos renacentistas de la localidad. La singularidad histórica de Medina del Campo queda reflejada en hechos trascendentes como la redacción del testamento y el fallecimiento de Isabel la Católica en este municipio, señala ElPeriódico.com.

El castillo de Peñafile, ubicado en Valladolid, es conocido por el museo del vino que alberga en su interior y por ser uno de los más bonitos del país

Además de emblemas arquitectónicos, desde 1987, la localidad celebra de manera anual la Semana del Cine, un festival ideado para fomentar el trabajo de jóvenes realizadores, varios de los cuales han dado el salto al panorama nacional. En 2024, el evento se desarrollará del 17 al 25 de abril. Por otra parte, cada verano, concretamente a mediados de agosto, Medina del Campo organiza la Semana Renacentista: más de un centenar de actividades congregan a miles de personas en una recreación histórica de los siglos XV y XVI, con mercados ambientados y actores que representan a personajes ilustres de la villa como Los Reyes Católicos, Doña Leonor Urraca de Alburquerque o Teresa de Jesús.