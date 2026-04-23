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Una empleada de un parque de atracciones se queda atrapada en una atracción y muere aplastada después de 5 horas

La mujer de 24 años fue trasladada al hospital en estado crítico

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Un accidente acaba con la vida de una trabajadora en un parque de atracciones. (Europa Press)
Un accidente acaba con la vida de una trabajadora en un parque de atracciones. (Europa Press)

En uno de los parques de atracciones más concurridos de Tokio, un fatal accidente durante el mantenimiento de una atracción dejó como saldo la muerte de Hina Kamimura, una empleada de 24 años. La tragedia ocurrió en Tokyo Dome City Attractions, donde la joven quedó atrapada por una plataforma de la atracción Flying Balloon. La información fue confirmada por la agencia de noticias Kyodo.

El accidente se produjo cerca del mediodía, cuando Kamimura realizaba tareas rutinarias de mantenimiento en la estructura. Según el comunicado del parque, cerca de las 11:50, la trabajadora quedó aprisionada entre el asiento y el poste central del “Globo Volador”, una atracción que puede elevar hasta 12 personas a una altura de 10 metros. Los equipos de rescate necesitaron desmontar parte de la atracción para poder liberar a la joven, lo que llevó varias horas.

Kamimura permaneció atrapada por casi cinco horas antes de ser rescatada y trasladada al hospital. A pesar de los esfuerzos médicos, fue declarada muerta alrededor de las 17:00. El parque anunció su cierre por tiempo indefinido y pidió disculpas a los visitantes, al tiempo que manifestó su compromiso de esclarecer las causas del accidente y reforzar las medidas de seguridad.

Las circunstancias del accidente y el operativo de rescate

La agencia Kyodo detalló que el incidente se desencadenó durante un procedimiento de mantenimiento programado. La plataforma móvil de la atracción descendió inesperadamente, atrapando a la empleada entre el asiento y la estructura central. El rescate resultó especialmente complejo porque fue necesario desmontar componentes de la atracción para acceder hasta Kamimura y tratar de liberarla.

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Durante todo el operativo, equipos especializados trabajaron en el lugar mientras la joven permanecía consciente pero imposibilitada de moverse. Las maniobras para desmontar la estructura se extendieron durante casi cinco horas. Finalmente, Kamimura fue trasladada en estado crítico al hospital, donde los médicos no lograron revertir las graves lesiones sufridas por la presión y el aplastamiento.

La atracción “Flying Balloon” había sido revisada previamente como parte de los protocolos de seguridad habituales que rigen en los parques japoneses. Sin embargo, la empresa comunicó que la prioridad ahora será realizar una investigación exhaustiva para determinar si existieron fallos técnicos o humanos en los procedimientos de mantenimiento, así como revisar la capacitación del personal encargado de estas tareas.

Reacciones del parque y medidas posteriores

Tras el accidente, Tokyo Dome City Attractions emitió un comunicado en el que expresó su pesar por lo sucedido y anunció el cierre indefinido del parque. Los responsables señalaron: “Estamos plenamente comprometidos a determinar la causa del accidente y a tomar todas las medidas necesarias para prevenir futuros incidentes”.

La policía y personal forense procesan la escena de un crimen. Un cuerpo en bolsa negra yace en el suelo cerca de un mototaxi. Hay cinta policial amarilla y curiosos
Se investigan todas las posibilidades de la muerte de la trabajadora (Exitosa)

El hecho generó conmoción entre los visitantes y el personal, ya que la víctima era una empleada joven con experiencia en tareas de mantenimiento. La dirección del parque también informó a la prensa local que se revisarán todos los protocolos internos para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

La agencia Kyodo indicó que las autoridades de Tokio ya han iniciado una investigación junto a peritos técnicos para esclarecer las responsabilidades. Mientras tanto, el parque permanecerá cerrado y se reforzarán los controles sobre la seguridad de las atracciones y la capacitación de los empleados que trabajan en zonas de riesgo.

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