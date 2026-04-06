Sociedad

Susto en el Parque de La Costa: falló una montaña rusa y las personas quedaron colgadas durante 20 minutos

El desperfecto ocurrió el Viernes Santo, con el parque colmado de visitantes. Las imágenes fueron tomadas por un joven que estaba haciendo la fila para subir al mismo juego

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Susto en el Parque de La Costa: se rompió un montaña rusa y las personas quedaron colgadas durante 20 minutos

Un momento de tensión e incertidumbre se vivió el pasado viernes 3 de abril, en plena jornada de Viernes Santo, cuando una falla mecánica en una montaña rusa del Parque de la Costa dejó a varios pasajeros varados a varios metros de altura durante aproximadamente 20 minutos.

El incidente ocurrió en uno de los días de mayor concurrencia por el fin de semana largo de Semana Santa, cuando el predio -ubicado en el partido bonaerense de Tigre- se encontraba colmado de visitantes que buscaban disfrutar de las atracciones.

El desperfecto se produjo en la atracción conocida como “El Desafío”, una de las montañas rusas más intensas del parque. Según testigos presenciales, el problema se habría originado cuando una parte del mecanismo se dañó repentinamente.

Matías Bertuna, uno de los visitantes que estaba haciendo la fila para subir al juego, registró el momento exacto del hecho y lo difundió en su cuenta de Tik Tok. “Se salió y se partió la cadena, y el carro se frenó en la altura. No pasó nada grave, pero estuvieron un lindo rato ahí arriba”, explicó el joven en un video que rápidamente se viralizó desde @mati_bertuna.

Susto en el Parque de La Costa: se rompió un montaña rusa y las personas quedaron colgadas durante 20 minutos
“Se salió y se partió la cadena, y el carro se frenó en la altura. No pasó nada grave, pero estuvieron un lindo rato ahí arriba”, explicó el joven que filmó lo sucedido

Las imágenes muestran el carrito detenido en una pendiente elevada, con los pasajeros inmovilizados y a la espera de asistencia, mientras desde abajo otros visitantes observaban con preocupación.

De acuerdo a los testimonios difundidos, las personas que estaban a bordo permanecieron casi media hora detenidas en lo alto del recorrido, sin posibilidad de descender por sus propios medios.

Durante ese tiempo, la escena generó nerviosismo tanto entre quienes estaban en el juego como entre el público que presenciaba la situación desde el suelo. Si bien no se reportaron heridos, el episodio provocó momentos de angustia e incertidumbre.

(Foto: Franco Fafasuli)
El Parque de La Costa fue inaugurado en abril de 1997 (Foto: Franco Fafasuli)

Finalmente, el personal del parque logró asistir a los ocupantes y garantizar su descenso seguro.

Tras la viralización del video, numerosos usuarios compartieron experiencias similares en redes sociales, lo que encendió el debate sobre el estado de las atracciones.

Una mujer comentó que meses atrás había vivido una situación parecida: “También se había roto la misma montaña rusa. Estuvo más de media hora parada con la gente arriba. Tengan cuidado porque ya viene teniendo varias fallas”.

Otra usuaria relató un episodio distinto pero igualmente alarmante. “A la montaña rusa roja se le habían volado unas ruedas. Menos mal que había redes, porque si no podría haber sido muy peligroso. Parecía la película Destino Final”, aseguró.

Incluso el propio autor del video respondió a algunos comentarios confirmando que había presenciado situaciones similares: “Nos pasó algo con las cadenas, empezaron a volar pedazos para todos lados. Fue muy shockeante, aunque por suerte nadie salió lastimado”.

Por su parte, una vecina de la zona que dijo vivir a pocas cuadras del parque fue aún más contundente: “Doy fe de que el predio tiene cero mantenimiento. Los juegos están oxidados”, afirmó en uno de los comentarios que circularon junto al video.

La gran afluencia de público amplificó el impacto del incidente, ya que cientos de personas pudieron observar en vivo lo ocurrido o conocerlo rápidamente a través de redes sociales.

(Foto: Franco Fafasuli)
Ubicado en un predio de 14 hectáreas sobre los ríos Luján y Tigre, el Parque de La Costa se convirtió en una pieza clave del desarrollo turístico del área (Foto: Franco Fafasuli)

La viralización del video contribuyó a que el hecho tuviera amplia repercusión y generara preocupación entre quienes planeaban visitar el parque durante esos días.

Hasta el momento, el Parque de la Costa no difundió un comunicado oficial detallando las causas del desperfecto ni las medidas adoptadas tras el incidente.

El Parque de la Costa, inaugurado en abril de 1997 en Tigre, Argentina, fue diseñado como el parque de diversiones más grande de Latinoamérica, con una inversión superior a los 400 millones de dólares por parte de Sociedad Comercial del Plata.

Ubicado en un predio de 14 hectáreas sobre los ríos Luján y Tigre, se convirtió en una pieza clave del desarrollo turístico del área.

A pesar de años de crisis financiera, incluyendo el default de 1999 y el impacto de la pandemia en 2020, el parque fue comprado por Fénix Entertainment Group en enero de 2021, logrando mantenerse como un referente de entretenimiento nacional.

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