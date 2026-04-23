Muere un tercer paciente con cáncer que recibió seis veces la dosis recomendada en el Hospital de Burgos

Hospital Universitario de Burgos, a 13 de enero de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). (Tomás Alonso/Europa Press)

Tras varios meses ingresado en estado crítico en la UCI, ha fallecido un tercer paciente oncológico que recibió una dosis seis veces mayor a la pautada en el Hospital Universitario de Burgos, según ha adelantado Diario de Burgos y ha confirmado la agencia EFE.

Fueron cinco las personas afectadas por este fallo en la preparación del fármaco —lo que provocó un exceso de concentración—, que el propio centro hospitalario reconoció como “un error humano”. Dos de ellas fallecieron en diciembre.

El fallecimiento del tercer paciente se ha producido por las lesiones provocadas por esta sobredosis del fármaco, tras pasar cuatro meses ingresado en estado crítico en la UCI del Hospital Universitario de Burgos. Los otros dos afectados por este error ya fueron dados de alta, aunque sus lesiones todavía están pendientes de evaluación, según ha señalado Diario de Burgos.

El hospital reconoció “un error humano”

Tras conocerse lo ocurrido, el Hospital Universitario de Burgos abrió una investigación interna para esclarecer los hechos. Así, la dirección revisó los protocolos de actuación para prevenir futuros riesgos y evitar las posibilidades de más errores humanos. En la revisión del resto de fichas de preparación de fármacos no se detectaron más fallos.

Hospital Universitario de Burgos (HUBU). (Europa Press)

“Es un error humano en el número concreto de la dilución que había que hacer de esos viales”, señaló en una rueda de prensa posterior a lo ocurrido el gerente del centro sanitario, Carlos Cartón. El Hospital Universitario de Burgos asumió el error como propio, sin señalar a nadie concreto de la plantilla como responsable.

Ante esta situación, en enero la Junta de Castilla y León informó de que indemnizaría a las familias de los pacientes oncológicos fallecidos, que en ese momento eran dos. Así lo anunció el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo.

El caso llega a los tribunales

Hace algunas semanas, el Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción de Burgos número 1 inició la investigación penal por la presunta negligencia médica ocurrida en el Hospital Universitario de Burgos, tras la sobredosis de quimioterapia de los cinco pacientes oncológicos.

Carmen Flores, la presidenta de la asociación El Defensor del Paciente, que se ha personado en el caso como acusación particular en representación de los afectados, señaló que “la magnitud de lo ocurrido es inaceptable”: “No estamos ante un simple error humano, sino ante una cadena de fallos que ha costado vidas”.

En los últimos años, han incrementado los casos de negligencias en hospitales del país

El caso llega a los tribunales después de que la Fiscalía lo remitiera al juzgado el pasado mes de marzo. El Ministerio Público, tras el fallecimiento de los dos primeros pacientes, consideró que los hechos podrían constituir dos posibles delitos de homicidio imprudente por imprudencia profesional grave y tres delitos de lesiones graves, señalando un fallo sistemático en la preparación, validación y administración del tratamiento oncológico. Los presuntos delitos de homicidio imprudente por imprudencia profesional grave ascenderían ahora a tres.

El Tribunal señala que la falta de determinación sobre la naturaleza y las circunstancias de lo ocurrido, así como de las personas que participaron, hace necesaria la práctica de diligencias, entre ellas la petición de informe al forense sobre las causas de la muerte de los pacientes y las lesiones de los otros afectados.

La Fiscalía denunció, además de a los profesionales implicados y los responsables de la grabación errónea en el sistema informático de la ficha del medicamento, a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León como responsable civil directo o subsidiario.

*Con información de EFE