España

Muere un tercer paciente con cáncer que recibió seis veces la dosis recomendada en el Hospital de Burgos

El error en la preparación del fármaco afectó a cinco personas, de las cuales dos murieron en diciembre

Guardar
Hospital Universitario de Burgos, a 13 de enero de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). (Tomás Alonso/Europa Press)
Hospital Universitario de Burgos, a 13 de enero de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). (Tomás Alonso/Europa Press)

Tras varios meses ingresado en estado crítico en la UCI, ha fallecido un tercer paciente oncológico que recibió una dosis seis veces mayor a la pautada en el Hospital Universitario de Burgos, según ha adelantado Diario de Burgos y ha confirmado la agencia EFE.

Fueron cinco las personas afectadas por este fallo en la preparación del fármaco —lo que provocó un exceso de concentración—, que el propio centro hospitalario reconoció como “un error humano”. Dos de ellas fallecieron en diciembre.

El fallecimiento del tercer paciente se ha producido por las lesiones provocadas por esta sobredosis del fármaco, tras pasar cuatro meses ingresado en estado crítico en la UCI del Hospital Universitario de Burgos. Los otros dos afectados por este error ya fueron dados de alta, aunque sus lesiones todavía están pendientes de evaluación, según ha señalado Diario de Burgos.

El hospital reconoció “un error humano”

Tras conocerse lo ocurrido, el Hospital Universitario de Burgos abrió una investigación interna para esclarecer los hechos. Así, la dirección revisó los protocolos de actuación para prevenir futuros riesgos y evitar las posibilidades de más errores humanos. En la revisión del resto de fichas de preparación de fármacos no se detectaron más fallos.

Hospital Universitario de Burgos (HUBU). (Europa Press)
Hospital Universitario de Burgos (HUBU). (Europa Press)

“Es un error humano en el número concreto de la dilución que había que hacer de esos viales”, señaló en una rueda de prensa posterior a lo ocurrido el gerente del centro sanitario, Carlos Cartón. El Hospital Universitario de Burgos asumió el error como propio, sin señalar a nadie concreto de la plantilla como responsable.

Ante esta situación, en enero la Junta de Castilla y León informó de que indemnizaría a las familias de los pacientes oncológicos fallecidos, que en ese momento eran dos. Así lo anunció el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo.

El caso llega a los tribunales

Hace algunas semanas, el Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción de Burgos número 1 inició la investigación penal por la presunta negligencia médica ocurrida en el Hospital Universitario de Burgos, tras la sobredosis de quimioterapia de los cinco pacientes oncológicos.

Carmen Flores, la presidenta de la asociación El Defensor del Paciente, que se ha personado en el caso como acusación particular en representación de los afectados, señaló que “la magnitud de lo ocurrido es inaceptable”: “No estamos ante un simple error humano, sino ante una cadena de fallos que ha costado vidas”.

En los últimos años, han incrementado los casos de negligencias en hospitales del país

El caso llega a los tribunales después de que la Fiscalía lo remitiera al juzgado el pasado mes de marzo. El Ministerio Público, tras el fallecimiento de los dos primeros pacientes, consideró que los hechos podrían constituir dos posibles delitos de homicidio imprudente por imprudencia profesional grave y tres delitos de lesiones graves, señalando un fallo sistemático en la preparación, validación y administración del tratamiento oncológico. Los presuntos delitos de homicidio imprudente por imprudencia profesional grave ascenderían ahora a tres.

El Tribunal señala que la falta de determinación sobre la naturaleza y las circunstancias de lo ocurrido, así como de las personas que participaron, hace necesaria la práctica de diligencias, entre ellas la petición de informe al forense sobre las causas de la muerte de los pacientes y las lesiones de los otros afectados.

La Fiscalía denunció, además de a los profesionales implicados y los responsables de la grabación errónea en el sistema informático de la ficha del medicamento, a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León como responsable civil directo o subsidiario.

*Con información de EFE

Temas Relacionados

CáncerBurgosCastilla y LeónNegligencias médicasHospitales EspañaSanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Lidia Torrent emociona al mostrar el esperado reencuentro de Jaime Astrain con su hija tras ‘Supervivientes 2026’

La presentadora ha compartido las imágenes más íntimas del regreso a casa de su novio, marcado por la emoción del reencouentro con su hija

Lidia Torrent emociona al mostrar el esperado reencuentro de Jaime Astrain con su hija tras ‘Supervivientes 2026’

El restaurante La Mafia renuncia a su nombre y se convierte en La Famiglia: una denuncia de la embajada italiana zanjada por la justicia española

Italia ha mantenido durante años un conflicto con la empresa, argumentando que su marca es ofensiva y que vincularla a experiencias gastronómicas y de ocio banaliza la actividad de una organización criminal

El restaurante La Mafia renuncia a su nombre y se convierte en La Famiglia: una denuncia de la embajada italiana zanjada por la justicia española

Las tres costumbres que marcan el 8 cumpleaños del príncipe Louis: de la curiosa tradición de Lady Di a la tarta especial de Kate Middleton

El benjamín del príncipe Guillermo y Kate Middleton celebra este 23 de abril su octavo aniversario

Las tres costumbres que marcan el 8 cumpleaños del príncipe Louis: de la curiosa tradición de Lady Di a la tarta especial de Kate Middleton

La hija del cantante Álvaro Soler, ingresada de urgencia en Alemania por un choque anafiláctico: “Es una pesadilla”

Su mujer, Melanie Kroll ha compartido en redes sociales un video para concienciar sobre lo sucedido

La hija del cantante Álvaro Soler, ingresada de urgencia en Alemania por un choque anafiláctico: “Es una pesadilla”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado de la UE avala el ‘plan Meloni’ para establecer centros de deportación en Albania si los derechos de los migrantes están “plenamente protegidos”

El abogado de la UE avala el ‘plan Meloni’ para establecer centros de deportación en Albania si los derechos de los migrantes están “plenamente protegidos”

Mariano Rajoy niega que Bárcenas le entregara un sobre con la contabilidad B del PP: “Absolutamente falso”

La Justicia expulsa de España a un colombiano con un proceso penal abierto por agredir a su pareja con una botella de cerveza

Un juez declara improcedente el despido de un jardinero que fumaba marihuana en el trabajo porque la droga “tiene una gran tolerancia tanto social como legalmente”

La línea de AVE Madrid-Málaga reanudará el servicio este 30 de abril

ECONOMÍA

La caída de las operaciones de compraventa de vivienda se suaviza hasta el 0,5% en febrero

La caída de las operaciones de compraventa de vivienda se suaviza hasta el 0,5% en febrero

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Javier Avial, asesor financiero: “Mucha gente piensa que con hacer la declaración de la Renta todo está perfecto, pero no es así”

El mito del pequeño casero: seis de cada diez viviendas de alquiler están en manos de grandes propietarios o empresas

Marruecos arrebata a España el primer puesto de exportador de tomate a la UE: el campo denuncia la falta de datos y la competencia desleal

DEPORTES

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A: desde Ruggeri hasta un tal Álvaro, pasando por el hijo de Maldini

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013