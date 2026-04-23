España

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Guardar
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)

¿Participaste en el sorteo de Super Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados de la lotería llevada a cabo este jueves 23 de abril, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 23 abril.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 04 05 09 17 31 32 35 42 46 53 56 59 60 63 67 69 71 79 82 84.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Muere un tercer paciente con cáncer que recibió seis veces la dosis recomendada en el Hospital de Burgos

El error en la preparación del fármaco afectó a cinco personas, de las cuales dos murieron en diciembre

Muere un tercer paciente con cáncer que recibió seis veces la dosis recomendada en el Hospital de Burgos

Lidia Torrent emociona al mostrar el esperado reencuentro de Jaime Astrain con su hija tras ‘Supervivientes 2026’

La presentadora ha compartido las imágenes más íntimas del regreso a casa de su novio, marcado por la emoción del reencouentro con su hija

Lidia Torrent emociona al mostrar el esperado reencuentro de Jaime Astrain con su hija tras ‘Supervivientes 2026’

El restaurante La Mafia renuncia a su nombre y se convierte en La Famiglia: una denuncia de la embajada italiana zanjada por la justicia española

Italia ha mantenido durante años un conflicto con la empresa, argumentando que su marca es ofensiva y que vincularla a experiencias gastronómicas y de ocio banaliza la actividad de una organización criminal

El restaurante La Mafia renuncia a su nombre y se convierte en La Famiglia: una denuncia de la embajada italiana zanjada por la justicia española

Las tres costumbres que marcan el 8 cumpleaños del príncipe Louis: de la curiosa tradición de Lady Di a la tarta especial de Kate Middleton

El benjamín del príncipe Guillermo y Kate Middleton celebra este 23 de abril su octavo aniversario

Las tres costumbres que marcan el 8 cumpleaños del príncipe Louis: de la curiosa tradición de Lady Di a la tarta especial de Kate Middleton

La hija del cantante Álvaro Soler, ingresada de urgencia en Alemania por un choque anafiláctico: “Es una pesadilla”

Su mujer, Melanie Kroll ha compartido en redes sociales un video para concienciar sobre lo sucedido

La hija del cantante Álvaro Soler, ingresada de urgencia en Alemania por un choque anafiláctico: “Es una pesadilla”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado de la UE avala el ‘plan Meloni’ para establecer centros de deportación en Albania si los derechos de los migrantes están “plenamente protegidos”

El abogado de la UE avala el ‘plan Meloni’ para establecer centros de deportación en Albania si los derechos de los migrantes están “plenamente protegidos”

Mariano Rajoy niega que Bárcenas le entregara un sobre con la contabilidad B del PP: “Absolutamente falso”

La Justicia expulsa de España a un colombiano con un proceso penal abierto por agredir a su pareja con una botella de cerveza

Un juez declara improcedente el despido de un jardinero que fumaba marihuana en el trabajo porque la droga “tiene una gran tolerancia tanto social como legalmente”

La línea de AVE Madrid-Málaga reanudará el servicio este 30 de abril

ECONOMÍA

La caída de las operaciones de compraventa de vivienda se suaviza hasta el 0,5% en febrero

La caída de las operaciones de compraventa de vivienda se suaviza hasta el 0,5% en febrero

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Javier Avial, asesor financiero: “Mucha gente piensa que con hacer la declaración de la Renta todo está perfecto, pero no es así”

El mito del pequeño casero: seis de cada diez viviendas de alquiler están en manos de grandes propietarios o empresas

Marruecos arrebata a España el primer puesto de exportador de tomate a la UE: el campo denuncia la falta de datos y la competencia desleal

DEPORTES

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A: desde Ruggeri hasta un tal Álvaro, pasando por el hijo de Maldini

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013