La hija del cantante Álvaro Soler, ingresada de urgencia en Alemania por un choque anafiláctico: “Es una pesadilla”

Álvaro Soler y Melanie Kroll. (IMAGEN DE ARCHIVO).

El cantante Álvaro Soler ha vivido en las últimas horas uno de los episodios más angustiosos de su vida personal. Alejado de los focos y de su habitual actividad profesional en Alemania, donde goza de una sólida popularidad tanto por su música como por su participación en programas televisivos, el artista se ha enfrentado a una situación de emergencia con su hija pequeña.

Ha sido su pareja, Melanie Kroll, quien ha decidido relatar públicamente lo ocurrido a través de un vídeo en redes sociales: “Pasamos el día de ayer con nuestra hija en urgencias”. Visiblemente afectada, ha explicado que ambos tuvieron que acudir de urgencia al hospital después de que la menor sufriera una reacción alérgica grave que complicó su respiración: “Ayer estuvimos en urgencias. Normalmente no comparto cosas tan privadas, pero hoy necesito hablar de ello para procesarlo, y también para concientizar sobre el tema de las alergias”.

Según su testimonio, todo sucedió en cuestión de segundos: "Mi hija tuvo un choque anafiláctico. Fue una reacción alérgica muy fuerte; tuvo problemas para respirar brevemente y vomitó. Sucedió así: ella entró en contacto con un alimento —no voy a decir cuál para proteger su privacidad— y en cuestión de 10 a 15 segundos se le hinchó el labio. Le picaba, así que se tocó el labio y luego se pasó las manos por los ojos".

Melanie Kroll, mujer del cantante Álvaro Soler en un video subido a redes sociales (INSTAGRAM).

La rapidez de la respuesta médica fue clave. En pocos minutos, una ambulancia se desplazó hasta el domicilio familiar: "Llamé inmediatamente al 112 y la ambulancia llegó en 7 minutos“. Allí, los profesionales sanitarios confirmaron que se trataba de un episodio de anafilaxia, una reacción alérgica severa que puede poner en riesgo la vida si no se actúa con rapidez: ”Para entonces, ya tenía ronchas por todo el cuerpo. Fue una alergia por contacto; ni siquiera llegó a tragar el alimento, solo lo tocó con el labio y la lengua. En el hospital le dieron antihistamínicos, cortisona y adrenalina".

“Me siento muy enfadada conmigo misma”, confiesa la modelo, y reflexiona: “Mi marido y yo somos alérgicos, así que sabíamos que esto podía pasar. Ya lo habíamos hablado con la pediatra, quien nos dijo que, precisamente por nuestros antecedentes, debíamos introducir todos los alimentos antes de que cumpliera un año para que su sistema inmunológico pudiera crear anticuerpos”.

Entrevista a Álvaro Soler. HELENA MARGARIT CORTADELLAS

La pequeña ya se encuentra en casa tranquila

Tras el susto inicial, la evolución ha sido favorable. La pequeña ya se encuentra en casa, recuperándose y siguiendo un tratamiento médico durante unos días. Sin embargo, la experiencia ha dejado una profunda huella emocional en la familia: “Ayer por fin me atreví a dárselo porque mi marido estaba en casa y me sentía más segura, pero pasó lo que pasó. No quiero asustar a nadie, al contrario: por favor, dénles probar todo a sus hijos, pero reaccionen de inmediato si ven algo raro".

“Ella ya está bien, está jugando y riendo, aunque todavía tiene que tomar medicación unos días. Pero ver a tu hijo así, sin poder respirar bien... es una pesadilla”. Su mensaje busca servir de guía para quienes puedan encontrarse en circunstancias similares.

La familia reside habitualmente en Berlín, donde el cantante ha establecido su base junto a su esposa tras su matrimonio. Aunque su carrera le obliga a viajar con frecuencia, este episodio ha puesto de relieve la importancia de la cercanía en momentos delicados.