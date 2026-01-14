La Fiscalía investiga la muerte de dos pacientes oncológicos en el Hospital de Burgos

Imagen de archivo del Hospital Universitario de Burgos. (Europa Press)

La Fiscalía de Burgos ha abierto este miércoles una investigación para esclarecer la muerte de dos pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) durante las Navidades. Según explicó el centro, un fallo en la preparación de una dosis de tratamiento oncológico fue la causante de los fallecimientos.

El gerente del hospital, Carlos Cartón, informó el martes en una rueda de prensa que el problema estuvo en la concentración del fármaco: ambos enfermos recibieron una dosis que sextuplicaba la recomendada, lo que causó su muerte. El mismo tratamiento se había preparado para otros tres pacientes. De ellos, dos continúan ingresados, uno de ellos en la UCI, mientras que el quinto paciente ha sido dado de alta.

El centro ha detallado que se trata de un “error numérico” en la ficha de preparación del medicamento, que funcionaba como patrón para la dilución del medicamento. “Es un error humano en el número concreto de la dilución que había que hacer de esos viales”, afirmó el gerente. El hospital ha asumido la responsabilidad patrimonial del suceso y ha asegurado que ha reforzado los protocolos farmacéuticos para evitar que se vuelvan a repetir fallos similares. “Desde la Consejería de Sanidad y el hospital lamentamos profundamente el fallecimiento de dos de los pacientes y deseamos la pronta recuperación del resto de los afectados”, recoge el comunicado oficial difundido por el centro.

El Defensor del Paciente pide cesar a Cartón

Tras conocerse la noticia, la asociación El Defensor del Paciente ha solicitado la destitución inmediata del gerente del Hospital Universitario de Burgos. La organización entiende que ha habido una ausencia de disculpas públicas a las familias afectadas y en la gestión considerada “inexplicable” de la situación. La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, expresó en sus comunicados que “las razones no son claras, la forma de actuar tampoco”, además de calificar como “incomprensible” el silencio del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.

La asociación ha recordado a Mañueco y Vázquez su responsabilidad institucional y, ante los hechos, ha elevado también la solicitud de una investigación a la Fiscalía para determinar cómo ocurrió el error, que afectó a dos pacientes fallecidos y otros tres afectados. Flores ha cuestionado el trato dispensado a los enfermos tras el suceso y ha manifestado “serias dudas” sobre la actuación de la dirección hospitalaria. “Tener a los pacientes en esta situación, no sé si la quimioterapia la dan como churros o no valoran la cantidad para cada paciente”, ha concluido.

Reacciones de sindicatos y partidos

El incidente no ha dejado indiferente al sindicato UGT ni al principal partido de la oposición autonómica, el PSOE de Castilla y León. La organización sindical ha criticado la “falta de transparencia” en la gestión de la información y ha pedido la apertura de una investigación técnica e independiente que permita identificar el origen sistémico del error, rechazando cualquier intento de depurar responsabilidades individuales entre el personal sanitario. Por su parte, el PSOE ha reclamado igualmente “prudencia, transparencia y una investigación en profundidad” con el objeto de analizar posibles deficiencias en los protocolos de seguridad empleados durante la administración de tratamientos oncológicos.

El hospital, siguiendo el procedimiento habitual en este tipo de situaciones, ha mantenido un canal de comunicación abierto tanto con las familias como con los pacientes implicados, facilitando información completa y poniendo a su disposición recursos para apoyo jurídico si así lo solicitasen. En referencia a la gravedad excepcional del caso, Cartón ha añadido que “nunca, ni en este hospital ni en los que conocemos, han tenido una situación similar”.