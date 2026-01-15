Castilla y León indemnizará a las familias de los dos pacientes oncológicos que fallecieron en el Hospital de Burgos por un error en la medicación

La Junta de Castilla y León indemnizará a las familias de los dos pacientes oncológicos que fallecieron el pasado mes de diciembre en el Hospital de Burgos tras recibir una dosis de medicación seis veces superior a la prescrita. Así lo ha anunciado este jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, tras el Consejo de Gobierno.

El portavoz de la Junta ha calificado de “error humano” lo sucedido, sin entrar en detalles sobre la responsabilidad del fallo, si bien ha indicado que ha provocado “un tremendo dolor”, según ha adelantando elDiario.es. “El Hospital ha pedido disculpas, que asumimos y trasladamos a las familias”, ha señalado en rueda de prensa. Carriedo también ha indicado que Carlos Cartón asumió la dirección del centro hospitalario un día después de que se identificara este “error” y ha aclarado que tanto el gerente como el jefe del servicio de Oncología mantuvieron encuentros con las familias en los días siguientes y que “se asumirá la responsabilidad patrimonial que corresponda”.

La muerte de ambos pacientes se produjo tras un problema relacionado con la concentración del fármaco: los dos enfermos recibieron una dosis que sextuplicaba la recomendada. El mismo tratamiento también dejó tres afectados más, que han permanecido bajo estrecha vigilancia médica, y uno de ellos ya ha sido dado de alta.

En los últimos años, han incrementado los casos de negligencias en hospitales del país

El gerente del hospital aclaró días después que se trató de "un error humano en el número concreto de la dilución que había que hacer de esos viales”. Desde la Asociación El Defensor del Paciente, no obstante, pide la dimisión de Cartón, al considerar que la gestión de la situación fue “inexplicable”.

La Fiscalía de Burgos abrió este miércoles una investigación para esclarecer el fallecimiento de los pacientes.