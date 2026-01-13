Mueren dos pacientes con cáncer del Hospital de Burgos por un fallo en su tratamiento

Hospital Universitario de Burgos. (Sacyl)

Dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) han fallecido a causa de un fallo en el preparado de su medicación, según ha informado EFE. El error en el tratamiento ha afectado a otros tres pacientes del centro, dos de los cuales se encuentran actualmente ingresados en la UCI.

Según EFE, los hechos ocurrieron durante las fiestas navideñas. El hospital achaca el suceso a un fallo humano en la preparación de un medicamento, en concreto, al preparado de una dosis para un número concreto de pacientes. Por tanto, no existe riesgo de que el tratamiento se dé a más enfermos del centro.

Desde el Hospital de Burgos, aseguran que se ha tratado de un error humano y que la gestión del centro hospitalario lo asume como propio, sin señalar a nadie concreto de la plantilla como responsable. En total, cinco pacientes se han visto afectados: dos han fallecido a causa del error, otro se encuentra en la UCI y un cuarto ha pasado ya a planta, mientras que el quinto enfermo ha sido dado de alta.

En el momento en el que el centro conoció la situación, abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido. La dirección ha revisado asimismo los protocolos de actuación, para prevenir futuros riesgos y evitar las posibilidades de más errores humanos. A su vez, se mantienen en contacto con las familias y los pacientes, a los que han puesto a disposición sus servicios jurídicos.