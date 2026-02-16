La caída de Montoya, el fenómeno televisivo que hoy “sobra”: “Lo están intentando meter a calzador en cualquier programa”

José Carlos Montoya se quiebra en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Su éxito en televisión fue vertiginoso. En tan solo unas semanas, su nombre resonaba con fuerza en las cadenas. Sin embargo, hoy no logra encontrar su hueco en la pequeña pantalla. José Carlos Montoya se convirtió en un fenómeno televisivo tras su paso por La isla de las tentaciones y Supervivientes, en parte gracias al trío que formó con Anita Williams, su expareja, y Manuel González, con quien esta le fue infiel durante su paso por República Dominicana. Pero “ahora mismo, Montoya es un personaje que sobra en televisión”. Y es que “lo que sube rápido, cae rápido”, afirma a Infobae la experta en imagen y reputación, Arantxa Pérez Jaramillo.

Aunque, relativamente, ha pasado poco tiempo desde entonces, lo cierto es que la popularidad de la que gozaba no tiene nada que ver con la notoriedad pública que tiene hoy en día. Desde su salida de Supervivientes, el de Utrera ha intentado continuar con su faceta televisiva en Mediaset, donde “firmó un contrato de larga duración cuando se viralizó todo el contenido”, explica Jaramillo.

Anita y Montoya en la final de 'Supervivientes'. (Mediaset)

Tras su salto a Supervivientes, donde inicialmente participó en solitario, y donde luego entraron en juego Anita Williams y Manuel González, su protagonismo fue perdiendo fuerza. “Lo están intentando meter a calzador en cualquier programa”, sostiene la experta en imagen y reputación, quien agrega que ha probado suerte como reportero de Vaya Fama! y como músico, aunque sin resultados. Y es que la figura del andaluz ha estado ligada contractualmente a la cadena privada, que ha intentado reflotar su imagen recolocándolo en distintos formatos, pero en vano. “Los contratos de larga duración son entre cinco y diez años con Mediaset”, detalla la entrevista a este medio.

“Se han cambiado los papeles”

Mientras que Manuel González y Anita Williams han continuado una línea beneficiosa, participando en los debates de los realities del grupo audiovisual —y actualmente en GH Dúo—, la narrativa ha dado un giro de 180 grados. “Ahora es Montoya quien necesita que lo vinculen con ellos” para tener una mayor presencia en televisión. “Se han cambiado los papeles”, afirma Pérez Jaramillo, agregando que su momento ya pasó. Para la experta, el desgaste comenzó cuando la trama dejó de centrarse en el humor del que hacía gala en La isla de las tentaciones y pasó a focalizarse en el conflicto sentimental que este tenía con la catalana.

Montoya. (Europa Press)

“Se centraron más en la historia personal entre Anita y él, y eso es lo que le acabó quemando”, apunta. Pérez Jaramillo asegura que la sobreexposición habría sido el gran error estratégico. “Querer mantenerle en ese personaje permanente no ha dado buenos frutos”, afirma la entrevistada, quien también considera que el paso de Montoya por Supervivientes terminó por “rematar al personaje”.

Y es que su paso por Honduras sacó a la luz las dinámicas de celos y tensiones que este protagonizó junto a Anita y que, según la experta, generaron rechazo en la audiencia. No obstante, el debate de fondo gira en torno a si resulta más rentable exprimir rostros conocidos o apostar por nuevas caras. “Sería más rentable encontrar a otra persona”, sostiene Pérez Jaramillo, aunque matiza que detectar otro talento similar no es sencillo.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Según sus palabras, la política habitual de Mediaset consiste en lanzar perfiles a través de un reality, consolidarlos en otros espacios y transformarlos en colaboradores estables. “Los hacen trabajadores de la casa”. Sin embargo, cuando se intenta convertir a un concursante en protagonista constante, el riesgo de desgaste aumenta. “Acabas quemando el personaje y acabas quemando la audiencia”, concluye.