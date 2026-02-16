España

La caída de Montoya, el fenómeno televisivo que hoy “sobra”: “Lo están intentando meter a calzador en cualquier programa”

La experta en imagen y reputación Arantxa Pérez Jaramillo cuenta a ‘Infobae’ cómo el éxito del andaluz se ha desvanecido en la pequeña pantalla

Guardar
José Carlos Montoya se quiebra
José Carlos Montoya se quiebra en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Su éxito en televisión fue vertiginoso. En tan solo unas semanas, su nombre resonaba con fuerza en las cadenas. Sin embargo, hoy no logra encontrar su hueco en la pequeña pantalla. José Carlos Montoya se convirtió en un fenómeno televisivo tras su paso por La isla de las tentaciones y Supervivientes, en parte gracias al trío que formó con Anita Williams, su expareja, y Manuel González, con quien esta le fue infiel durante su paso por República Dominicana. Pero “ahora mismo, Montoya es un personaje que sobra en televisión”. Y es que “lo que sube rápido, cae rápido”, afirma a Infobae la experta en imagen y reputación, Arantxa Pérez Jaramillo.

Aunque, relativamente, ha pasado poco tiempo desde entonces, lo cierto es que la popularidad de la que gozaba no tiene nada que ver con la notoriedad pública que tiene hoy en día. Desde su salida de Supervivientes, el de Utrera ha intentado continuar con su faceta televisiva en Mediaset, donde “firmó un contrato de larga duración cuando se viralizó todo el contenido”, explica Jaramillo.

Anita y Montoya en la
Anita y Montoya en la final de 'Supervivientes'. (Mediaset)

Tras su salto a Supervivientes, donde inicialmente participó en solitario, y donde luego entraron en juego Anita Williams y Manuel González, su protagonismo fue perdiendo fuerza. “Lo están intentando meter a calzador en cualquier programa”, sostiene la experta en imagen y reputación, quien agrega que ha probado suerte como reportero de Vaya Fama! y como músico, aunque sin resultados. Y es que la figura del andaluz ha estado ligada contractualmente a la cadena privada, que ha intentado reflotar su imagen recolocándolo en distintos formatos, pero en vano. “Los contratos de larga duración son entre cinco y diez años con Mediaset”, detalla la entrevista a este medio.

“Se han cambiado los papeles”

Mientras que Manuel González y Anita Williams han continuado una línea beneficiosa, participando en los debates de los realities del grupo audiovisual —y actualmente en GH Dúo—, la narrativa ha dado un giro de 180 grados. “Ahora es Montoya quien necesita que lo vinculen con ellos” para tener una mayor presencia en televisión. “Se han cambiado los papeles”, afirma Pérez Jaramillo, agregando que su momento ya pasó. Para la experta, el desgaste comenzó cuando la trama dejó de centrarse en el humor del que hacía gala en La isla de las tentaciones y pasó a focalizarse en el conflicto sentimental que este tenía con la catalana.

Montoya. (Europa Press)
Montoya. (Europa Press)

“Se centraron más en la historia personal entre Anita y él, y eso es lo que le acabó quemando”, apunta. Pérez Jaramillo asegura que la sobreexposición habría sido el gran error estratégico. “Querer mantenerle en ese personaje permanente no ha dado buenos frutos”, afirma la entrevistada, quien también considera que el paso de Montoya por Supervivientes terminó por “rematar al personaje”.

Y es que su paso por Honduras sacó a la luz las dinámicas de celos y tensiones que este protagonizó junto a Anita y que, según la experta, generaron rechazo en la audiencia. No obstante, el debate de fondo gira en torno a si resulta más rentable exprimir rostros conocidos o apostar por nuevas caras. “Sería más rentable encontrar a otra persona”, sostiene Pérez Jaramillo, aunque matiza que detectar otro talento similar no es sencillo.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Según sus palabras, la política habitual de Mediaset consiste en lanzar perfiles a través de un reality, consolidarlos en otros espacios y transformarlos en colaboradores estables. “Los hacen trabajadores de la casa”. Sin embargo, cuando se intenta convertir a un concursante en protagonista constante, el riesgo de desgaste aumenta. “Acabas quemando el personaje y acabas quemando la audiencia”, concluye.

Temas Relacionados

La Isla de las TentacionesSandra BarnedaGente EspañaTelevisión EspañaFamosos EspañaTelecincoMediaset EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

La izquierda a la izquierda del PSOE busca “hacer algo diferente” para frenar el avance de la extrema derecha y evitar el hundimiento en las urnas, pero todavía no hay consenso sobre el modelo de confluencia ni el cabeza de cartel

¿Quién quiere ser el próximo

Inés de Marichalar, directora del nuevo mercado ‘gastro’ del Bernabéu: “Tenemos que mostrar al turista que le vamos a tratar tan bien como a un local”

La joven empresaria, hija del conde de Ripalda y prima de Victoria Federica y Froilán, dirige un espacio de más de 3.000 m² que reúne hasta a 20 micro-restaurantes

Inés de Marichalar, directora del

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Uno de cada cinco trabajadores en el país es extranjero y su incorporación al mercado laboral ha facilitado el desplazamiento de asalariados españoles hacia ocupaciones de mayor productividad y mejor pagadas

La inmigración se convierte en

La huelga indefinida de médicos se extiende de las facultades a los hospitales: “Han cerrado un acuerdo sin los facultativos”

Estudiantes y residentes han secundado los paros convocados esta semana, que seguirán de forma indefinida los próximos meses

La huelga indefinida de médicos

El lado más personal de Hovik Keuchkerian: su huida de Líbano por la guerra civil, su pasado como boxeador y su adicción

El actor, que presenta en ‘El Hormiguero’ su nueva etapa como monologuista, tuvo que bajar a los infiernos para redescubrirse

El lado más personal de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Quién quiere ser el próximo

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

ECONOMÍA

La inmigración se convierte en

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos son los tres engaños más comunes sobre la baja médica”

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid