Montoya regresa a Telecinco, dos meses después de su retiro voluntario: su papel en ‘Supervivientes All Stars 2′

El que fuera concursante de ‘La Isla de las Tentaciones’ regresará a Mediaset tras haber desaparecido de los medios de comunicación

José Carlos Montoya en una imagen de archivo (Europa Press)

José Carlos Montoya regresa a la televisión después de dos meses alejado de la vida pública y tras ausentarse en la final de Supervivientes 2025. El regreso del andaluz, que había generado numerosas especulaciones, ya tiene fecha confirmada. De acuerdo con lo anunciado por TardeAR y la productora Cuarzo Producciones, el de Utrera reaparecerá en el estreno de Supervivientes All Stars 2 la noche de este jueves, 4 de septiembre.

El participante sevillano llevaba semanas fuera del foco mediático, después de no acudir al debate final del formato en el que participó. No obstante, todo apunta a que este capítulo ya forma parte del pasado. En los últimos días, Montoya se reunió con el director general de Cuarzo Producciones, un encuentro que allanó el camino para que su retorno se produjera en otro de los espacios que produce la misma empresa.

Al parecer, la reunión cerró su regreso a Telecinco, descartando la posibilidad de reaparecer en ¡De Viernes!, tal como se había barajado. Su retorno se producirá en el plató de Supervivientes All Stars 2, bajo la conducción de Jorge Javier Vázquez.

José Carlos Montoya en una imagen promocional de 'El Conquistador' (RTVE).

“Dos meses sin alegría”

Durante la emisión de TardeAR, los presentadores Frank Blanco y Verónica Dulanto sacaron a la luz el esperado regreso de Montoya a Mediaset. “A todo esto, mañana en la gala de Supervivientes All Stars reaparece en el plató después de dos meses de silencio, el hombre que más titulares ha acaparado durante los últimos meses”, ha expresado Dulanto. La expectación sobre esta reaparición ha sido notable, especialmente tras la inesperada ausencia de Montoya en el cierre de la edición anterior.

Pese a que solo se conoce que Montoya estará en el plató del reality comentando la gala, los colaboradores Verónica Dulanto y Pipi Estrada especularon sobre la posibilidad de que el que fuera participante de La isla de las Tentaciones pudiera regresar a Honduras para asumir un cometido especial, remitiendo al caso de Terelu Campos en la edición anterior. “De momento sabemos que reaparece en plató, luego los planes que tengan para Montoya habrá que verlos”, ha especificado Dulanto, subrayando la incertidumbre sobre cuál será el futuro inmediato del invitado tras su paso por el estudio.

José Carlos Montoya en una imagen de archivo

El debate sobre su regreso se extendió también a la convivencia con otros exconcursantes. “Espero que no se ponga exquisito y pueda compartir plató en algún momento con Anita, que también fue una superviviente”, ha manifestado Marta López, ante la posibilidad de un posible reencuentro en pantalla. “Habría que preguntarle a ella si quiere”, ha añadido Leticia Requejo, sugiriendo que la decisión final podría depender también del entorno profesional de los implicados. “Pues me da igual quién sea, todos estamos trabajando y sería ridículo que no puedan coincidir”, ha concluido López.

La producción de Supervivientes All Stars también ha anunciado el regreso del sevillano a través de sus redes sociales. “Dos meses sin verle. Dos meses sin alegría. Vuelve Montoya”, dejaron saber en un post compartido en su cuenta de X, antes Twitter. De esta mantera, han convertido a Montoya en uno de los principales reclamos para la primera gala del reality.

